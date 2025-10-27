Running Man Việt mùa 3 dù mới lên sóng 4 tập nhưng đã có sức hút nhất định, liên tục lọt top những chương trình truyền hình thực tế được chú ý trên mạng xã hội. Trong dàn cast năm nay, sự trở lại của Trấn Thành được mong chờ hơn cả. Bởi nam MC được đánh giá là có màu sắc đặc biệt, khó ai có thể thay thế ở Running Man Việt. Năm nay, Trấn Thành không chỉ gây cười bởi những câu nói mà anh còn dùng ngoại hình "bé mỡ" để "quăng miếng" khiến khán giả cười xỉu.

Như trong tập 4 vừa công chiếu, khoảnh khắc Trấn Thành lộ cả chiếc bụng tròn ủm trên sóng trở nên viral khắp mạng xã hội. Theo đó, Trấn Thành và các thành viên dàn cast, khách mời chơi thử thách dưới nước, ai là người cuối cùng trụ được trên chiếc phao sẽ giành chiến thắng. Trấn Thành khiến Diệu Nhi, Lan Ngọc "sảng hồn" khi bất ngờ tấn công, dùng hết sức đẩy dàn sao nữ xuống nước. Trong lúc "đấu vật", nam MC bị kéo áo, lộ full HD chiếc bụng mỡ trong truyền thuyết.

Trấn Thành hùng hục tấn công dàn cast nữ tại Running Man Việt

Trấn Thành chơi hết mình và bị dìm tơi tả trong thử thách dưới nước

Sau khi chương trình lên sóng, Trấn Thành không tức giận mà tự công khai luôn ảnh lộ "bé mỡ", anh cho biết đây chính là nguồn cơn của biệt danh "Bò Biển" ở Running Man Việt năm nay. Trấn Thành còn đăng đàn hờn trách ekip chương trình: "Đợt này gặp biên dựng ở đâu là tôi liệng xuống chỗ đó. Mấy đứa quá tàn tệ với anh. Chỉ 1 động tác nhỏ thôi, một trái tim, một chiếc lá, 1 tấm khiêng... sao không vẽ để che 'bịch bánh canh' của anh lại. Tui chơi game tụi bây vẽ nào cánh chim, nào cánh bướm. Tui kéo xe tụi bây vẽ dải ngân hà. Sao tui như con hà mã như vậy mà không vẽ cho dc một cái yếm đào là anh thấy cái tâm tụi bây ác như Tư Ngọc (Lan Ngọc). Anh buồn mà bữa nay anh stress anh ăn nhiều hơn đó. Độc ác! Nhẫn tâm! Tàn Nhẫn! Vô tâm! Anh nhắc mấy đứa".

Trấn Thành thẳng thắn "cảnh cáo" Diệu Nhi: "Bớt biểu cảm lại. Mày giết anh không gương đao, chí mạng. Hở cái trống ra nhục có 1 thôi, biểu cảm cái nó nhân lên 10 lần. Cả thế giới đang tập trung vô miếng mỡ của tôi. Thật sự suy sụp".

Trấn Thành lộ bụng tròn ủm, bức ảnh khiến anh phải đăng đàn

Biểu cảm hoảng hồn của Diệu Nhi khi nhìn chiếc bụng của Trấn Thành khiến nam MC "gấp đôi thương đau"

Trấn Thành tự so sánh mình giống với con Bò Biển

Trước khi chương trình lên sóng, Trấn Thành liên tục đăng status lo sợ sẽ trở thành "thánh meme" của chương trình vì ngoại hình tròn trịa. Có lần, nam MC phải đăng ảnh tập thể thao và chia sẻ: "Ốm Xìn ơi, không được biến Khủng long thành Hà mã trong Running Man được. Phải ốm thôi, không thôi hình meme của mình sẽ nhiều nhất show". Ở mùa 1, Trấn Thành có biệt danh là "Khủng long" vì sơ hở là lộ vòng 2 "bé mỡ".

Và chuyện gì đến cũng đến, những điều anh lo sợ cuối cùng cũng trở thành sự thật ngay trong tập mở màn. Ở những thử thách đầu tiên, Trấn Thành liên tục phải bung sức. Nam MC lộ vòng 2 tròn trịa rõ dưới lớp áo thun ôm sát khiến nhiều người không nhịn được cười. Ngoại hình của Trấn Thành cũng trở thành chủ đề khiến dàn cast thi nhau trêu ghẹo anh.

Dù bị "dìm" liên tục nhưng Trấn Thành vẫn chứng minh đúng tinh thần Running Man hết mình, bất chấp hình tượng để mang lại tiếng cười cho khán giả. Thậm chí, chính những khoảnh khắc "xấu hổ" ấy lại khiến anh ghi điểm vì sự chân thật, sẵn sàng lăn xả không thua kém bất kỳ đàn em nào.. Sự đáng yêu ấy biến những khoảnh khắc vốn dễ bị soi mói thành điểm nhấn giải trí, giúp không khí cuộc chơi thêm thoải mái.

Từ tập 1, body của Trấn Thành đã trở thành đề tài để dàn sao trêu đùa và nam MC cũng rất thoải mái phối hợp