Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Thái Trác Nghiên có cuộc tình tốn nhiều giấy mực báo giới với thiếu gia sòng bạc Thạch Hằng Thông. Mối quan hệ của người đẹp nhóm Twins và Thạch Hằng Thông tan nát vào năm 2023 sau khi phát hiện bạn trai ngoại tình với Á hậu Lương Siêu Di. Đến tháng 2 năm nay, Thạch Hằng Thông đã bỏ Lương Siêu Di và xin tái hợp với Thái Trác Nghiên. Do vẫn còn yêu, Thái Trác Nghiên đồng ý hắn gắn với thiếu gia họ Thạch. Tuy nhiên, cuộc tái hợp này của cặp đôi chẳng thể đi về đâu.

Theo tờ On, Thái Trác Nghiên đã chính thức "đá" Thạch Hằng Thông để bước ra khỏi mối quan hệ tình cảm khiến cô bị tổn thương nặng nề. Người đẹp cũng đã có người yêu mới. Bạn trai hiện tại của Thái Trác Nghiên là huấn luyện viên thể hình, PT phòng gym tên Lâm Tuấn Hiền, kém cô 10 tuổi. Vào cuối tháng 8, Thái Trác Nghiên đã cùng Lâm Tuấn Hiền đi xem concert của nam ca sĩ Lâm Gia Khiêm và giới thiệu bạn trai mới với đồng nghiệp thân thiết trong showbiz. Trên mạng xã hội, khán giả hy vọng Thái Trác Nghiên lần này sẽ gặp đúng người, sớm đi đến hôn nhân. Ở showbiz Hoa ngữ, cô được xem là 1 trong những sao nữ có đường tình duyên lận đận.

Cuộc tình của Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông đã tan vỡ chỉ sau thời gian ngắn cố hàn gắn

Sau khi bỏ bạn trai thiếu gia ngoại tình, nữ ca sĩ đã có người mới. Cô đang hẹn hò với PT phòng gym kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên (Ah Sa) sinh năm 1982, là thành viên nhóm nhạc Twins cùng Chung Hân Đông. Twins là 1 trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á vào những năm đầu thập niên 2000, với lượng fan đông đảo. Về đời tư, Thái Trác Nghiên từng bí mật kết hôn với ca sĩ Trịnh Trung Cơ vào năm 2006. Tuy nhiên, hôn nhân của họ đổ vỡ chỉ sau 4 năm chung sống. Sau đó, Thái Trác Nghiên hẹn hò Trần Vỹ Đình. Họ chia tay vào năm 2015 vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Thái Trác Nghiên từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với ca sĩ Trịnh Trung Cơ

Cuộc tình của cô và tài tử Trần Vỹ Đình cũng giữa đường đứt gánh sau 5 năm bên nhau

Đến năm 2017, Thái Trác Nghiên qua lại với thiếu gia Thạch Hằng Thông. Theo tờ HK01, Thạch Hằng Thông là "phú tam đại" (thế hệ thứ 3 sinh ra trong gia đình có bố và ông nội đều là đại gia). Anh là cháu của "vua mạt chược Hong Kong" Thạch Giám Huy, chính vì vậy được mệnh danh là "Thái tử gia 10 tỷ". Gia sản Thạch Gia trị giá tới hàng chục tỷ HKD (tương đương hàng chục ngàn tỷ đồng).

Năm 2019, nữ ca sĩ chuyển đến chung sống với bạn trai. Gia đình Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông qua lại như thông gia. Thái Trác Nghiên còn đông lạnh trứng với mục đích sinh con cho Thạch Hằng Thông khi tuổi tác ngày 1 lớn.

Thạch Hằng Thông và Thái Trác Nghiên có 6 năm bên nhau trước khi đường ai nấy đi

Tuy nhiên vào tháng 7/2023, Thái Trác Nghiên lại gây bất ngờ khi thông báo chia tay bạn trai lâu năm. 1 tháng sau, hàng loạt trang báo giải trí hàng đầu xứ Hương Cảng phanh phui vụ ngoại tình của Thạch Hằng Thông với Lương Siêu Di - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2022. Đến lúc này công chúng mới vỡ lẻ Thái Trác Nghiên bị bạn trai "cắm sừng" nên mới chia tay. Theo đó, Thạch Hằng Thông đã lén lút tán tỉnh Lương Siêu Di sau lưng Thái Trác Nghiên. Trong khi Lương Siêu Di dù biết thiếu gia họ Thạch có mối quan hệ yêu đương lâu năm, thậm chí đã tính đến chuyện hôn nhân với đàn chị Thái Trác Nghiên, cô vẫn bất chấp qua lại để nhận bao nuôi.

Sau khi biết chuyện, Thái Trác Nghiên không đánh ghen, chỉ trích hay vạch mặt "tiểu tam" lẫn bạn trai. Cô cố gắng tha thứ, vun đắp mối quan hệ với Thạch Hằng Thông nhưng vẫn không thể khiến bạn trai hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng, nữ ca sĩ quyết định kết thúc mối tình 6 năm với Thạch Hằng Thông, để anh được ở bên kẻ thứ 3 như mong muốn. Màn xử lý kẻ thứ 3 "không khua chiêng múa trống" rùm beng và để công chúng tự phân định đúng sai của Thái Trác Nghiên khiến Lương Siêu Di mất trắng danh tiếng, bị gán mác "hồ ly tinh vô sỉ". Lùm xùm ngoại tình khiến Á hậu Hong Kong bị tẩy chay, phải dừng hoạt động nghệ thuật 1 thời gian dài.

Cuộc tình của Thái Trác Nghiên - Thạch Hằng Thông tan vỡ vì sự chen chân của Lương Siêu Di

Nguồn: On, HK01



