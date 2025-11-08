Jiyeon (T-ara) vừa ly hôn nhà thiết kế hơn 17 tuổi?

Chiều 7/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Jiyeon (T-ara) bất ngờ vướng nghi vấn vừa ly hôn nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Hwang Jae Keun hơn nữ ca sĩ tận 17 tuổi. Tin đồn xuất hiện lan tràn sau khi 1 blogger bất ngờ đăng bài viết có tiêu đề gây xôn xao: "Tình hình hiện tại và phong cách thời trang của Jiyeon (T-ara) - người đã trở lại giới idol sau khi ly hôn Hwang Jae Keun". Trên nhiều diễn đàn, 1 số khán giả vô cùng ngỡ ngàng, bật ngửa vì không biết nữ idol sinh năm 1993 đã tái hôn với nhà thiết kế thời trang Hwang Jae Keun từ lúc nào mà bây giờ đã ly dị rồi.

Tới tối 7/11, tờ Tenasia đưa tin, nhà thiết kế họ Hwang đã nhanh chóng đưa ra phản hồi sau khi bất ngờ dính tin đồn kết hôn rồi ly dị mỹ nhân đình đám của nhóm T-ara. Theo đó, anh đã mạnh mẽ bác bỏ nghi vấn liên quan tới Jiyeon bằng 1 tuyên bố ngắn gọn: "Tôi đã cưới vợ và thậm chí ly hôn từ lúc nào thế nhỉ?".

Thì ra, tất cả chỉ là 1 sự nhầm lẫn tai hại! Blogger đăng tin mỹ nhân T-ara chia tay nhà thiết kế Hwang Jae Keun thực ra đã nhầm lẫn giữa tên của nhà thiết kế họ Hwang với chồng cũ Jiyeon - cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun, âu cũng là bởi 2 cái tên na ná giống nhau. Nói cách khác, không hề có chuyện Jiyeon và nhà thiết kế Hwang Jae Keun về chung 1 nhà rồi "đường ai nấy đi" mới đây.

Cộng đồng mạng dậy sóng khi Jiyeon dính nghi vấn ly hôn 1 nhà thiết kế nổi tiếng hơn cô tận 17 tuổi

Nhà thiết kế Hwang Jae Keun tá hỏa, vội đăng bài phủ nhận sau khi bất ngờ bị kéo vào tin đồn ly hôn mỹ nhân nhóm T-ara

Jiyeon sinh ngày 7/6/1993 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ đình đám T-ara ra mắt năm 2009 dưới trướng MBK Entertainment (trước đây là Core Contents Media). Với gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và thần thái sang chảnh, Jiyeon nhanh chóng trở thành "visual huyền thoại" của thế hệ idol Gen 2 Kpop.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Jiyeon cùng T-ara gặt hái hàng loạt thành công với các bản hit như Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lovey Dovey, Day By Day… Ngoài hoạt động nhóm, cô còn phát hành mini album solo Never Ever (2014), thể hiện khả năng trình diễn quyến rũ và chất giọng cuốn hút. Jiyeon cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất với các bộ phim nổi bật như Dream High 2, God of Study, Triangle, I Wanna Hear Your Song,...

Về đời tư, Jiyeon kết hôn với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun hồi cuối năm 2022. Đáng tiếc, cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 2 năm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều dự án trong và ngoài nước, đồng thời duy trì hình tượng "nữ thần thanh xuân" trong lòng người hâm mộ.

Cuộc hôn nhân của Jiyeon và nam cầu thủ họ Hwang khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

Trong khi đó, nhà thiết kế Hwang Jae Keun sinh năm 1976, tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp danh tiếng tại Bỉ. Anh hiện vẫn độc thân và chưa nghĩ tới chuyện sẽ lập gia đình trong tương lai gần.

Nhà thiết kế họ Hwang có sự nghiệp ổn định trong giới thời trang tại xứ sở kim chi

Nguồn: Tenasia