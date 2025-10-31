Vào chiều ngày 31/10, nữ idol đình đám Jiyeon (T-ara) đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Nữ thần T-ara sẽ tham dự 1 sự kiện vào ngày 1/11 tại Hải Phòng. Nhiều fan có mặt từ sớm đã không ngừng hò reo, giơ banner, bóng bay và lightstick màu vàng đặc trưng để chào đón thần tượng.

Ngay khi xuất hiện tại khu vực đến quốc tế, Jiyeon nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Dù vừa trải qua chuyến bay dài, nữ thần tượng vẫn khiến mọi người trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp rạng ngời, làn da không tì vết và thần thái đỉnh cao. Cô diện trang phục đen đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp cùng mái tóc suôn nhẹ nhàng, chiếc kính râm thu hút mọi ánh nhìn. Với vẻ đẹp thanh thoát, phong thái sang trọng và tình cảm dành cho người hâm mộ, Jiyeon thực sự xứng danh là “nữ thần nhan sắc” của Kpop.

Sự kiện Jiyeon đổ bộ tại Nội Bài một lần nữa chứng minh sức hút bền vững của các thành viên T-ara sau 16 năm ra mắt. Người hâm mộ đang vô cùng mong chờ show diễn sắp tới của Jiyeon tại đất nước hình chữ S, hy vọng cô sẽ có một chuyến đi thật vui vẻ và đáng nhớ.

Jiyeon có tên đầy đủ là Park Jiyeon, sinh ngày 7/6/1993 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ đình đám T-ara ra mắt năm 2009 dưới trướng MBK Entertainment (trước đây là Core Contents Media). Với gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và thần thái sang chảnh, Jiyeon nhanh chóng trở thành “visual huyền thoại” của thế hệ idol Gen 2 Kpop.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Jiyeon cùng T-ara gặt hái hàng loạt thành công với các bản hit như Bo Peep Bo Peep, Roly-Poly, Lovey-Dovey, Day by Day… Ngoài hoạt động nhóm, cô còn phát hành mini album solo Never Ever (2014), thể hiện khả năng trình diễn quyến rũ và chất giọng cuốn hút. Jiyeon cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất với các bộ phim nổi bật như Dream High 2, God of Study, Triangle hay I Wanna Hear Your Song.

Về đời tư, Jiyeon kết hôn vào cuối năm 2022 với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun. Đáng tiếc là cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 2 năm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều dự án trong và ngoài nước, đồng thời duy trì hình tượng “nữ thần thanh xuân” trong lòng người hâm mộ.