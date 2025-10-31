Trương Ngọc Ánh giàu cỡ nào?

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, cô bén duyên nghệ thuật từ khi mới 16 tuổi. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt thanh thoát, Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở thành người mẫu sáng giá của thập niên 1990, là gương mặt quen thuộc trên bìa tạp chí và các sàn diễn thời trang lớn. Không dừng lại ở sàn catwalk, Trương Ngọc Ánh thử sức với phim ảnh và lập tức tạo dấu ấn. Cô ghi điểm nhờ diễn xuất tự nhiên, có chiều sâu trong hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh như Đồng tiền xương máu, Gió thiên đường, Khi đàn ông có bầu…. Đến Áo lụa Hà Đông (2006), Trương Ngọc Ánh thực sự bứt phá.

Trương Ngọc Ánh từng làm người mẫu, diễn viên và cả nhà sản xuất

Trương Ngọc Ánh còn là CEO các công ty và chủ tịch của cuộc thi Miss Earth Vietnam. Vào năm 2022, Trương Ngọc Ánh từng gây sốc khi tuyên bố đầu tư hơn 50 triệu đô (tầm hơn 1,236 tỷ đồng) để phát triển các dự án nghệ thuật. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết số tiền này sẽ chia vào các lĩnh vực như cuộc thi hoa hậu, lễ hội, sự kiện biểu diễn quốc tế.

Không chỉ làm công việc nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn lấn sân sang kinh doanh. Nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ, một nhà hàng món Ý, một nhà hàng món Hoa và nhà hàng món Á khai trương vào đầu năm 2015. Sau này Trương Ngọc Ánh cũng làm bất động sản và trở thành một trong những nhà đầu tư nổi danh trên thị trường.

Trương Ngọc Ánh có cuộc sống sang chảnh, là một trong những "phú bà" Vbiz

Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ: "Thực ra, có lẽ tôi là người nhạy bén với thị trường theo kiểu 'mùa nào thức nấy'. Khi nhìn thấy cơ hội, tôi liền nắm bắt. Tất nhiên, không phải việc gì cũng thành công và không phải đầu tư nào cũng mang về lợi nhuận nhưng kinh doanh là thế, phải chấp nhận cuộc chơi, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt để hạn chế rủi ro".

Trương Ngọc Ánh và con gái sinh sống trong căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết cơ ngơi rộng tầm 300m2, đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 2 mẹ con. Trương Ngọc Ánh cũng thường xuyên "flex" nhiều nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ", nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ. Con gái của nữ diễn viễn cũng được học trường quốc tế với mức học phí nửa tỷ đồng/năm.

Về đời tư, Trương Ngọc Ánh từng có thời gian hẹn hò diễn viên Anh Dũng nhưng hiện vướng nghi vấn đã toang.

Trương Ngọc Ánh sống trong căn hộ sang trọng, xa xỉ

Cô cũng sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ

Trương Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ ảnh tận hưởng cuộc sống

Tối 31/10, thông tin Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố bị can, bắt tạm giam gây xôn xao dư luận. Trước đó, Trương Ngọc Ánh được biết đến là nữ diễn viên đình đám, có nhiều năm làm nghề và sở hữu khối tài sản lớn. Thời gian qua, Trương Ngọc Ánh liên tục bị gọi tên liên quan đến những tranh chấp, nợ nần. Nguyên nhân Trương Ngọc Ánh bị bắt cũng khiến nhiều người chú ý.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.