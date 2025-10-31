Ngày 31/10, showbiz Trung Quốc bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Chân Chí Cường đột tử ở tuổi 59. Theo chia sẻ của gia đình "Triển Chiêu đẹp trai bậc nhất màn ảnh", tài tử này qua đời do đột ngột lên cơn đau tim trong lúc chơi thể thao. 1 đồng nghiệp trong showbiz đau lòng cho biết vào ngày 20/10, Chân Chí Cường đã từ Quảng Đông bay sang Thượng Hải (Trung Quốc) để chuẩn bị tham gia 1 giải đấu golf. Đến ngày 21/10, anh bất ngờ ngã gục trên sân đấu. Dù đã được sơ cứu khẩn tại chỗ, Chân Chí Cường vẫn không qua khỏi. Nguyên nhân cái chết của cố diễn viên được kết luận là tập luyện thể thao quá sức dẫn tới lên cơn đau tim và tử vong.

Sự ra đi đột ngột của Chân Chí Cường khiến đồng nghiệp, khán giả sốc nặng. Trên MXH, người hâm mộ không khỏi đau xót khi nhìn lại khoảnh khắc cuối đời của nam diễn viên. 1 ngày trước khi qua đời, Chân Chí Cường đã đăng tải khoảnh khắc anh vui vẻ ăn mỳ bò hầm và bánh bao tại phòng chờ VIP của sân bay Thâm Quyến (Trung Quốc). Khi đó, Chân Chí Cường còn hài hước trả lời nhiều bình luận của cư dân mạng. Thế nhưng chẳng ai ngờ nam diễn viên này lại gặp bất trắc tính mạng trong chuyến đi đến Thượng Hải thi đấu thể thao.

Đáng chú ý, vào tháng 5, Chân Chí Cường cũng đã nhập viện khẩn sau khi tập gym. Do được can thiệp y tế kịp thời, nam diễn viên không gặp nguy hiểm về tính mạng. Anh nằm viện điều trị vài ngày thì được cho về nhà theo dõi. Sau đó, Chân Chí Cường chia sẻ sức khỏe của anh đã ổn định, cân nặng phục hồi và có thể tham gia các hoạt động thể thao - giải trí.

Chân Chí Cường sinh năm 1966, là diễn viên kỳ cựu hàng đầu Cbiz. Chân Chí Tường vào showbiz sau khi đoạt quán quân cuộc thi Người mẫu Hong Kong (Trung Quốc). Tên tuổi của nam nghệ sĩ này gây tiếng vang lớn sau khi trong 1 tuần xuất hiện liên tiếp trong 8 quảng cáo trên truyền hình.

Sau đó, Chân Chí Cường rẽ hướng sang đóng phim và lưu dấu ấn trong các tác phẩm kinh điển như Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng, Bích huyết Thanh Thiên trân châu kỳ, Tuyết Hoa Thần Kiếm, Cuộc chiến thế kỷ, Mèo béo chính truyện... Theo tờ On, Chân Chí Cường từng được truyền thông ca tụng là một trong những "Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh" thập niên 1990.

