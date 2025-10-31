Trấn Thành đã thay đổi

Vào đầu tháng 10 vừa qua, trong buổi họp báo ra mắt một chương trình, Trấn Thành trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi vai trò quen thuộc của người dẫn dắt chương trình, mà còn vì sự thay đổi rõ rệt trong ngoại hình. Tại sự kiện, nam MC xuất hiện với diện mạo tròn trịa hơn so với trước. So sánh với lần xuất hiện tại concert Em Xinh, có thể dễ dàng nhận ra gương mặt và vóc dáng của anh đã đầy đặn hơn.

Thay vì né tránh hay giấu diếm, Trấn Thành lại khéo léo biến câu chuyện tăng cân thành yếu tố gây cười, thể hiện sự tự tin và duyên dáng đặc trưng. Nam MC không ngần ngại tự trêu đùa về vòng eo của mình, tạo nên những màn tương tác hài hước cùng các thành viên khác, khiến khán giả bật cười thích thú.

Chính vì thế, mới đây, Trấn Thành lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải bức ảnh selfie mới với gương mặt V-line thon gọn, khác hẳn hình ảnh tròn trịa trước đó.

Trong hình, nam MC tự tin khoe góc nghiêng sắc nét, làn da sáng mịn và thần thái rạng rỡ cùng dòng trạng thái: “Nói cái gì về cái mặt thon gọn này đi!”

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không giấu được sự ngạc nhiên, liên tục để lại bình luận về sự “lột xác” của anh.

Hari Won còn hài hước nhận xét rằng “Tới sáng nay vẫn đâu phải mặt này, hay là tôi có 2 người chồng nhỉ?”.

Trong vài năm gần đây, ngoại hình của Trấn Thành có nhiều thay đổi khiến công chúng đặc biệt chú ý. Từng gắn liền với hình ảnh chỉn chu, gương mặt góc cạnh và thân hình gọn gàng khi xuất hiện trên các gameshow lớn, nam MC nay nhiều lần gây bàn tán khi xuất hiện với diện mạo tròn trịa, gương mặt đầy đặn hơn trước. Dù vậy, điều đáng ghi nhận là Trấn Thành không né tránh hay giấu giếm sự thay đổi này. Trái lại, anh thường thẳng thắn thừa nhận chuyện tăng cân và khéo léo biến nó thành yếu tố hài hước trong những lần “tự trêu” duyên dáng trên sân khấu.

Trấn Thành của hiện tại chọn cho mình cách sống thoải mái hơn với ngoại hình, không đặt nặng áp lực hình thức nhưng vẫn giữ sự chỉn chu trong trang phục, thần thái mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Bên cạnh Running Man Vietnam, Trấn Thành hiện còn bận rộn với chương trình Siêu Thực Thành, nơi anh khám phá và trải nghiệm ẩm thực ở nhiều địa phương. Có lẽ chính những chuyến ghi hình liên tục và áp lực công việc đã khiến nam MC liên tục thay đổi vóc dáng. Dẫu vậy, sự thay đổi này lại khiến anh trở nên thân thiện, gần gũi và được khán giả yêu mến hơn.

Trấn Thành từng chia sẻ rằng có thời điểm cân nặng của anh vượt mốc 80 kg. Sau đó, nam đạo diễn – MC đã nỗ lực giảm cân thành công, nhưng rồi thân hình lại dần trở nên tròn trịa trở lại. Trong một giai đoạn, Hari Won thường xuyên đăng tải hình ảnh chồng miệt mài tập luyện và tự tay chuẩn bị các bữa ăn lành mạnh tại nhà để kiểm soát cân nặng.

Nam MC thậm chí từng kể rằng anh tập cầu lông đến mức… sứt cả móng chân chỉ vì mong muốn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Những nỗ lực này cho thấy sự kiên trì và tinh thần kỷ luật đáng nể của Trấn Thành trong hành trình giữ gìn hình ảnh trước công chúng.

Trấn Thành cũng có thói quen chạy bộ cùng bạn bè, chẳng hạn như Hoa hậu Kỳ Duyên và diễn viên Quốc Anh. Những ngày đầu mới tập luyện, anh từng bị bạn bè trêu là “nạn nhân của Kỳ Duyên” khi lộ vòng hai ngấn mỡ do chiếc áo ướt mồ hôi bám sát cơ thể. Nam MC hài hước kể rằng lúc mới làm quen với bộ môn này, anh “vừa chạy vừa thở như một con heo”. Sau thời gian kiên trì, khi thể lực cải thiện rõ rệt, Trấn Thành thậm chí đã trở thành người “dẫn đoàn” trong nhóm chạy.

Chạy bộ là một trong những bộ môn thể thao mang lại hiệu quả cao trong việc tiêu hao năng lượng, giảm mỡ toàn thân và giúp cơ thể săn chắc, cân đối hơn. Không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng, việc duy trì thói quen chạy bộ còn giúp tăng sức bền, cải thiện chức năng tim phổi, xương khớp và phát triển cơ bắp. Khi kết hợp luyện tập đều đặn với chế độ dinh dưỡng hợp lý, người tập có thể đạt được vóc dáng khỏe mạnh cùng tinh thần dẻo dai, tràn đầy năng lượng.

Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, sinh năm 1987, là một trong những nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt – vừa là MC, diễn viên vừa là nhà làm phim. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim điện ảnh đầu tay Bố già (2021), tác phẩm không chỉ gặt hái thành công lớn về doanh thu mà còn nhận nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng.

Đến Tết Quý Mão 2023, Trấn Thành tiếp tục gây tiếng vang với Nhà bà Nữ, bộ phim đầu tiên anh tự tay đạo diễn, nhanh chóng lập kỷ lục doanh thu cao nhất phòng vé Việt Nam tại thời điểm ra mắt.

Sau thành công vang dội đó, anh tiếp tục khẳng định vị thế đạo diễn mát tay khi thực hiện các dự án tiếp theo như Mai và Bộ tứ báo thủ, cho thấy bước tiến bền vững và tầm nhìn nghệ thuật ngày càng rõ nét trong sự nghiệp điện ảnh của mình.