Tình trạng của Công Vinh sau gần 1 tháng nhập viện cấp cứu

Là đại diện nhan sắc Việt thi Mister Global 2025 - Đoàn Công Vinh từng gây tiếc nuối khi không thể góp mặt trong đêm thi cuối cùng. Theo đó, sau đêm bán kết 4/10, Công Vinh xuất hiện triệu chứng sốt, nôn ói và phải nhập viện khẩn cấp rạng sáng 5/10. Do không thể hồi phục kịp, nam người mẫu không thể tiếp tục thi chung kết và sau đó gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

Gần 1 tháng kể từ ngày nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, hiện tại sức khoẻ của Công Vinh đã ổn định. Trên trang cá nhân, nam người mẫu cập nhật loạt hình ảnh mới tại phòng gym và cho biết đã trở lại với chế độ ăn uống và luyện tập khoa học hơn để lấy lại vóc dáng. Nam người mẫu cũng đã tái xuất tại một số sự kiện giải trí, giữ tinh thần tích cực và phong độ rạng rỡ sau thời gian hồi phục.

Bên cạnh đó, Công Vinh cũng lần đầu hé lộ về bộ trang phục đã chuẩn bị cho đêm chung kết Mister Global. Nam người mẫu bày tỏ sự tiếc nuối khi không kịp mặc: "Bộ vest đã lỡ hẹn với đêm chung kết Mister Global 2025. Hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ được tỏa sáng ở một châu lục khác, nhưng không phải là châu Á".

Công Vinh đã hồi phục và tập luyện lấy lại phong độ

Nam người mẫu cũng quay trở lại với công việc, tham gia các sự kiện giải trí

Công Vinh hé lộ bộ suit không kịp mặc ở chung kết Mister Global 2025

Hồi đầu tháng 10, sau khi bán kết khép lại, Công Vinh bị ói, tiêu chảy, đau đầu, sốt cao và gần như không thể ngủ suốt đêm. Dù đã tự uống thuốc nhưng không thuyên giảm, đến sáng 5/10, nam người mẫu buộc phải gọi cấp cứu và nhập viện điều trị khẩn cấp. Theo ekip, bác sĩ chẩn đoán Công Vinh bị ngộ độc thực phẩm kéo dài dẫn đến suy nhược cơ thể, cần được truyền dịch, nghỉ ngơi và theo dõi trong 1-2 ngày. Cuối cùng, nam người mẫu bỏ lỡ thi chung kết và gửi lời xin lỗi tới khán giả:

"Vinh xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả anh chị em, bạn bè trong và ngoài nước - những người đã luôn ở bên, đồng hành, yêu thương và ủng hộ Vinh trong suốt hành trình này. Mỗi lời động viên, mỗi hành động đầy tình cảm của mọi người đều là nguồn sức mạnh to lớn, giúp mình vượt qua giới hạn của bản thân, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Đặc biệt, Công Vinh xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức Mr. Global đã dành cho mình sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc tận tình khi Vinh gặp vấn đề về sức khỏe. Sự chu đáo và ấm áp ấy là điều mình sẽ mãi ghi nhớ trong tim. Vinh chân thành xin lỗi vì đã không thể có mặt trong đêm chung kết như mọi người mong đợi - nhưng xin hãy tin rằng, Vinh đã cố gắng hết mình với tất cả tâm huyết và niềm đam mê".

Công Vinh nhập viên cấp cứu tại Thái Lan vì ngộ độc thực phẩm

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, sở hữu chiều cao 1m82, nặng 77 kg cùng số đo hình thể 98-76-98. Trước khi đến với Mister International 2025, anh từng thử sức ở Man Of The World 2024 và giành loạt thành tích phụ đáng chú ý như Nam vương Truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất hay Giải đồng Thời trang Thế giới. Tại Mister International 2025, Công Vinh tiếp tục lọt Top 10 và nhận thêm các giải phụ Nam vương ảnh và Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.