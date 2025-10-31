Tập 13 Sao Nhập Ngũ 2025: Khi Tổ quốc gọi tên mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ những trận đối kháng căng thẳng trên thao trường cho đến giây phút chia tay đầy lưu luyến của các chiến sĩ. Hai điểm nhấn khiến khán giả chú ý nhất là lời tạm biệt xúc động của PewPew và phản ứng đầy bất ngờ của Hương Giang khi được trải nghiệm chuyển thương, bệnh binh bằng xe đạp thồ.

Là người gắn bó với chương trình suốt những tập vừa qua, PewPew để lại ấn tượng mạnh với tinh thần kỷ luật, hài hước nhưng đầy trách nhiệm. Trong ngày cuối cùng tại Sư đoàn 325, nam streamer không giấu được xúc động khi chia sẻ: "Đây là một niềm vui và hạnh phúc với cá nhân tôi… Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng đội và các đồng chí chỉ huy đã chia sẻ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua".

Anh còn bày tỏ mong muốn được ở lại huấn luyện thêm cùng đơn vị, một nguyện vọng giản dị nhưng thể hiện tình cảm chân thành với môi trường quân ngũ. Khoảnh khắc này khiến không ít đồng đội và khán giả xúc động, bởi hành trình của PewPew tại Sao Nhập Ngũ là minh chứng cho sự thay đổi tích cực, vượt qua giới hạn bản thân để hòa mình vào tập thể.

Trong tập 13, Streamer PewPew nói lời tạm biệt chương trình

Nếu như phần chia tay PewPew khiến người xem rưng rưng thì ở phần hội thao cuối tập, Hương Giang lại mang đến một khoảnh khắc thú vị và đầy bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của xe đạp thồ - phương tiện mang tính biểu tượng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hương Giang thể hiện rõ sự kinh ngạc khi chia sẻ: "Nếu như tình cờ Giang nhìn thấy nó trên đường, Giang sẽ có cảm giác mình đá nó có thể rụng ra hết. Nhưng mà không thể nghĩ rằng nó có thể vận chuyển tới 337kg".

Dàn nghệ sĩ trải nghiệm sử dụng xe thồ để chuyển thương, bệnh binh

Các chiến sĩ được hướng dẫn cách vận chuyển vật chất bằng phương tiện thô sơ – loại xe từng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu

Hương Giang kinh ngạc khi chứng kiến sức chịu tải của phương tiện này

Tập 13 mở đầu bằng không khí sôi động với loạt trận đối kháng kịch tính giữa các chiến sĩ. Ở lượt thi giữa Chi Pu – Hương Giang và Linh Ngọc Đàm – Trang Pháp, đội của Chi Pu và Hương Giang giành chiến thắng đầu tiên, khích lệ tinh thần toàn đội. Tiếp đó, trận đấu giữa Tim – Kỳ Duyên và Xuân Phúc – Hậu Hoàng diễn ra căng thẳng khi cả hai bên đều nhập cuộc thận trọng, thăm dò chiến thuật đối phương. Kết quả, Tim và Kỳ Duyên đã xuất sắc giành chiến thắng áp đảo, giúp đội mình khép lại chuỗi thi đấu với tỉ số chung cuộc 3–1.

Sao Nhập Ngũ 2025 không chỉ mang đến những màn tranh tài kịch tính mà còn đọng lại qua những giây phút đầy cảm xúc, nơi mỗi chiến sĩ dù là người nổi tiếng hay không đều học được bài học về tinh thần đồng đội, ý chí và lòng tự hào dân tộc. Chương trình Sao Nhập Ngũ 2025: Khi Tổ quốc gọi tên phát sóng lúc 21h10 thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube chính thức của chương trình.

Các nghệ sĩ trải qua huấn luyện khó khăn và có nhiều cung bậc cảm xúc trong tập 13



