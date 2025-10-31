Sáng 28/10, showbiz Trung Quốc đối mặt với mất mát lớn khi nam diễn viên gạo cội Hứa Thiệu Hùng được gia đình xác nhận qua đời ở tuổi 76, do bị suy đa tạng sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Nỗi bàng hoàng trên còn chưa qua, đến ngày 31/10, dư luận xứ tỷ dân tiếp tục nhận tin sốc khác là nam diễn viên Chân Chí Cường đã đột ngột ra đi.

Theo bà Phương Tâm Viện - vợ của "Triển Chiêu đẹp trai bậc nhất màn ảnh Cbiz" thập niên 1990, Chân Chí Cường qua đời ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 21/10. Ông mất sau khi lên cơn đau tim đột ngột trong lúc chơi thể thao. Tang lễ của nam diễn viên đã được tổ chức kín đáo, riêng tư đúng với tính cách giản dị và khiêm tốn của Chân Chí Cường. Theo truyền thông Trung Quốc tìm hiểu được sức khỏe của Chân Chí Cường gặp vấn đề nghiêm trọng từ tháng 5. Tài tử được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Song Chân Chí Cường và gia đình giữ kín bệnh tình, không công khai với công chúng.

Nam diễn viên Chân Chí Cường qua đời ở tuổi 59 sau khi đột ngột lên cơn đau tim

Trên mạng xã hội Weibo, công chúng Trung Quốc không khỏi bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của Chân Chí Cường. Vào ngày 20/10 - 1 ngày trước khi qua đời, ngôi sao đình đám này còn đăng video thưởng thức đồ ăn ngon ở sân bay. Khi đó, Chân Chí Cường hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ.

Chân Chí Cường sinh năm 1966, là diễn viên kỳ cựu hàng đầu Cbiz. Chân Chí Tường vào showbiz sau khi đoạt quán quân cuộc thi Người mẫu Hong Kong (Trung Quốc). Tên tuổi của nam nghệ sĩ này gây tiếng vang lớn sau khi trong 1 tuần xuất hiện liên tiếp trong 8 quảng cáo trên truyền hình.

Sau đó, Chân Chí Cường rẽ hướng sang đóng phim và lưu dấu ấn trong các tác phẩm kinh điển như Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng, Bích huyết Thanh Thiên trân châu kỳ, Tuyết Hoa Thần Kiếm, Cuộc chiến thế kỷ, Mèo béo chính truyện... Theo tờ On, Chân Chí Cường từng được truyền thông ca tụng là một trong những "Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh" thập niên 1990.

Thời trẻ, Chân Chí Cường là cái tên được săn đón trong ngành quảng cáo

Anh được mệnh danh là "Triển Chiêu điển trai nhất" thập niên 1990

Nguồn: Sina, Sohu