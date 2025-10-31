Trong làng giải trí Hoa ngữ, có không ít cặp đôi “cơm không lành, canh không ngọt” sau khi đường ai nấy đi. Thế nhưng chắc chẳng mấy ai như nữ ca sĩ Vi Duy, ghim thù chồng cũ đến tận lúc đối phương sang thế giới bên kia vì suýt bị sát hại. Thậm chí, nhiều người cho rằng, giọng ca Hiến Dâng Tình Yêu được các cụ “gánh còng lưng” nên mới thoát khỏi âm mưu hiểm độc của chồng Tây.

Nữ diva Vi Duy.

Vi Duy là nữ nghệ sĩ đa tài đa nghệ của showbiz Hoa ngữ, ghi dấu ấn trên cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Trong đó, sự nghiệp ca hát của cô nổi trội hơn, khiến khán giả nhớ đến như một nữ diva nức tiếng với những bài hát kinh điển như Tìm Kiếm Tình Yêu, Hiến Dâng Tình Yêu, Châu Á Hùng Phong….

Vi Duy trở thành đại sứ âm nhạc của Trung Quốc tại Thế Vận Hội Olympic từ năm 1993, thường xuyên đại diện cho đất nước tỉ dân để thể hiện tài năng tại sự kiện lớn này. Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm 100 năm Thế vận hội Olympic Atlanta (Thế vận hội mùa hè đầu tiên), Vi Duy là nghệ sĩ duy nhất của châu Á tham gia biểu diễn.

Sự nghiệp thành công nhưng đời tư của Vi Duy lại vô cùng lận đận. Trang Baijiahao hé lộ, năm 1992, khi tham gia biểu diễn tại gala âm nhạc do đài CCTV tổ chức, Vi Duy đã khiến vị nhạc sĩ người Thụy Điển Michael Joseph Smith yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi hết sức nhiệt tình.

Khi đó, nữ ca sĩ vừa mới kết thúc mối tình sai trái với “anh lớn” giới tướng thanh Hầu Diệu Văn, sự nghiệp trì trệ vì cái mác “bé ba” chen chân vào tình yêu của người khác. Thậm chí, Vi Duy còn chẳng nhận được sự ủng hộ của người thân, bị bố đẻ chỉ trích dữ dội vì lối sống không đẹp. Có lẽ vì vậy nên Vi Duy nhanh chóng ngã vào lòng người đàn ông hơn mình 25 tuổi, bất chấp việc khi đó vị nhạc sĩ này đã có gia đình.

Được Vi Duy nhận lời yêu, Michael nhanh chóng trở về Thụy Điển để ly hôn, sau đó tổ chức hôn lễ rình rang, rước nàng về dinh. Cặp đôi có với nhau 3 người con chung và cùng trải qua quãng thời gian hạnh phúc mỹ mãn. Thậm chí, chồng Tây còn viết tặng nữ ca sĩ một cuốn sách có tiêu đề Người Vợ Trung Quốc Của Tôi – Vi Duy (My Chinese Wife Wei Wei).

Cặp đôi chênh nhau 25 tuổi.

Thế nhưng, Michael chẳng phải bờ vai đáng tin cậy cho Vi Duy dựa dẫm cả đời. Vị nhạc sĩ này nhiều lần bạo hành vợ, lại còn lén “hái hoa, ngắt cỏ” bên ngoài, khiến Vi Duy tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau 10 năm nhẫn nhịn vì con cái, Vi Duy quyết định buông tay, ai dè lại gặp phải “họa sát thân”.

Có nguồn tin cho biết, sau khi Vi Duy đòi ly hôn, Michael đã lấy hết tất cả tài sản có giá trị trong nhà và còn giữ luôn hộ chiếu của các con. Càng kinh khủng hơn, năm 2003, khi đang lái xe trên đường núi, Vi Duy chợt phát hiện phanh không nhạy vì bị kẻ xấu “động tay động chân”. Rất may, cô đã lấy lại được bình tĩnh và tránh được thảm họa “toang cả người lẫn xe”.

Bị Vi Duy gọi điện chất vấn, vị nhạc sĩ người Thụy Điển đã thừa nhận hành vi sai trái. Thế nhưng, gã không hề ân hận mà còn “mặt dày” yêu cầu Vi Duy phải cấp dưỡng cho mình lúc tuổi già nếu muốn giành được quyền nuôi con. Đây là lý do khiến con trai Vi Duy cũng phải dùng cụm từ “con sói tham lam” khi nói về bố đẻ.

Michael không chỉ bạo hành, ngoại tình mà còn định mưu hại Vi Duy.

Cũng may là sau 4 năm giằng co, Vi Duy đã ly hôn thành công và đưa các con trở về quê nhà sinh sống. Nữ diva dồn hết tình yêu thương cho con cái và ở vậy đến giờ. Nhiều người cho rằng, Vi Duy vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh mà chồng Tây đem lại. Mãi đến đầu năm 2023, khi Michael qua đời, nữ ca sĩ mới dần nguôi ngoai.

Giờ đây, Vi Duy đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Ba quý tử của cô đều đã trưởng thành, giỏi giang, khiến mẹ được "nở mày nở mặt". Nhìn vào cuộc sống của nữ diva bây giờ, cộng đồng mạng cũng mừng thay cho cô vì đã được hạnh phúc, sung túc sau những tổn thương trong quá khứ.