Hôn nhân T-ara: Jiyeon ly hôn sau vụ "cắm sừng" nhưng sốc nhất là tình trạng của thành viên này

Từng là 1 trong những nhóm nhạc nữ đình đám của Kpop, T-ara không chỉ gây ấn tượng bởi những ca khúc bắt tai và vũ đạo cuốn hút mà còn thu hút sự chú ý của công chúng về cuộc sống cá nhân của các thành viên, đặc biệt là chuyện tình duyên và hôn nhân. Sau nhiều năm hoạt động, các cô gái T-ara đã có những ngã rẽ khác nhau trong hôn nhân, người tìm được bến đỗ hạnh phúc, kẻ lại trải qua những đổ vỡ đầy tiếc nuối.

Hyomin: Đóa hoa nở rộ trong hạnh phúc

Hyomin là thành viên mới nhất của T-ara kết hôn. Vào ngày 6/4, nữ idol đã tổ chức hôn lễ tại khách sạn cao cấp The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Được biết chồng của nữ idol hoạt động trong lĩnh vực tài chính, gây ấn tượng với vẻ ngoài đẹp trai và cao ráo. Và Hyomin đã phải lòng, quyết định tiến tới hôn nhân với người đàn ông này vì tính cách chu đáo của đàng trai.

Trước giờ cử hành hôn lễ, những hình ảnh cưới của cặp đôi đã được hé lộ. Đúng như lời đồn, chồng Hyomin có diện mạo rất điển trai và cuốn hút. Còn cô dâu Hyomin thì xinh đẹp rạng rỡ, lộng lẫy tựa công chúa trong chiếc váy cưới cầu kỳ.

Chồng Hyomin điển trai không thua người nổi tiếng

Cô hạnh phúc khoác tay bố bước vào lễ đường, xúc động trong giây phút nói lời thề nguyện với chồng. Đám cưới có sự chung vui của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Yuri (SNSD), Lee Dong Wook, Im Si Wan, Gummy và đặc biệt không thể thiếu các thành viên T-ara. Nhìn Hyomin, ai cũng mong đợi và chúc phúc cho cô mãi được hạnh phúc.

Cô dâu mới đẹp lộng lẫy tại đám cưới

Đám cưới quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng

Soyeon: Cuộc sống yên bình bên chồng cầu thủ ở Dubai

Sau mối tình dang dở, Soyeon cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên cạnh cầu thủ bóng đá Cho Yu Min. Đáng nói, Cho Yu Min sinh năm 1996, kém Soyeon 9 tuổi và cặp đôi không hề để lộ "hint" hẹn hò trong suốt thời gian yêu đương.

Soyeon bên chồng kém 9 tuổi

Họ đăng ký kết hôn vào tháng 11/2022 nhưng đám cưới bị hoãn lại vì Cho Yu Min tham dự World Cup. Đến nay, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Dù vậy, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội. Người hâm mộ không khỏi vui mừng khi thấy Soyeon tìm được người bạn đời lý tưởng, cùng cô xây dựng một gia đình ấm áp.

Hiện tại, Cho Yu Min đang thi đấu tại Dubai và Soyeon đã đến đây sinh sống cùng chồng. Vì bận xây nhà, quán xuyến làm "hậu phương" cho chồng ở Dubai đã khiến Soyeon không thể về Hàn Quốc dự đám cưới Hyomin.

Soyeon đang sống cùng chồng ở Dubai

Cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc

Jiyeon: Hôn nhân tan vỡ trong tiếc nuối

Jiyeon và cầu thủ bóng chày hơn 6 tuổi Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò.

Đến tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ Kim chi. Sau đó không lâu, Hwang Jae Gyun bị bắt gặp uống rượu với phụ nữ lạ từ nửa đêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau, khiến tin đồn nam cầu thủ ly hôn mỹ nhân T-ara càng thêm lan rộng. Tới tháng 10/2024, cặp đôi 1 thời xác nhận “đường ai nấy đi”, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm.

Jiyeon ly hôn chỉ sau 2 năm

Sau khi chia tay, Jiyeon vẫn xinh đẹp và nhanh chóng quay trở lại với công việc. Nhưng cô ít cập nhật mạng xã hội hơn so với trước kia. Đến ngày 6/4, Jiyeon bất ngờ đăng tải đoạn video ngắn vừa lái xe vừa hát. Cô hát ca khúc On That Day của Lee Ye Joon. Tuy nhiên lời bài hát khiến khán giả phải lưu tâm: "Vào ngày đó em có thấy thoải mái không? Quyết tâm không bao giờ gặp lại anh nữa, đó là bài tập em không thể làm được. Đau đến thế này đủ rồi. Em khóc nhiều như số thuốc lá anh hút. Xin đừng nói với em là anh bị tổn thương. Giá như anh yêu em nhiều hơn. Không, nếu chúng ta không gặp nhau từ đầu, liệu em có hạnh phúc không?".

Tờ Osen và nhiều netizen đặt nghi vấn phải chăng đây là những ca từ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của Jiyeon sau khi ly hôn. Nếu đây là sự thật thì hẳn mỹ nhân T-ara đang ở trong trạng thái khá buồn bã và bất ổn. Trước đó, chồng cũ idol cũng từng được cho là mượn ca khúc The Phoenix của nhóm Fall Out Boys để "tuyên chiến" với cô. Tuy nhiên đây mới chỉ là những suy đoán chưa được xác thực.

Cô có dấu hiệu bất ổn hậu ly hôn

Ahreum: Cuộc hôn nhân sóng gió, vướng vào vòng lao lý

Từng là "em út mới" khi gia nhập T-ara vào năm 2012, Ahreum không ở lại nhóm quá lâu nhưng vẫn khiến công chúng nhớ mãi nhờ giọng hát khủng. Sau khi rời T-ara, cô theo đuổi sự nghiệp solo, rồi gần như "biến mất" khỏi làng giải trí – cho đến khi trở lại với hàng loạt tin tức chấn động về hôn nhân đổ vỡ, tranh chấp nuôi con, đời tư hỗn loạn và thậm chí là cáo buộc lừa đảo.

Ahreum kết hôn năm 2019 và có 2 con trai. Tuy nhiên đến năm 2023, cô bất ngờ tuyên bố ly hôn sau nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng với chồng cũ. Chưa dừng lại ở đó, Ahreum tiết lộ từng bị bạo hành tinh thần lẫn thể chất. Nhưng đồng thời với tin ly dị, nữ ca sĩ có bạn trai mới và sinh liền tù tì thêm 2 bé.

Ahreum ly hôn sau khi có 2 con trai

Tên tuổi Ahreum từ đó vướng đến nhiều ồn ào như "đấu tố" bạn trai, cáo buộc lừa đảo, ngược đãi trẻ em. Được biết, cựu thành viên T-ara đã tố cáo chồng cũ Kim Young Geul ngược đãi, bạo hành mẹ con cô. Nữ idol khẳng định chồng cũ có hành vi đánh đập, nhổ nước bọt và đại tiện vào mặt các con.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy không đủ bằng chứng để kết tội Kim Young Geul bạo hành trẻ em. Kết quả phân tích còn lật ngược vụ án, khiến cựu thành viên T-ara dính cáo buộc đã mớm lời cho con trai đưa ra lời khai có lợi cho nữ ca sĩ. Lời khai từ con trai Ahreum không nhất quán, vết thương trên cơ thể các bé cũng không khớp với lời tố cáo của Ahreum.

Đến tháng 1 năm nay, Ahreum bị tuyên án tù vì hành vi ngược đãi trẻ em và phỉ báng. Cựu thành viên T-ara bị tòa tuyên 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm. Chưa hết, nữ nghệ sĩ còn phải hoàn thành 40 giờ học về phòng chống bạo hành trẻ em.

Ahreum bị tuyên án tù