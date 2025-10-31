Không khí Halloween 2025 năm nay nóng hơn bao giờ hết khi từ mạng xã hội đến các sự kiện ngoài đời đều ngập tràn sắc màu ma mị và sáng tạo. Từ những tạo hình rùng rợn, quyến rũ cho tới các màn cosplay "bá đạo" khó đỡ, người người nhà nhà đều hết mình để mang đến những màn hóa thân khiến dân mạng há hốc mồm.

Và bữa tiệc khép lại mùa Halloween năm nay không gì khác ngoài đại tiệc hoành tráng nhất showbiz do stylist Hoàng Ku tiếp tục cầm trịch. Vốn được mệnh danh là "linh hồn của Halloween Việt", Hoàng Ku năm nay vẫn giữ phong độ quậy tới bến.

Bên cạnh đó, sức hút của tiệc trở nên bùng nổ khi chứng kiến màn đổ bộ của loạt sao đình đám như: Á hậu Kim Duyên, Lệ Hằng, Mai Ngô, Bùi Quỳnh Hoa, Đỗ Hoàng Dương, Á hậu Thuỷ Tiên... Ai cũng khiến dân mạng đứng hình vì những tạo hình đầu tư đến mức "căng mắt" mới nhận ra ai là ai. Từ quyến rũ, sang chảnh cho đến lầy lội, Halloween 2025 của sao Việt thực sự là một bữa tiệc mãn nhãn, vừa "chặt chém" vừa đậm chất giải trí.

Công bố top 15 trang phục đẹp nhất của buổi tiệc

Quỳnh Anh Shyn đến muộn và vội vã ra về sớm

Quỳnh Anh Shyn xuất hiện giữa ồn ào hoá trang "Ông Thọ" gây tranh cãi

Kaity Nguyễn và dàn mỹ nhân đổ bộ đại tiệc Halloween

Kaity Nguyễn làm Tinkerbell quá xinh



2 cô dâu Lê Hoàng Phương và Thanh Thanh Huyền

Diễn viên Khả Ngân

Á hậu Mai Ngô và Hoàng Mỹ An

Có ai nhận ra nhân vật quyền lực làm "bạch tuột đen" giữa dàn mỹ nhân chính là Trung Quân Idol

Call Me Duy và hội bạn

TyhD Thuỳ Dương

Anh trai Đỗ Phú Quý

Dàn sao hot đổ bộ tiệc hoá trang của Hoàng Ku tổ chức

"Chủ tiệc" Hoàng Ku quá trời quậy

Có ai nhận ra đây là Á hậu Kim Duyên, hoá trang hôm nay cực slay

Á hậu Lệ Hằng

Á hậu Thuỷ Tiên lên đồ gợi cảm

Đỗ Hoàng Dương hoá trang lầy lội

Halloween diễn ra vào ngày 31/10 hàng năm, từ phương Tây đã trở thành lễ hội phổ biến trên khắp thế giới mà một trong những hoạt động đặc thù của nó là hóa trang. Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celtic cổ đại, cư trú tại vùng đất mà ngày nay là Ireland, Anh quốc và miền bắc nước Pháp. Samhain đánh dấu sự kết thúc của mùa thu hoạch và khởi đầu của mùa đông lạnh giá, thường tạo sự liên tưởng đến cái chết.

Người Celt mừng năm mới vào ngày 1/11 hàng năm. Họ tin rằng vào đêm trước năm mới, ranh giới giữa thế giới sống và thế giới người chết trở nên mỏng manh nhất. Do đó, vào đêm 31/10, họ tổ chức lễ hội Samhain, nơi mà các linh hồn được cho là trở về dương gian. Trong lễ Samhain, người Celtic đốt lửa lớn và hóa trang bằng cách mặc trang phục làm từ da thú và đầu thú để xua đuổi các hồn ma và tránh bị những linh hồn quấy nhiễu. Họ tin rằng việc hóa trang thành những thực thể siêu nhiên sẽ giúp che giấu họ khỏi các linh hồn ác độc. Nhiều phong tục của Halloween hiện đại, như việc hóa trang thành các nhân vật huyền bí, có thể bắt nguồn từ niềm tin này.

Sự phong phú về ý tưởng hóa trang cũng phản ánh sự phát triển của văn hóa. Hóa trang Halloween ngày nay không bó hẹp ở các hình tượng ma quỷ, người ta có thể "biến hình" thành bất kỳ ai, từ các nhân vật hoạt hình, người nổi tiếng đến những nhân vật độc đáo khác do họ nghĩ ra. Hội hóa trang dịp Halloween trở thành một dịp để mọi người thể hiện sự sáng tạo, vui đùa và đoàn kết. Các cuộc thi hóa trang, lễ hội và những cuộc diễu hành tạo ra không khí vui nhộn, gắn kết cộng đồng.