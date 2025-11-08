Nam diễn viên T. bị các nhà đài đình sóng, phải bồi thường hơn 10 tỷ đồng

Những ngày qua, showbiz Đài Loan (Trung Quốc) rúng động với vụ việc nam diễn viên Vương Tử (Thơ Ngây 2) bị phanh phui bê bối ngoại tình với vợ của đồng nghiệp. Vương Tử đã dan díu với influencer Quả Quả - vợ của tài tử Phạm Khương Ngạn Phong sau chuyến công tác sang Mỹ.

Sau khi Vương Tử vướng tai tiếng đời tư nghiêm trọng, các đài truyền hình ở Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo tạm dừng lên sóng các chương trình, bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên này. 1 thương hiệu nước hoa cũng thông báo hủy bỏ sự kiện quảng bá công khai của Vương Tử. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội của người trong ngành và công chúng, nam diễn viên đã tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn.

Vương Tử và Quả Quả lén lút ngoại tình sau lưng Phạm Khương Ngạn Phong (phải)

Với việc dan díu với vợ của đồng nghiệp, Vương Tử đã bị "đóng băng" sự nghiệp ở showvbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Không chỉ danh tiếng và sự nghiệp nghệ thuật sụp đổ, Vương Tử còn đối mặt với số tiền đền bù thiệt hại không hề nhỏ cho Phạm Khương Ngạn Phong và các đối tác. Theo tờ China Times, Phạm Khương Ngạn Phong đã yêu cầu Vương Tử và cô vợ ngoại tình Quả Quả bồi thường tổn thất tinh thần cho anh 12 triệu TWD (gần 10 tỷ đồng). Tuy nhiên, Phạm Khương Ngạn Phong từ chối chi trả, còn Quả Quả tuyên bố cô không có tiền. Do không thống nhất được mức bồi thường, Phạm Khương Ngạn Phong hiện đã khởi kiện Vương Tử và Quả Quả ra tòa.

Chẳng những phải bồi thường cho Phạm Khương Ngạn Phong, Vương Tử còn đối mặt với con số đền bù lớn cho các thương hiệu, dự án phim ảnh bị ảnh hưởng vì bê bối của anh. Theo các nguồn tin, Vương Tử đang ê chề đi đàm phán với các đối tác để xin được nợ tiền đền bù và trả theo từng đợt vì tình hình tài chính khó khăn, không thể 1 lần trả hết hàng chục tỷ đồng.

Vương Tử đánh mất sự nghiệp, đối mặt với số tiền đền bù nặng nề vì có mối quan hệ sai trái với Quả Quả

Vụ ồn ào tình ái nổ ra sau khi Phạm Khương Ngạn Phong đăng đàn lên Instagram tố Vương Tử "quan hệ ngoài luồng" với vợ mình - Quả Quả, đồng thời chia sẻ đoạn video dài kể lại quá trình phát hiện ra mối quan hệ sai trái của 2 người. Phạm Khương Ngạn Phong còn dõng dạc tuyên bố đã có trong tay bằng chứng ngoại tình rõ ràng, khó có thể chối cãi của Vương Tử - Quả Quả.

Theo Phạm Khương Ngạn Phong, anh bắt đầu thuê thám tử tư theo dõi vợ sau khi nhận thấy cô có những biểu hiện bất thường, được cho là không chung thủy trong hôn nhân. Nam diễn viên họ Phạm cho hay, Quả Quả đột nhiên thay đổi kể từ sau chuyến đi đến Mỹ với Vương Tử hồi đầu năm nay. Khi trở lại Đài Loan (Trung Quốc) giữa tháng 3, Quả Quả bất ngờ không muốn về nhà và còn cắt đứt liên lạc với chồng trong hơn 3 tháng.

Quả Quả không hề tỏ ra ăn năn hối hận sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình với Vương Tử. Thay vào đó, nữ influencer vẫn tiếp tục công khai mối quan hệ với tài tử Thơ Ngây trên mạng xã hội và chuyển đến sống trong căn hộ sang trọng của nhân tình, đồng thời phớt lờ luôn ông xã.

Phạm Khương Ngạn Phong đăng video tố Vương Tử ngoại tình với vợ mình

Vương Tử sinh năm 1989, tại Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc Lollipop. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn gặt hái được nhiều thành công khi lấn sân diễn xuất, trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ các bộ phim thần tượng như Vị Ngọt Macchiato, Thơ Ngây 2... Nam diễn viên từng được mệnh danh là "hoàng tử showbiz xứ Đài" nhờ sở hữu nhan sắc "đốn gục" trái tim của hàng triệu thiếu nữ. Tuy nhiên, hình tượng Vương Tử dày công gây dựng đã hoàn toàn bị sụp đổ sau bê bối ngoại tình chấn động mới đây.

