Angela Phương Trinh lạ lắm, sao lại có "trái cổ" thế này?

Không còn vẻ ngoài nữ tính quyến rũ như trước, Angela Phương Trinh hiện xây dựng hình ảnh nam tính khiến không ít khán giả sốc toàn tập. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên sinh năm 1995 thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe cơ bắp lực lưỡng, vạm vỡ.

Cư dân mạng mới đây lại bàn tán xôn xao trước loạt hình ảnh mới nhất của Angela Phương Trinh. Nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt góc cạnh, vẻ ngoài nam tính và đặc biệt là phần cổ nổi rõ yết hầu. Từ trước đến nay, yết hầu (trái cổ) vốn là đặc điểm sinh học đặc trưng của nam giới. Hình ảnh này của Angela Phương Trinh khiến nhiều người đặt nghi vấn cô đã có sự can thiệp phẫu thuật.

Angela Phương Trinh để lộ phần cổ rõ yết hầu trong bức hình mới

Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1995 đã can thiệp để có ngoại hình nam tính hơn

Angela Phương Trinh vẫn luôn là tâm điểm bàn tán sau khi chuyển hướng theo đuổi hình ảnh nam tính

Từ năm 2016, Angela Phương Trinh quyết định theo đuổi chế độ ăn chay trường kết hợp lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó, cô còn duy trì thói quen tập luyện thể hình với cường độ cao, kiên trì rèn luyện mỗi ngày. Vì sự bền bỉ và kỷ luật, nữ diễn viên có vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn.

Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ: "Trong 9 năm qua, tôi đã sống như một người ăn chay có nghĩa tình, tập luyện chăm chỉ tại phòng tập thể dục và gần đây đã nắm lấy võ thuật. Một lối sống trong sạch không rượu đã hình thành phiên bản của tôi mà bạn thấy ngày hôm nay". Tuy nhiên, hình ảnh nam tính hiện tại của cô khiến không ít người tiếc nuối cho ngoại hình nữ tính trước kia.

Vóc dáng săn chắc của Angela Phương Trinh là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc cùng lực sĩ Phạm Văn Mách

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho ngoại hình nữ tính, nóng bỏng của cô trước kia

Angela Phương Trinh từng được biết đến ở vai trò diễn viên, đóng phim từ nhỏ. Những tác phẩm cô từng tham gia có thể kể đến Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Người mẹ nhí, Thứ ba học trò, Tiểu thư đi học, Taxi em tên...

Hiện tại, Angela Phương Trinh đã ngưng hoạt động nghệ thuật và không còn tham gia phim ảnh hay sự kiện giải trí. Trong năm 2024, cô từng gây chú ý khi liên tiếp có những bài đăng và phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sau đó, nữ diễn viên đã chủ động lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Ở thời điểm hiện nay, Angela Phương Trinh tập trung thời gian cho các buổi livestream bán hàng.