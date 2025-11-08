Sau 13 năm yêu đương, diễn viên Hà Hiền và bà xã Ánh Tuyết đã quyết định về chung một nhà. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2023. Sau gần 2 năm kết hôn, cả hai hạnh phúc thông báo có con đầu lòng vào tháng 5/2025.

Sáng 8/11, diễn viên Hà Hiền thông báo gia đình có thêm thành viên mới. Anh cũng tiết lộ nhóc tỳ có tên đầy đủ là Hà Nguyễn Tư Giao, tên thân mật là Mini. Nam diễn viên hạnh phúc nhắn gửi tới con gái: "Gửi con gái của ba. Khi người ta nói con trông giống mẹ, ba chỉ cười. Vì ba biết, đó là khuôn mặt mà ba đã từng rung động. Gương mặt mà ba đã chọn để đứng chung trên lễ đường.

Bây giờ, hình hài đó lại hiện hữu trên gương mặt của một sinh linh bé nhỏ này. Mỗi đường nét trên con, đều mang trong mình câu chuyện của tình yêu của ba mẹ. Vậy nên sau này khi ai đó nói: “Con đẹp giống mẹ quá!” thì hãy nhớ trả lời rằng "BỞI VÌ CON LÀ TÌNH YÊU CỦA BA" nhé Mini".

Dưới phần bình luận, đông đảo sao Việt là Huy Khánh, Steven Nguyễn, Thanh Bình... đã gửi lời chúc tới cặp đôi.

Tháng 10/2023, Hà Hiền chính thức tổ chức đám cưới với Ánh Tuyết. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nam Thư, Khả Như, Johnny Trí Nguyễn, Wowy... Trong giây phút trọng đại, nam diễn viên không giấu được xúc động khi kể lại chuyện tình kéo dài suốt 13 năm của cả hai.

Hà Hiền từng nhắn nhủ tình cảm tới bà xã: "Xin cảm ơn người con gái xinh đẹp nhất buổi tiệc hôm đó Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết đã luôn đồng hành, bên cạnh Hà Hiền trong suốt 13 năm qua và cuối cùng chúng tôi cũng chung một nhà".

Năm 19 tuổi, Hà Hiền chạm ngõ điện ảnh khi nhận lời mời tham gia bộ phim Saigon Yo. Diễn viên Hà Hiền được khán giả biết đến qua loạt bộ phim nổi bật như Sút, Sài Gòn Yo và Bụi đời Chợ Lớn... Bên cạnh công việc hoạt động nghệ thuật, Hà Hiền hiện còn là chủ của tiệm cắt tóc nổi tiếng tại TP. HCM.

Vợ của Hà Hiền là Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết, người mẫu sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm. Cô từng là Hoa khôi Đại học Hutech 2015. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng cả hai đã trải qua không ít thử thách trước khi có được hạnh phúc trọn vẹn như hiện tại. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào.

Hà Hiền được khán giả biết đến qua loạt bộ phim nổi bật như Sút, Sài Gòn Yo và Bụi đời Chợ Lớn...