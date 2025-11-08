Hoa hậu Hoàn vũ bị chỉ trích

Sự việc ông Nawat dùng những lời lẽ khiếm nhã với đại diện Mexico tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Nhiều hoa hậu lên tiếng chỉ trích ông Nawat, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ 1996 Alicia Machado.

Alicia Machado đã đăng tải đoạn video để chỉ trích ông Nawat. Cô còn dùng những từ miệt thị Thái Lan, chê các bãi biển của Phuket là bẩn thỉu. Alicia Machado còn cho rằng nên đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về các nước Latinh để tổ chức.

Alicia Machado bị chỉ trích vì những phát ngôn được cho là miệt thị người châu Á.

Đoạn video sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng giận dữ. Nhiều người cho rằng Alicia Machado cố tình miệt thị người châu Á. Khán giả tràn vào trang cá nhân của Alicia Machado để chỉ trích. Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, Alicia Machado đã phải khóa trang cá nhân.

Trước những phát biểu của Alicia Machado, ông Nawat đã có động thái đáp trả. "Cảm ơn Alicia Machado - Miss Universe 1996. Tôi chấp nhận tiếng nói của bạn. Bạn là hình mẫu tuyệt vời cho Miss Universe. Tôi xin lỗi vì đất nước Thái Lan của tôi không đủ tốt với bạn", ông Nawat viết.

Jacqueline Aguilera - Hoa hậu Thế giới 1995, đồng hương Venezuela với Alicia Machado cũng lên tiếng trên trang cá nhân. Cô viết: "Cô ta đã đi quá xa khi nói về nước Thái Lan như vậy. Thật thô lỗ".

Hoa hậu đẹp nhất Thế giới 2022 - Isabella Menin cũng có bài viết trên trang cá nhân để ca ngợi đất nước, con người Thái Lan. "Tôi hy vọng mọi hoa hậu đều cảm nhận được tình yêu thương mà tôi từng nhận được ở Thái Lan. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của các cuộc thi sắc đẹp: tôn vinh lẫn nhau, trân trọng sự khác biệt và tìm thấy sự đoàn kết trong đa dạng", cô viết.

Cô khẳng định: "Không lời nào có thể làm lu mờ vẻ đẹp của Thái Lan. Đó vẫn là một trong những đất nước luôn hết lòng ủng hộ những giá trị mà cộng đồng hoa hậu của chúng ta trân quý".

Alicia Machado sinh năm 1976, là người đẹp Venezuela thứ 4 giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ năm 1996. Cô có nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ và chiều cao 1,71 m. Khi đăng quang, người đẹp vừa tròn 20 tuổi.

Trong nhiệm kỳ, Alicia Machado từng tăng cân mất kiểm soát và bị ông Donald Trump - khi đó là chủ sở hữu của Miss Universe - bắt tập gym trước ống kính phóng viên nếu không muốn bị tước vương miện.

Người đẹp cũng thường xuyên gây ồn ào trên truyền thông vì những phát ngôn của mình. Tháng 2, Alicia Machado gây sốc khi mắng chửi Selena Gomez là ngu ngốc sau đoạn video cô khóc nức nở trong lúc đề cập đến lệnh trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump.