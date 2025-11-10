Minh tinh Giày Thủy Tinh gặp nguy hiểm tính mạng vì bị đưa vào danh sách đen suốt 10 năm

Sáng 10/11, tờ News1 đưa tin, nữ diễn viên Kim Gyu Ri (Giày Thủy Tinh) đã bị cơ quan cấp cao tại Hàn Quốc đưa vào danh sách đen suốt 10 năm. Nguồn tin cho biết, cô bị chèn ép, gây khó khăn trong mọi hoạt động ở làng giải trí Kbiz suốt khoảng thời gian nằm trong "blacklist", thậm chí còn gặp nguy hiểm tính mạng. Nguồn cơn của cuộc thanh trừ bắt nguồn từ việc Kim Gyu Ri lên tiếng phản đối cơ quan chức năng nhập khẩu thịt bò Mỹ, còn tuyên bố "thà đưa chất độc cyanua vào miệng" còn hơn tiêu thụ loại thực phẩm này.

Suốt 10 năm nằm trong danh sách đen của cơ quan cấp cao, Kim Gyu Ri đã phải chịu đựng nhiều nỗi uất ức, bị gạch tên ra khỏi loạt dự án. Nữ diễn viên từng rất nổi tiếng nhờ vai "ác nữ" trong Giày Thủy Tinh, được đóng vai chính hợp tác với tài tử hàng đầu. Thế nhưng, sau khi bị liệt vào "blacklist", cô bỗng mất đi hàng loạt cơ hội nghề nghiệp và hiếm khi xuất hiện trong làng giải trí. Nữ diễn viên buồn bã nhớ lại: "Có người đồng nghiệp nói với tôi rằng cơ quan cấp cao đã lập hẳn văn phòng ngay trong con hẻm nhà tôi. Rồi vài ngày liền có những người lạ mặt cứ lảng vảng trước cửa nhà tôi. Tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại lạ khi đang tham dự các lễ trao giải, và có lần hợp đồng đóng phim của tôi đã đột ngột bị hủy bỏ vào phút chót".

Kim Gyu Ri mất hàng loạt hợp đồng đóng phim, quảng cáo sau khi bị liệt vào danh sách đen của cơ quan cấp cao

Thậm chí, sao nữ sinh năm 1979 tiết lộ, cô còn bị đe dọa tới tính mạng sau khi xuất hiện trong "blacklist": "Sau khi chia sẻ suy nghĩ về danh sách đen trên mạng xã hội, tôi đã nhận được 1 lời đe dọa tính mạng từ đối tượng lạ: ‘Nếu không im lặng, tôi sẽ giết cô đấy’. Điện thoại của tôi cũng bị nghe lén trong khoảng thời gian đó".

Cô còn bị dọa giết trong thời kỳ đen tối nhất của sự nghiệp

Ngoài Kim Gyu Ri, vẫn còn hơn 80 người nổi tiếng khác bị liệt vào danh sách đen của cơ quan cấp cao. Trong đó, nhiều nghệ sĩ đã đâm đơn kiện đòi bồi thường những thiệt hại về tâm lý, tài chính sau khi bị đưa vào "blacklist". Đến nay, tòa án đã đưa ra phán quyết có lợi cho các nghệ sĩ này. Và cơ quan cấp cao lập nên bản danh sách đen cũng vừa gửi lời xin lỗi tới các nhân vật nổi tiếng đã phải chịu đựng những tổn thương sâu sắc trong suốt những năm qua.

Trên trang cá nhân, Kim Gyu Ri đã chia sẻ những suy nghĩ của cô về động thái mới từ phía cơ quan cấp cao: "Cuối cùng, phán quyết đã được đưa ra. Tôi đã phải chịu đựng tổn thương suốt nhiều năm. Thật lòng mà nói, chấn thương tâm lý quá nghiêm trọng đến mức chỉ cần nghe thấy từ ‘danh sách đen’ là tôi đã thấy hoảng loạn. Họ nói xin lỗi, nhưng xin lỗi ai đây?. Những vết thương sâu kín trong lòng thì vẫn còn đó, và những gì tôi cảm thấy chỉ là sự trống rỗng mà thôi. Tuy nhiên, tôi hoan nghênh hành động lần này của họ".

Những vết thương lòng của nữ diễn viên vẫn chưa thể lành lại

Kim Gyu Ri sinh năm 1979, ra mắt với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Ban đầu, cô dùng tên thật Kim Min Sun để hoạt động trong giới. Tới năm 1998, nữ nghệ sĩ lấn sân diễn xuất bằng vai diễn đầu tay trong sự nghiệp. Cô trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ vai "ác nữ" trong siêu phẩm gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục gây tiếng vai với bộ phim Loveholic hợp tác cùng nam thần đình đám Kangta (H.O.T). Tới năm 2009, cô đổi nghệ danh thành Kim Gyu Ri sau khi bị đưa vào danh sách đen của cơ quan cấp cao.

Kim Gyu Ri gây cơn sốt khắp châu Á nhờ vai "ác nữ" kinh điển trong Giày Thủy Tinh

Nguồn: Kbizoom