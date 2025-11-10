Tờ Thairath đưa tin minh tinh Mai Davika và tài tử Ter Chantavit đã bí mật tổ chức hôn lễ vào ngày 9/11. Cặp sao giữ kín thời gian, địa điểm tổ chức tiệc cưới và chỉ mời gia đình, bạn bè thân thiết nhất đến tham dự. Trong 1 vài hình ảnh bị rò rỉ, "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" để tóc đen buông xõa, diện đầm quây ngực trắng đơn giản, thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm khi khéo khoe bờ vai trần gợi cảm trong ngày trọng đại. Visual xinh lung linh của cô dâu nhận được cơn mưa lời khen của công chúng. Trong khi đó, chú rể Chantavit mặc tuxedo trắng thắt nơ đen bảnh bao.

Tại đám cưới, khoảnh khắc Mai Davika và Ter Chantavit ngả người hôn nhau say đắm trong tiếng reo hò chúc phúc của khách mời sau khi hoàn thành nghi thức thề nguyện, gây bão MXH, được ví như cảnh phim. Đôi vợ chồng sao hạng A này còn khiêu vũ, nhún nhảy mừng ngày hạnh phúc của đời mình.

Đám cưới của Mai Davika và Ter Chantavit chỉ có gia đình, người quen thân thiết tham dự

Cặp sao khóa môi nhau say đắm trong ngày trọng đại

Cặp sao chụp ảnh kỷ niệm cùng vợ chồng nữ diễn viên Tassanawalai Chakrabongse

Giữa tháng 6, Mai Davika khiến mạng xã hội Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc "nổ tung" khi thông báo đã đính hôn với Ter Chantavit. Sau 7 năm hẹn hò, tài tử đình đám Thái Lan thành công cầu hôn "ma nữ" bằng chiếc nhẫn kim cương cực khủng 15 carat, thậm chí đến mức "chọi trâu còn được". Đồng nghiệp ở Tbiz và người hâm mộ trên khắp châu Á đã gửi lời chúc hạnh phúc viên mãn đến Mai Davika và Tea Chantavit.

Mai Davika được bạn trai diễn viên cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương siêu "khủng"

Mai Davika và Ter Chantavit được cho là nảy sinh tình cảm với nhau sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Chai Mai Jing Ying Tae vào 2017. Họ vướng tin đồn "phim giả tình thật" khi liên tục xuất hiện bên nhau vào khoảng thời gian sau đó, nhưng không lên tiếng xác nhận. Đến tháng 1/2018, Ter Chantavit mới chính thức công khai việc hẹn hò Mai Davika.

Mối quan hệ của cặp sao ban đầu không được khán giả ủng hộ, đặc biệt là fan của đôi bên. Người hâm mộ sao nam cho rằng 1 mỹ nhân Mai Davika vướng nhiều tai tiếng không xứng đáng với đạo diễn, diễn viên, biên kịch quyền lực và tài năng như Ter Chantavi. Trong khi fan Madika lại có ý kiến dù là "ông hoàng phòng vé" nhưng xét về cả nhan sắc và tầm ảnh hưởng, Ter đều không hề xứng đôi với "ma nữ đẹp nhất Thái Lan".

Bỏ ngoài tai những ý kiến trái chiều của netizen, Mai Davika và Ter Chantavit vẫn quyết gắn bó, không ngại tay trong tay trong các sự kiện giải trí cũng như cuộc sống đời thường. Dần dần, mối tình của cặp đôi hơn nhau 9 tuổi cũng được công chúng ủng hộ và chúc phúc. Đặc biệt, trong 7 năm qua, Mai Davika và Ter Chantavit thường xuyên chiêu đã fan bằng loạt khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn bên nhau. Ter Chantavit luôn thể hiện tình cảm với bạn gái khi tặng hoa, tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Mai Davika vào ngày quan trọng. Mối tình ngọt ngào và bền chặt của cả hai cũng vì vậy mà ngày càng được netizen ngưỡng mộ.

Mai Davika và Ter Chantavit là cặp sao "phim giả tình thật" đình đám Tbiz

Nguồn: Thairath