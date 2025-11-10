Trong những năm gần đây, cư dân mạng không ít lần tỏ vẻ phản đối khi nhiều sao nam Cbiz lạm dụng việc trang điểm quá đà, khiến khán giả chẳng thể nào yêu thương nổi khi "đắp" phấn lên mặt, make up còn đậm hơn hội sao nữ rất nhiều lần. Giờ đây, chủ đề: "Các sao nam có nên đánh nền kẻ mắt không?" càng trở nên nóng hơn bao giờ hết sau phát ngôn của "chị đại" Lưu Gia Linh.

Cụ thể, khi tham gia show Nhất Lộ Phồn Hoa 2, Lưu Gia Linh đã tuyên bố: "Đàn ông không nên trang điểm". Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn gọi tên ông xã Ảnh đế như ví dụ điển hình: "Lương Triều Vỹ trước nay không make up bao giờ".

Lưu Gia Linh tiết lộ, dù là đóng phim hay tham gia các sự kiện lớn như lễ trao giải, Lương Triều Vỹ luôn nói không với việc trang điểm. Không chỉ vậy, tài tử này còn từ chối nhuộm tóc hay dùng "tuyệt chiêu" ăn gian tuổi và luôn tin tưởng rằng: "Người ta đẹp nhất khi chấp nhận hình dáng thật của mình ở mỗi độ tuổi khác nhau". Lưu Gia Linh cho rằng, đây chính là điều làm nên sức hút cá nhân có 1-0-2 của Lương Triều Vỹ.

Lưu Gia Linh chia sẻ, ông xã cô chẳng bao giờ trang điểm cả.

Tuy nhiên, Hà Tái Phi – một nữ diễn viên gạo cội khác của Cbiz lại có góc nhìn khác biệt. Chị đại phim Hồng Lâu Mộng cho rằng, hiện tại, thẩm mỹ của công chúng đã thay đổi so với trước kia, các diễn viên trẻ cũng cần phải theo sát nhu cầu của ngành sản xuất cũng như khán giả: "Nếu không trang điểm, họ sẽ bị coi là lôi thôi. Hiện tại, giới phim ảnh cạnh tranh quá khốc liệt, các diễn viên trẻ có thể sẽ bị loại ngay từ vòng gửi vé nếu không đi theo xu hướng chung. Họ có thể đợi bản thân dần vững chân trong showbiz rồi dần dần thể hiện bản thân mình".

Quan điểm của Hà Tái Phi được các khách mời khác trong show Nhất Lộ Phồn Hoa 2 gật gù tán thưởng. Trong đó, các ngôi sao trẻ như Thiệu Tử Hằng, Kha Thuần đều xác nhận việc họ cần phải trang điểm để tránh bị đánh giá là hời hợt, không nghiêm túc trong công việc.

Hà Tái Phi được khán giả ưu ái gọi là đệ nhất diễn viên quốc dân, "viên ngọc minh châu của nghệ thuật Trung Quốc".

Câu chuyện của các vị khách mời trong Nhất Lộ Phồn Hoa 2 nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người đồng tình với Lưu Gia Linh, phản đối việc hội sao nam Cbiz "mặt hoa da phấn" trên màn ảnh. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, hiện tượng dàn nam diễn viên trẻ Hoa ngữ phải "đánh nền kẻ mắt" đã phản ánh xu hướng thẩm mỹ của giới giải trí cũng như quy tắc của ngành sản xuất phim ảnh hiện nay. Đây không phải điều mà các ngôi sao trẻ có thể tự quyết định được, buộc phải đi theo xu hướng chung để tránh bị bỏ lại phía sau.

Không ít sao nam Cbiz từng bị phản đối vì cách trang điểm đậm trong phim ảnh.

Theo trang QQ hé lộ, từng có một minh tinh khi đi casting vai nam phụ quan trọng trong phim cổ trang đã bị loại từ vòng gửi vé vì lý do đầy ngờ ngàng là "lỗ chân lông to". Những diễn viên chải chuốt tỉ mỉ, make up kỹ lưỡng thì có khả năng được chọn cao hơn, bất chấp việc họ có phù hợp với nhân vật hay không.

Có lẽ vì lý do này, phái mạnh Cbiz dành nhiều công sức hơn cho việc điểm tô nhan sắc. Theo 1 stylist tiết lộ thì khoảng thời gian để trang điểm, tạo hình cho các sao nam bây giờ phải dài gấp 2, gấp 3 lần so với hồi năm 2015. Thậm chí, có nam idol đình đám còn dùng tới 1200 cặp lông mi giả chỉ trong vòng 1 tháng.

Khoa Diễn xuất của Học viên Hý kịch Thượng Hải thì lặng lẽ thêm chương trình học "Quản lý hình tượng cho nam giới" vào danh sách các môn học bắt buộc, hướng dẫn cách trang điểm, đeo tóc giả cho các ngôi sao tương lai của Cbiz.

Có lẽ đây là lý do khiến các ngôi sao trẻ dù muốn hay không thì cũng buộc phải "tô son điểm phấn" mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc từng lên tiếng phản đối hiện tượng các sao nam "mặt hoa da phấn" nhưng sau đó việc đâu lại vào đấy.

Nguồn: QQ