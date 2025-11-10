Vụ việc dàn sao nam trơ mắt nhìn các nghệ sĩ nữ bị bắt quỳ gối tại lễ trao giải TikTok Awards 2025 ở Thái Lan mới đây đã chiếm sóng mạng xã hội suốt 24 giờ qua. Tới tối 9/11, cộng đồng mạng châu Á bỗng lan truyền đoạn clip về 2 nhóm nhạc Kpop ZEROBASEONE và tripleS tại lễ trao giải Hanteo Music Awards hồi năm 2024 diễn ra ở Hàn Quốc. Không khó để nhận 2 sự kiện ở Hàn - Thái cùng phát sinh tình huống tương tự nhau song dàn nghệ sĩ nam lại có cách hành xử hoàn toàn trái ngược khi chứng kiến đồng nghiệp nữ quỳ gối trước mặt mình.

Trong clip về lễ trao giải Hanteo Music Awards ở Hàn Quốc, các thành viên nhóm nhạc nam ZEROBASEONE đã sớm nhận ra việc girl group tripleS quỳ gối, lúng túng tạo dáng trên sân khấu. Không hề "đứng như trời trồng" hay trơ mắt ra nhìn, các mỹ nam ZEROBASEONE đã nhanh chóng hội ý, trao đổi với nhau và nhất trí rằng, cả nhóm sẽ lên phía trước nhường chỗ cho các đồng nghiệp nữ trong nhóm nhạc tripleS. Nhờ vậy mà các cô nàng tripleS thoát khỏi cảnh phải quỳ gối vô cùng bất tiện ngay giữa lễ trao giải. Hành động ga lăng, ghi điểm 10 tuyệt đối của các mỹ nam nhóm ZEROBASEONE đã nhận được "cơn mưa lời khen" từ cộng đồng mạng châu Á.





Nhóm nhạc nam ZEROBASEONE ghi điểm tuyệt đối khi sẵn sàng nhường chỗ cho tripleS, qua đó giúp các đồng nghiệp nữ thoát khỏi tình cảnh phải quỳ gối giữa lễ trao giải



ZEROBASEONE bỗng được tung hô sau khi dàn sao nam trong sự kiện ở Thái Lan hứng "gạch đá" dữ dội từ khán giả khắp châu Á

Được biết, vụ việc khiến dàn sao nam trực thuộc công ty GMMTV (Thái Lan) mất điểm nổ ra vào hôm 8/11 mới đây tại lễ trao giải TikTok Awards Thailand 2025. Theo đó, GMMTV đã bắt nhóm nhạc nữ FELIZZ mặc váy và mang giày cao gót phải quỳ rạp trên thảm đen sự kiện để chụp ảnh tập thể. Trong khi các sao nam lại được đứng ở khu vực trung tâm. Các cô gái tỏ ra lúng túng trước yêu cầu này của staff, nhưng vẫn phải làm theo sự chỉ đạo. Chứng kiến tình huống này các nghệ sĩ nam của nhà GMMTV vẫn "đứng yên như trời trồng" ở phía sau, không hề có động thái trợ giúp các đồng nghiệp nữ cùng công ty.

Trên mạng xã hội, công chúng đã chỉ trích dữ dội hành động kém tinh tế, coi thường phụ nữ đến cùng cực của phía công ty GMMTV và dàn sao nam. Cư dân mạng còn "tế sống", tấn công trang cá nhân của các nam diễn viên nhắm mắt làm ngơ trước việc các đồng nghiệp nữ quỳ gối ngay trước mặt mình.

Khi bị dư luận lên án gay gắt, GMMTV "chữa cháy" bằng việc chia sẻ bức ảnh các sao nữ đứng chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ nam trên thảm đen. Tuy nhiên, dư luận vẫn chỉ trích dữ dội sau khi nhanh chóng phát hiện ra dù có được đứng thì 6 thành viên FELIZZ vẫn bị nhét vào góc, làm nền cho cả dàn sao nam.

Hình ảnh các mỹ nhân FELIZZ quỳ rạp xuống đất khi mặc váy, mang giày cao gót gây bức xúc trong dư luận



Có được đứng chụp ảnh cùng các sao nam, FELIZZ vẫn bị nhét vào góc



