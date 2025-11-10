Sáng 9/11, tờ Xportsnews đưa tin, nam đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Chang Min đã qua đời sau khi bị xuất huyết não. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41 khi vẫn còn bao dự định dang dở chưa được thực hiện. Trước đó vào hôm 20/10, nam đạo diễn bị ngã quỵ do xuất huyết não và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trước khi ra đi, Kim Chang Min đã đồng ý hiến tạng cho những bệnh nhân nguy kịch. Xportsnews cho hay, sự đóng góp to lớn của cố đạo diễn cho ngành y học có thể giúp cứu sống được 4 người.

Em gái Kim Chang Min chia sẻ với truyền thông xứ kim chi sau nỗi đau mất đi người thân yêu: "Anh trai tôi bị xuất huyết não vào hôm 20/10. Gia đình chúng tôi đã cầu nguyện và không ngừng hy vọng nhưng anh ấy đã không thể tỉnh lại. Bệnh viện thông báo anh trai tôi bị chết não vào ngày 7/11, và cuối cùng anh ấy đã mãi mãi rời xa chúng tôi. Anh trai tôi còn tác phẩm chưa được trình chiếu, gia đình sẽ cố gắng giúp bộ phim được ra mắt với khán giả".

Kim Chang Min qua đời ở tuổi 41 sau khi bị xuất huyết não. Sự ra đi đột ngột của nam đạo diễn đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và khán giả

Em gái không giấu được niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của cố đạo diễn: "Bề ngoài anh ấy trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra bên trong lại là 1 người ấm áp và nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Hy vọng khán giả hãy cầu nguyện để anh trai tôi được ra đi thanh thản, và mong các bạn hãy lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về anh ấy".

Tang lễ của đạo diễn Kim Chang Min sẽ được tổ chức tại Phòng số 1 ở Nhà tang lễ Bệnh viện Guri thuộc đại học Hanyang. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 10/11 tới đây. Nơi an nghỉ cuối cùng của cố đạo diễn nằm ở Yeonhwajang, thành phố Suwon.

Kim Chang Min khẳng định tên tuổi trong vai trò đạo diễn ở loạt phim đáng chú ý như Someone’s Daughter (2016), Exit No. 3, Guui Station (2019)... Bên cạnh đó, anh còn nằm trong đội ngũ sản xuất, đóng góp lớn vào thành công của loạt tác phẩm như Man of Will (2017), The Witch: Part 1. The Subversion (2018), Forbidden Dream (2019), Waiting for Rain (2021), Firefighter (2024)...

Nam đạo diễn đứng đằng sau thành công của nhiều tác phẩm điện ảnh tại Hàn Quốc, từng đạt được giải thưởng cao quý

