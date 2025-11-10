Hyuna công bố ảnh mang bầu sau biến cố sảy thai

Hyuna là 1 trong những thành viên nổi bật nhất của nhóm nhạc nữ nổi tiếng 1 thời Nine Muses. Sau khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân hơn 8 tuổi vào năm 2017, nữ ca sĩ gần như biến mất khỏi làng giải trí và dành nhiều thời gian tập trung chăm sóc cho tổ ấm. Tới nay, vào sáng 9/11, tờ Koreaboo đăng tải bài viết hé lộ 1 phần về cuộc sống của nữ thần tượng sau khi kết hôn. Nguồn tin cho biết, Hyuna (Nine Muses) từng sảy thai trước khi được đón nhận niềm vui làm mẹ.

Trên trang cá nhân, cô bất ngờ công bố loạt ảnh trong thời gian mang bầu em bé thứ 2 và nhận được lượt tương tác khủng từ người hâm mộ. Vào thời điểm mang thai, nữ ca sĩ đã tăng cân đáng kể dù vẫn duy trì chế độ luyện tập thể dục thể thao. Hyuna (Nine Muses) nhớ lại về giai đoạn bầu bí: "Trước khi có bé đầu lòng, tôi đã từng sảy thai 1 lần, vì vậy tôi đã rất cẩn thận trong suốt thời gian mang thai con đầu. Dù vậy, khi có bé thứ 2, tôi phải chăm sóc cả bé đầu cùng lúc. Bé trong bụng thì đạp liên tục khiến bụng tôi trở nên căng cứng. Tôi đã thầm nói với con rằng: ‘Xin lỗi con, mẹ sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe’. Mặc dù tôi có tập thể dục suốt thai kỳ, nhưng kết quả tôi vẫn tăng lên thành 70kg".

Trên trang cá nhân, Hyuna (Nine Muses) gây chú ý khi công bố loạt ảnh bụng bầu ở thời điểm mang thai bé thứ 2

Cô nặng tới hơn 70kg trong giai đoạn bầu bí dù vẫn duy trì thói quen tập thể dục thể thao

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1987 còn chia sẻ nhiều hình ảnh, clip được quay chụp vào thời điểm cô đã lấy lại được vóc dáng sau khi sinh con thứ 2. Được biết, cô đã chăm chỉ tập luyện yoga, cưỡi ngựa và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để có màn giảm cân ấn tượng sau 2 lần sinh nở.

Nữ ca sĩ 8X đã giảm cân đầy ấn tượng và thành công lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh con thứ 2

Cô kiên trì với các bài tập yoga và chăm chỉ cưỡi ngựa để duy trì vóc dáng đẹp như hồi còn hoạt động với tư cách idol

Hyuna (Nine Muses) xinh đẹp, nóng bỏng thời còn làm idol

Hyuna sinh năm 1987, gia nhập nhóm nhạc Nine Muses vào năm 2010. Sau nhiều lần thay đổi đội hình, cô trở thành 1 trong những thành viên chủ chốt, đảm nhận vị trí hát dẫn và là chị cả trong nhóm đông dân. Nine Muses nổi tiếng với concept người mẫu và âm nhạc độc đáo, thường được biết đến với biệt danh "nhóm nhạc model" nhờ chiều cao và ngoại hình nổi bật của các thành viên.

Hyuna rời Nine Muses vào tháng 10/2016 sau khi hợp đồng của cô với công ty Star Empire Entertainment hết hạn. Sau khi rời nhóm, cô tiếp tục hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Nữ nghệ sĩ đã phát hành một số đĩa đơn và album solo, thể hiện phong cách âm nhạc trưởng thành và cá tính hơn. Vào năm 2017, Hyuna kết hôn với 1 doanh nhân không phải người nổi tiếng. Cô đã sinh con trai đầu lòng vào năm 2020 và con gái vào năm 2023 trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình.

Hồi còn làm idol, cô nhiều lần trở nên viral trên mạng xã hội nhờ nhan sắc cuốn hút

Nguồn: Koreaboo