"Chồng nghèo" Đậu Kiêu lần đầu lộ diện, để lộ 1 chi tiết quan trọng giữa tin ly hôn ái nữ trùm sòng bạc Macau

Thời gian qua, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên là cái tên chiếm sóng truyền thông châu Á vì những ồn ào xung quanh cuộc hôn nhân được tiết lộ là đang trên bờ vực tan vỡ của họ. Cặp đôi đã không xuất hiện bên nhau gần 1 năm qua. Giữa lúc tin đồn sắp ly hôn ầm ĩ, Đậu Kiêu cũng bị phát hiện "mất hút" không xuất hiện trên truyền thông trong nhiều tháng.

Mãi đến ngày 8/11, tài tử này mới lần đầu lộ diện trước công chúng tại 1 sự kiện thương mại. Trong lần hiếm hoi xuất hiện giữa sóng gió hôn nhân, Đậu Kiêu có vẻ ngoài bảnh bao, điển trai. Tâm trạng của anh vui vẻ, thoải mái, không cho thấy bản thân bị ảnh hưởng tiêu cực trước những ồn ào đời tư. Đặc biệt, dù không trả lời bất kỳ câu hòi nào về cuộc hôn nhân với Hà Siêu Liên nhưng Đậu Kiêu để lộ chi tiết gây chú ý. Cụ thể, anh hiện vẫn còn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.

Đậu Kiêu lần đầu lộ diện kể từ sau khi vướng tin sắp ly hôn với ái nữ trùm sòng bạc Macau

Nam diễn viên hiện vẫn còn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út. Anh cũng có tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ trong lần lộ diện này

Động thái của Đậu Kiêu khiến người hâm mộ cặp đôi yên tâm phần nào. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng việc Đậu Kiêu đeo nhẫn cưới chưa đủ để khẳng định hôn nhân của anh vẫn ổn. Trước đây, "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy cũng đeo nhẫn cưới và phủ nhận ly hôn Trần Hiểu sau khi tin tức tiêu cực về mối quan hệ của họ phủ sóng mặt báo. Nhưng chỉ vài tháng sau, cặp sao đã tuyên bố "đường ai nấy đi".

Cuộc hôn nhân của cặp đôi thiên kim - tài tử khiến công chúng châu Á dõi theo từng ngày

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên trở thành tâm điểm bàn tán suốt tháng 10 sau khi bà Trần Lam có những chia sẻ nóng về cuộc hôn nhân của cặp đôi. Theo bà Trần Lam, ái nữ trùm sòng bạc Macau (Trung Quốc) và Đậu Kiêu đã nộp đơn ra tòa ly dị. Họ đổ vỡ vì xuất thân chênh lệch giàu nghèo, mẹ Hà Siêu Liên không ưng chàng rể từng làm thợ gội đầu. Cặp đôi đang chờ hoàn tất thủ tục để chính thức tuyên bố chia tay. Mối quan hệ của cả 2 rất căng thẳng, liên tục cãi vã trong thời gian chờ ra tòa. Đến tối 23/10, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đồng loạt lên tiếng phủ nhận thông tin họ đã ly hôn, đồng thời khẳng định cuộc hôn nhân của họ vẫn đang hết sức tốt đẹp.

Dù Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên có thông báo nóng phủ nhận hôn nhân rạn nứt, song dân tình vẫn bán tín bán nghi. Cư dân mạng cho rằng thông báo phủ nhận của cặp đôi không mới, y hệt như trước đây. Các netizen chất vấn ngược đôi vợ chồng này rằng nếu không phải gặp trục trặc hà cớ gì Đậu Kiêu lại vắng bóng trong tất cả sự kiện của nhà vợ, hay việc họ dừng đăng ảnh tình cảm với nhau và kể cả dịp Tết, kỷ niệm ngày cưới cũng không ở bên nhau. Tất cả vấn đề này đều không được Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giải thích rõ trong tuyên bố về hôn nhân của mình.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc vào tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã không ở bên nhau gần cả năm qua

