Ngày 9/11, tờ NHK đưa tin mỹ nhân lai Nhật - Philippines Imamori Maya đã sụp đổ danh tiếng hoàn toàn ở tuổi 19. Chỉ trong thời gian ngắn, cô dính liên hoàn "phốt" chấn động showbiz xứ Phù Tang. Ngọc nữ thế hệ mới này đã bị phanh phui bê bối ngoại tình với nam diễn viên đã có gia đình Asai Kosuke (41 tuổi). Cùng lúc đó, cô còn qua lại mập mờ với 1 cầu thủ bóng đá.

Bê bối làm "tiểu tam" và "bắt cá 2 tay" chưa kịp lắng, Imamori Maya đã tiếp tục lộ hành vi uống rượu khi chưa đủ tuổi. Luật pháp Nhật Bản quy định, người từ 20 tuổi trở lên mới có thể hút thuốc, uống rượu và đánh bạc. Sau khi Imamori Maya dính tai tiếng đời tư thứ 2 và bị dư luận chỉ trích dữ dội, công ty quản lý Seju đã thông báo chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên. Phía Seju cũng gửi lời xin lỗi đến các đối tác bị ảnh hưởng tiêu cực vì bê bối của nghệ sĩ dưới trướng.

Imamori Maya vướng bê bối "bắt cá 2 tay", qua lại với đàn ông đã có gia đình, uống rượu khi chưa đủ tuổi

Sau khi hứng chịu làn sóng tẩy chay, Imamori Maya xóa trắng trang cá nhân, viết tâm thư xin lỗi gửi đến công chúng: "Hành vi không đúng chuẩn mực của tôi đã gây phiền toái và rắc rối cho rất nhiều người, tôi xin chân thành nhận lỗi. Uống rượu khi chưa đủ tuổi và vướng vào những ồn ào đời tư là hành vi đáng xấu hổ dù vì bất kỳ lý do nào cũng không thể chấp nhận. Tôi đã thấm thía mức độ nghiêm trọng của hành động này và đang nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Một lần nữa, tôi xin lỗi những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi, cũng như các cá nhân, đồng nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự việc lần này. Qua chuyện này, tôi sẽ nhìn lại sự thiếu chín chắn của bản thân, đối diện với việc mình đã phụ lòng tin của mọi người, đồng thời xem xét lại lối sống để tránh lặp lại sai lầm. Tôi chân thành xin lỗi vì mọi bất tiện tôi đã gây ra".

Sau khi Imamori Maya thú nhận việc bản thân có lối sống sai lầm, nhà sản xuất phim Đội Chiến Đấu Đầu Tiên: Ngũ Thú Giả tuyên bố gạch tên cô khỏi danh sách diễn viên, cắt vai nữ chính của ngọc nữ tai tiếng. Đài TV Asahi thông báo cắt sóng mọi chương trình có sự tham gia của Imamori Maya. Với đòn trừng phạt này, Bunshun nhận định cơ hội quay lại showbiz Nhật của Imamori Maya là con số 0 tròn trĩnh. Sự nghiệp vừa chớm nở của cô lụi tàn chỉ trong phút chốc.

Imamori Maya đã bị tẩy chay khỏi showbiz Nhật Bản, đánh mất danh tiếng ở tuổi 19

Imamori Maya sinh năm 2006. Cô nổi tiếng từ khi còn học trung học với các video nhan sắc viral trên Tiktok. Năm 2023, Imamori Maya giành chiến thắng tại cuộc thi hoa khôi Miss Magazine do Kondasha tổ chức và sau đó vào showbiz hoạt động.

Nguồn: NHK, Bunshun