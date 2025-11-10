Tối 9/11, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và ông xã doanh nhân diễn ra tại Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý. Không gian tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy như một khu vườn cổ tích, nơi nàng hậu khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, rạng rỡ bên người bạn đời. Sự xuất hiện của dàn Hoa - Á hậu đình đám cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng càng khiến buổi lễ thêm phần long trọng và đáng nhớ.

Sau khi lễ cưới khép lại, một chi tiết nhỏ nhưng gây chú ý mạnh mẽ với công chúng chính là món quà mà các khách mời mang về. Theo đó, mỗi vị khách ra về đều cầm trên tay một bó hoa trắng tinh khôi - món quà đặc biệt mà Đỗ Hà và ông xã chuẩn bị sẵn như lời cảm ơn vì sự hiện diện và chúc phúc của mọi người.

Hầu như ai rời khỏi buổi tiệc cũng cầm theo một bó hoa, tạo nên khung cảnh vừa đẹp mắt vừa ấm áp. Chi tiết tinh tế này ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi, nhận về nhiều lời khen cho sự chu đáo và tinh tế của cặp đôi.

Các khách mời khi ra về được tặng một bó hoa

Sau khi tổ chức lễ cưới ở quê nhà Thanh Hóa và Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - thiếu gia của tập đoàn Sơn Hải - tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội. Đây là dịp để cặp đôi gửi lời tri ân, chia sẻ niềm hạnh phúc đến bạn bè, đồng nghiệp và các khách mời thân thiết.

Không gian tiệc được bài trí tinh tế với tông trắng chủ đạo, điểm xuyết hoa tươi cùng ánh sáng ấm áp, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa sang trọng. Trong ngày trọng đại, Đỗ Hà khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mình khi xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy cưới ren trắng ôm sát, tôn trọn vóc dáng mảnh mai và thần thái dịu dàng. Sánh đôi cùng cô là chú rể Viết Vương bảnh bao trong bộ suit trắng, cả hai tạo nên khung hình ngọt ngào và hoàn hảo tựa chuyện cổ tích.

Đỗ Hà và Viết Vương đẹp đôi trong lễ cưới tại Hà Nội

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi gây sốt mạng xã hội

Ngày vui của Hoa hậu Việt Nam 2020 càng thêm rộn ràng khi chứng kiến màn đổ bộ của dàn sao đình đám. Các Hoa - Á hậu Vbiz như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thuỳ Linh Ngọc Hân, Xuân Hạnh, Phương Anh, Ngọc Thảo, Minh Thư,... ai cũng diện váy áo nhã nhặn, tôn dáng nhưng không quá phô trương, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì màn đọ sắc tưng bừng.

Giữa không gian ngập tràn hoa trắng và ánh sáng lung linh như cổ tích, Hoa hậu Đỗ Hà nắm tay chú rể Nguyễn Viết Vương bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương và những tràng pháo tay chúc mừng từ quan khách. Khoảnh khắc ấy, nàng hậu xứ Thanh không kìm được xúc động, đôi mắt rưng rưng và bật khóc.

Dàn mỹ nhân đình đám Vbiz đổ bộ đám cưới của Đỗ Hà