Hoa hậu Việt Nam Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là cặp đôi mới nhận được sự yêu thích của công chúng. Không chỉ bởi chuyện tình yêu nhẹ nhàng, kín tiếng mà cả hai còn gây sốt bởi những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào dành cho nhau. Viết Vương nhanh chóng gia nhập hội "chồng người ta" vì luôn thể hiện sự yêu thương và cưng chiều với vợ. Sau lễ cưới cực hoành tráng tại Thanh Hoá, Quảng Trị thì tân lang và tân nương tiếp tục chiêu đãi khách mời tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng nhất nhì tại Hà Nội vào chiều 9/11.

Hoa hậu, Á hậu Vbiz "quậy" cùng cặp đôi

Nếu phần lễ xúc động khiến khán phòng rưng rưng thì đến tiệc đãi khách, không khí đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương lại "bùng nổ" theo cách khác, cực kỳ vui nhộn và náo nhiệt. Dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz đồng loạt "quẩy" hết mình, biến hôn lễ thành một buổi tiệc hội ngộ ngập tiếng cười.

Các nàng hậu không chỉ gửi lời chúc phúc đến cô dâu, chú rể mà còn hòa mình vào những bản nhạc sôi động, cùng nhau hát hò, nhảy múa và tạo nên những khoảnh khắc "vui quên lối về". Đỗ Hà và chồng cũng chẳng hề kìm nén cảm xúc, liên tục mỉm cười, nắm tay và cùng bạn bè "quậy" cực sung trên sân khấu.

Dàn khách mời quẩy nhiệt tình ở cuối tiệc.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện chiếc váy ngắn hơn để nhún nhảy tưng bừng

Bất chấp mọi hoạt động, Viết Vương luôn nắm tay vợ

Cả hai thực hiện điệu nhảy sôi động cùng bạn bè

Thiếu gia Viết Vương hôm nay cute thế!

Đỗ Thị Hà vui vẻ bên hội bạn toàn Hoa hậu, Á hậu

Á hậu Hoàng Thuỳ bắt được Hoa cưới

Đáng chú ý nhất chính là màn tung hoa cưới - "phần thi" luôn khiến các khách mời nữ hồi hộp chờ đợi. Và người may mắn bắt được bó hoa từ tay cô dâu Đỗ Hà không ai khác chính là Á hậu Hoàng Thùy.

Hoàng Thuỳ hào hứng ra mặt khi bắt được hoa cưới

Hoa hậu Đỗ Hà bật khóc khi bước vào lễ đường

Giữa không gian ngập tràn hoa trắng và ánh sáng lung linh như cổ tích, Hoa hậu Đỗ Hà nắm tay chú rể Nguyễn Viết Vương bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương và những tràng pháo tay chúc mừng từ quan khách. Khoảnh khắc ấy, nàng hậu xứ Thanh không kìm được xúc động, đôi mắt rưng rưng và bật khóc.

Hoa hậu Đỗ Hà bật khóc khi bước vào lễ đường

Đỗ Hà ôm chồng nức nở khi cả hai cùng sánh đôi vào lễ đường

Hoa hậu Đỗ Hà nói lời thề nguyện, chốt lại bằng câu: "Em yêu anh, chồng yêu của em".

Cặp đôi nói lời thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân

Cả hai thực hiện nghi thức chiếc hộp hạnh phúc

Hoa hậu Đỗ Hà toả năng lượng hạnh phúc bên chú rể Viết Vương

Hội Hoa hậu, Á hậu Vbiz đổ bộ "gấp 1000 visual" hội tụ là đây!

Không chỉ gây choáng với không gian tiệc cưới sang trọng như cổ tích, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và ông xã Nguyễn Viết Vương còn khiến mạng xã hội "bùng nổ" bởi dàn khách mời toàn mỹ nhân đình đám của Vbiz. Từ sớm, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Thiên Ân, Minh Thư, Phương Anh, Ngọc Thảo... đã lần lượt xuất hiện tại sảnh tiệc, ai nấy đều chỉn chu trong những bộ váy thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn khoe được nhan sắc nổi bật.

Dàn sao lần lượt xuất hiện chúc phúc cho Hoa hậu Việt Nam 2020

Dàn Hoa hậu, Á hậu thân thiết góp mặt trong đám cưới Đỗ Thị Hà

Hé lộ không gian đẹp như cổ tích, Đỗ Hà và chồng tình tứ

Không gian tiệc cưới tại Hà Nội của Hoa hậu Đỗ Hà và ông xã Nguyễn Viết Vương khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì độ lộng lẫy, sang trọng như một khu vườn cổ tích. Toàn bộ khán phòng được phủ kín hoa tươi tông trắng chủ đạo, ánh sáng dịu nhẹ. Tại khu vực đón khách, bố mẹ hai bên gia đình cũng đã xuất hiện sớm để chào đón người thân, bạn bè và dàn khách mời nổi tiếng đến chung vui. Mọi chi tiết trong tiệc cưới từ sân khấu, lối đi, cho đến bàn tiệc đều được thiết kế tinh tế, thể hiện sự đầu tư chỉn chu và tình cảm của đôi uyên ương dành cho ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Cô dâu Đỗ Hà xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế váy cưới ren trắng ôm sát, tôn trọn vóc dáng thanh thoát cùng vẻ đẹp ngọt ngào. Sánh bước bên cạnh, chú rể Nguyễn Viết Vương diện vest trắng thanh lịch, không giấu nổi ánh mắt hạnh phúc dành cho vợ. Cặp đôi nắm tay nhau bước đi giữa biển hoa trong tiếng vỗ tay chúc mừng của quan khách, khoảnh khắc ngọt ngào khiến ai chứng kiến cũng phải xuýt xoa.

Cận không gian cưới và màn xuất hiện của vợ chồng Đỗ Hà trước lễ cưới (Nguồn: @trucnguyen)

Hoa hậu Đỗ Hà và chồng tay trong tay xuất hiện trên lễ đường

Cặp đôi phát "cẩu lương" cực ngọt ngào

Hoa hậu Đỗ Hà diện váy cưới tinh tế, ôm sát khoe vóc dáng

Không gian cưới ngập tràn hoa tươi của cặp đôi

Nhiều khách mời cũng đã bắt đầu đổ bộ hôn lễ (Ảnh: Trung Lê)