“Em bé quốc dân” bị cả MXH tấn công

Chiều 8/11, tờ Koreaboo đưa tin, "thiên thần nhí" Choo Sarang hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc sau khi bộ ảnh cô bé chụp cho tạp chí Vogue vừa được công bố mới đây. Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi, netizen đã thảo luận sôi nổi xung quanh việc sao nhí của The Return of Superman được xuất hiện trên tạp chí danh tiếng khi chỉ mới 14 tuổi. Bên cạnh đó, thần thái cùng biểu cảm của Choo Sarang trong loạt ảnh cũng gây bàn tán, trở thành chủ đề nóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Đáng tiếc, phần lớn bình luận lại mang tính tiêu cực, không đánh giá cao màn xuất hiện mới đây của "em bé quốc dân" trên tạp chí nổi tiếng. Nhiều khán giả nhận xét, Choo Sarang có màn thể hiện nhạt nhòa, trông thiếu khí chất và kỹ năng cần có của 1 người mẫu thời trang. Từ đây, việc cô bé xuất hiện trên tạp chí Vogue được cho là nhờ sự hậu thuẫn của bố mẹ nổi tiếng - võ sĩ Choo Sung Hoon và người mẫu Yano Shiho. Được biết, Choo Sarang hiện đang có những bước đi đầu tiên trên con đường làm người mẫu chuyên nghiệp.

Choo Sarang vừa ghi dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp người mẫu khi được lên tạp chí danh tiếng Vogue ở tuổi 14. Thế nhưng, đây lại là nguồn cơn khiến "em bé quốc dân" trở thành tâm điểm tranh cãi

Biểu cảm cùng thần thái của Choo Sarang trong bộ ảnh mới không được đánh giá cao. Theo Koreaboo, nhiều khán giả nhận xét, cô bé chỉ giữ nguyên 1 biểu cảm trong tất cả tấm hình được chụp

Màn xuất hiện của Choo Sarang trên tạp chí lớn bị đánh giá là nhạt nhòa, không lưu lại ấn tượng đặc biệt cho số đông khán giả

Trên các diễn đàn, netizen đồng loạt để lại những bình luận tiêu cực xung quanh màn thể hiện của Choo Sarang trên tạp chí Vogue mới đây: "Lại thêm 1 trường hợp dựa vào bố mẹ nổi tiếng để gia nhập showbiz nữa rồi. Tôi thấy thực sự thương hại cho những người mẫu thực thụ đấy, họ có thể bị mất đi cơ hội vì những trường hợp ‘con ông cháu cha’ như thế này", "Ngoài chiều cao ra thì tôi không thấy Choo Sarang có những kỹ năng cần thiết để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Và cô bé đang dựa vào danh tiếng của bố mẹ mình", "Trông chả có gì đặc biệt cả", "Có điên mới nói đây không phải trường hợp dựa hơi người nhà để gia nhập showbiz", "Nhiều trường hợp ‘con ông cháu cha’ từng tự nhủ với lòng mình họ có thể tự thăng tiến trong công việc mà không cần nhờ gia đình nâng đỡ cơ đấy nhé", "Choo Sarang may mắn có được vóc dáng đẹp nhưng lại thiếu kỹ năng cần thiết của 1 người mẫu", "Cô bé không có tài năng gì đặc biệt cả, có duy nhất 1 biểu cảm trong tất cả tấm hình ở đây", "Chứng tỏ mối quan hệ trong ngành giải trí rất là quan trọng, cứ nhìn kỹ năng mờ nhạt của Choo Sarang mà xem"...

Bên cạnh đó, 1 bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Choo Sarang khi cho rằng, cô bé mới chỉ bắt đầu bước chân vào lĩnh vực người mẫu chưa lâu nên cần thêm thời gian để học hỏi, hoàn thiện bản thân: "Cũng ăn ảnh mà, nhưng cần luyện tập thêm về phần biểu cảm trên khuôn mặt", "Cô bé được trời phú cho vóc dáng lý tưởng. Bây giờ Choo Sarang có thể trông còn gượng gạo, nhưng điều đó có thể được cải thiện theo thời gian nhờ kiên trì luyện tập. Tôi nghĩ cô bé sẽ thành công lớn trong tương lai thôi. Cố lên nào", "Choo Sarang có nét duyên dáng riêng, hy vọng cô bé sẽ dần tích lũy thêm kinh nghiệm trong tương lai"...

Cô bé hiện dính nghi vấn được lên tạp chí danh tiếng nhờ những mối quan hệ của bố mẹ

Choo Sarang đang có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp người mẫu. Nhưng cô bé được dự đoán sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn ở phía trước

Choo Sarang sinh năm 2011, là con của võ sĩ nổi tiếng Choo Sung Hoon và người mẫu Yano Shiho. Ngay từ lúc nhỏ, cô bé đã trở thành hiện tượng trên khắp châu Á với vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu. Còn nhớ Choo Sarang từng nhận được vô vàn tình cảm yêu mến từ công chúng khi xuất hiện trong The Return of Superman cách đây khoảng 10 năm. Thời điểm đó, nhiều khán giả xứ Hàn còn trìu mến gọi Choo Sarang là "em bé quốc dân".

Cô bé tạo nên cơn sốt khắp châu Á sau khi tham gia chương trình The Return of Superman cách đây khoảng 10 năm

