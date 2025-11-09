Vào ngày 8/11, nữ đạo diễn Yi Zhou đã đưa ra hàng loạt cáo buộc gây sốc về tài tử Jeremy Renner (thủ vai Hawkeye trong loạt phim Avengers). Người phụ nữ 37 tuổi này là đạo diễn của phim tài liệu Biên Niên Sử Disney, với sự tham gia của Jeremy Renner.

Yi Zhou tuyên bố lần đầu tiên Jeremy Renner liên lạc trực tiếp với cô là vào tháng 6, gửi cho cô nhiều ảnh cá nhân và riêng tư. “Anh ta đã thuyết phục tôi bằng sự chân thành của mình, nói rằng anh đã độc thân một thời gian dài và sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài. Tôi tin vào anh ta, vào sức mạnh của tình yêu và khả năng cứu rỗi". Rồi họ có mối quan hệ hẹn hò, từng công khai lái xe cùng nhau vào tháng 9.

Cặp đôi này có mối quan hệ hẹn hò ngắn ngủi

Tuy nhiên mọi chuyện thay đổi sau khi đôi bên nảy ra tranh chấp chuyện công việc. Yi Zhou tố Jeremy Renner đã sớm ký kết thỏa thuận bằng văn bản với công ty sản xuất của cô nhưng sau đó từ chối quảng bá cho dự án Biên Niên Sử Disney. Tài tử này quay ngoắt 180 độ, phủ nhận mọi mối quan hệ cá nhân hoặc hợp tác chuyên môn.

Tài tử này bị cáo buộc đe dọa Yi Zhou: "Khi tôi gọi riêng anh ta ra nói về hành vi sai trái trong quá khứ và yêu cầu anh ta cư xử đúng mực, tôn trọng tôi với tư cách là một phụ nữ và một nhà làm phim, anh ta đã đe dọa sẽ gọi cho cơ quan di trú/ICE, một hành động khiến tôi vô cùng sốc và sợ hãi". Cô đồng thời cho biết thêm rằng những thông tin sai lệch và sự đe dọa đã gây ra “tổn hại về mặt cá nhân và danh tiếng” cho cô.

Nữ đạo diễn Yi Zhou đưa ra nhiều cáo buộc gây sốc về tài tử Avengers

Yi Zhou nói rằng đã phải mất một thời gian dài mới có thể cảm thấy có đủ can đảm để lên tiếng về "nỗi đau và sự sỉ nhục như vậy". Nữ đạo diễn 37 tuổi đưa ra ảnh chụp màn hình ảnh khiêu dâm mà Jeremy Renner gửi đến cô. Yi Zhou tuyên bố rằng cô có cả 1 bộ sưu tập ảnh nóng do tài tử Avengers gửi đến cô theo cách không mong muốn.

Nữ đạo diễn nói: "Tôi không hề liên lạc với anh ta, là anh ta theo đuổi tôi. Tôi thậm chí còn không biết tên anh ta, chưa bao giờ xem phim của anh ta. Anh ta lợi dụng tôi, chối bỏ tôi và chối bỏ công việc của chúng tôi". Ngoài ra vào tháng 8, Jeremy Renner cũng say rượu, nổi giận la hét suốt 2 tiếng tại 1 cuộc họp công việc ở nhà anh. Yi Zhou tự nhốt mình trong phòng vì quá sợ hãi cho tính mạng mình, cầu nguyện tài tử này không vào phòng vì anh thực sự tức giận. Cô gửi vị trí cho nhóm của mình, bố mẹ và các đồng nghiệp ở Disney để phòng bất trắc.

Sau khi câu chuyện bùng nổ, phía Jeremy Renner đã phủ nhận: "Những cáo buộc được đưa ra hoàn toàn không chính xác và sai sự thật". Tuy nhiên câu chuyện này hiện vẫn đang là tâm điểm của truyền thông.

Tài tử này phủ nhận mọi cáo buộc

Tài tử này có tên đầy đủ Jeremy Lee Renner, sinh ngày 7/1/1971 tại Modesto, California. Anh là con trai cả trong gia đình có 7 anh chị em, bố mẹ ly hôn khi mới 10 tuổi. Jeremy Renner học khoa học máy tính và tội phạm học tại Modesto Junior College trước khi chuyển sang diễn xuất sau một lớp học kịch, và anh còn theo đuổi các hoạt động âm nhạc như hát, chơi guitar, keyboard và trống.

Sự nghiệp của Jeremy Renner bắt đầu từ năm 1995 với vai diễn đầu tay trong phim National Lampoon's Senior Trip, sau đó tham gia các vai phụ trong phim truyền hình và phim độc lập như Dahmer (2002, đề cử Independent Spirit Award) và Neo Ned (2005, đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Palm Beach). Đột phá lớn đến với anh qua phim The Hurt Locker (2009, đề cử Oscar Nam chính xuất sắc) và The Town (2010, đề cử Oscar Nam phụ xuất sắc cùng Golden Globe và SAG). Anh nổi tiếng toàn cầu với vai Clint Barton/Hawkeye trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Về đời tư, Jeremy Renner kết hôn với Sonni Pacheco vào năm 2014 và có một con gái chung. Tuy nhiên họ đã ly hôn năm 2015 và chia sẻ quyền nuôi con gái. Ngày 1/1/2023, anh gặp tai nạn nghiêm trọng với máy cày tuyết. Tài tử này gãy 38 xương và chấn thương ngực nặng khi cứu cháu trai, phải phẫu thuật và hồi phục kéo dài, nhưng đã trở lại diễn xuất vào năm 2025.

Jeremy Renner nổi tiếng với vai diễn Hawkeye trong Vũ trụ điện ảnh Marvel

Nguồn: Page Six