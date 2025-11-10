Thái độ của chồng H'Hen Niê sau ồn ào "ly cà phê sữa" phản cảm

Đầu tháng 11, cư dân mạng bàn tán rầm rộ thông tin liên quan tới vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Chồng người đẹp sinh năm 1992 vướng tranh cãi khi pha cà phê bằng sữa của vợ và sau đó đưa cho bạn bè uống. Cả hai sau đó cũng đã gấp rút xóa video và lên tiếng xin lỗi vì hành động phản cảm này.

Mới đây, Tuấn Khôi nhận được sự quan tâm khi tiếp tục chia sẻ hình ảnh của con gái trên mạng xã hội. Ông xã H'Hen Niê đăng tải khoảnh khắc nằm ôm con sau thời gian đi làm xa nhà. Anh viết: "Một tuần đi làm xa, trở về ôm con trong tay. Chỉ là hơi ấm nhỏ bé, nhịp thở khẽ khàng của con, cái quơ tay e e a a và cảm giác bình an đến lạ".

Dưới bài đăng này, cư dân mạng lại bày tỏ ý kiến trái chiều. Một số bình luận cho rằng việc tiếp tục đăng tải hình ảnh con trong thời điểm nhạy cảm này là chưa thật sự phù hợp, bởi ồn ào trước đó vẫn chưa lắng xuống. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực Tuấn Khôi, cho rằng anh chỉ đang muốn chia sẻ niềm vui giản dị hằng ngày mà thôi.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh bên con gái sau khi vướng lùm xùm liên quan tới ly cà phê

Ngày 1/11, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh anh pha cà phê bằng sữa mẹ được trữ lạnh của vợ rồi mời bạn bè

Sau khi bị chỉ trích từ cộng đồng mạng, vợ chồng nàng hậu đã xóa video và lên tiếng xin lỗi. Nàng hậu viết: “Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video. Hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng”.

Tuấn Khôi cũng lên tiếng phân trần: “Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Tôi xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai".

Hoa hậu H'Hen Niê và Tuấn Khôi đã lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả

Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng hình ảnh của vợ chồng H'Hen Niê vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều

Lùm xùm này của Hoa hậu H'Hen Niê và chồng không chỉ được bàn tán rầm rộ trong nước mà còn xuất hiện trên báo Hàn. Cụ thể, trên trang Seoul Shinmun có bài viết với tiêu đề: "Pha cà phê bằng sữa mẹ ư?" - Trò đùa của người chồng khi chia sẻ "cà phê sữa mẹ" với bạn bè đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội. Nội dung này sau đó còn xuất hiện trên nhiều nền tảng nổi tiếng khác của Hàn Quốc.