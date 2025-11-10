Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương đã chính thức nên duyên vợ chồng sau 3 đám cưới cực hoành tráng, long trọng ở Thanh Hoá - Quảng Trị - Hà Nội. Đặc biệt, tiệc cưới tại Thủ đô được cả hai đầu tư, quy tụ toàn bạn bè thân thiết nên độ "quẩy" và chịu chơi cũng hơn hẳn.

Vẫn như bao lần trước, thiếu gia Viết Vương luôn chủ động thể hiện tình cảm bằng việc sơ hở là chủ động hôn, nhìn vợ bằng ánh mắt si mê. Thế nhưng, thói quen của Đỗ Hà là "né" nụ hôn của chồng với biểu cảm dỗi hờn, đáng yêu. Nam thiếu gia chỉ có thể hôn vào tóc hoặc cổ vợ để tránh làm ảnh hưởng đến lớp make up kỳ công của cô dâu.

Thế nhưng, trong tiệc cưới tại Hà Nội, cuối cùng Viết Vương cũng đạt được mục đích khi được Đỗ Hà chủ động hôn cực ngọt ngào. Theo đó, trong phần nhún nhảy tưng bừng cùng hội bạn ở cuối tiệc, Đỗ Hà và Viết Vương cũng tự chuẩn bị một tiết mục riêng. Sau khi hoàn thành phần trình diễn, cô dâu đến ôm lấy chồng "khóa môi" cực tình tứ. Trước phản ứng đặc biệt này của Đỗ Hà, Viết Vương mừng rỡ ra mặt, anh còn ôm và bế vợ xoay vòng trên sân khấu. Nhìn những hành động nhỏ mà cả hai dành cho nhau cũng đủ cảm nhận được Đỗ Hà được chồng trân trọng, cưng chiều cỡ nào.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chủ động hôn chồng trong phần cuối tiệc cưới, chú rể vui vẻ ra mặt

Đỗ Hà và chồng chuẩn bị tiết mục nhảy để chung vui cùng bạn bè thân thiết

Lần đầu thấy Hoa hậu Đỗ Hà chủ động trao cho chồng nụ hôn trước sự chứng kiến của rất nhiều người

Nhìn biểu cảm "ảnh chị ngại" mà đáng yêu quá trời!

Viết Vương chủ động hôn lại và cũng được vợ hồi đáp chứ không còn né tránh

Tiệc cưới ở Hà Nội là lúc cả hai tình tứ và thoải mái nhất

Cuối cùng Viết Vương cũng thực hiện được mục đích "đánh dấu chủ quyền" với vợ Hoa hậu

Ở đám cưới tại Quảng Trị, Viết Vương chỉ được hôn cổ vợ

Trong lễ gia tiên ở nhà gái thì cô dâu né tránh cái hôn của chồng

Đỗ Hà và Viết Vương đã ở bên nhau hơn 2 năm trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Dù là doanh nhân giàu có, nhưng Viết Vương lại là người sống giản dị, kín tiếng. Trong lễ cưới tại Hà Nội, anh nhắn nhủ vợ: "Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động. Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh".

Hoa hậu Đỗ Hà cũng dành những lời ngọt ngào cho chồng: "Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới. Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…".

Viết Vương và Đỗ Hà xúc động nói lời thề nguyện



