Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng fan Việt đã được gặp G-Dragon trong 2 đêm concert [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank hoành tráng. Đến chiều ngày 10/11, thủ lĩnh BIGBANG đã lên chuyên cơ để trở lại Hàn Quốc. Đây cũng chính là chiếc chuyên cơ Gulfstream G650 sang chảnh đã đưa G-Dragon đến Việt Nam hôm 6/11.

Có thể thấy rằng "ông hoàng Kpop" được siêu xe Bentley hộ tống đến tận cửa máy bay trong vòng vây an ninh chặt chẽ. Nam ca sĩ sinh năm 1988 diện lại chiếc áo choàng xanh anh mặc lúc đến Việt Nam và nhanh chóng lên máy bay. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội Việt Nam. Còn chưa xa G-Dragon bao lâu mà fan đã vô cùng mong nhớ, chỉ mong anh sẽ sớm quay lại Việt Nam để gặp gỡ thêm nhiều lần nữa.

G-Dragon đã lên chuyên cơ trở về Hàn Quốc

G-Dragon cùng vệ sĩ nhanh chóng lên máy bay

Siêu xe Bentley trắng hộ tống G-Dragon đến sân bay Nội Bài chiều ngày 10/11

An ninh được bảo vệ nghiêm ngặt

Có 1 số fan đứng chờ G-Dragon

Chiếc chuyên cơ Gulfstream G650 đã đợi sẵn G-Dragon ở sân bay Nội Bài

Dàn siêu xe hộ tống thẳng G-Dragon lên chuyên cơ

"Anh Long" mặc lại chiếc áo khoác xanh diện lúc đến Việt Nam ngày 6/11

Việc G-Dragon di chuyển bằng chuyên cơ đã chứng tỏ đẳng cấp và sự giàu có của anh. Máy bay Gulfstream G650 là lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú, CEO và ngôi sao hạng A trên thế giới, những người cần sự riêng tư và hiệu suất bay tối ưu. Có thể kể đến những cái tên đầy quyền lực như tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, cầu thủ Cristiano Ronaldo, "bà hoàng truyền hình" Oprah Winfrey, võ sĩ Floyd Mayweather.

2 đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank ngày 8-9/11 không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là cú hích văn hóa lớn nhất đối với cộng đồng K-Pop tại Việt Nam, nơi G-Dragon luôn được coi là "biểu tượng sống" vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng. 8Wonder chính là đơn vị tổ chức G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. 2 đêm concert đã thu hút đến 100.000 khán giả, trở thành chuẩn mực mới về quy mô và chất lượng cho các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam.