Ngu Thư Hân gặp họa vì chiếc váy "vô tri"

Sáng 10/11, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin, "thánh lố" Ngu Thư Hân vừa trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau khi lộ diện ở Hội nghị Giải trí Quốc tế iQIYI diễn ra ở Thái Lan mới đây. Nguồn cơn của mọi chỉ trích bắt nguồn từ việc nữ diễn viên diện chiếc váy lung linh sáng màu, vô cùng bắt mắt tới dự sự kiện trong thời gian quốc tang ở Thái Lan. Hành động này của mỹ nhân Thương Lan Quyết đã khiến cô hứng "cơn mưa gạch đá" từ cư dân mạng vì bị cho là không tôn trọng đối với nghi lễ thiêng liêng.

Được biết, xứ sở chùa vàng hiện đang ở trong giai đoạn quốc tang sau khi vương thái hậu Sirikit qua đời. Theo Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, Chính phủ nước này chỉ thị các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và các cơ sở giáo dục treo cờ rủ trong 30 ngày, kể từ ngày 25/10. Chính phủ Thái Lan cũng kêu gọi các hoạt động công cộng được điều chỉnh phù hợp không khí quốc tang. Dù các hoạt động giải trí vẫn được phép diễn ra, nhưng các nghệ sĩ tham gia sự kiện đều mặc trang phục đen hoặc màu trung tính để thể hiện sự tôn kính. Trước đó, concert của nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) cũng yêu cầu khán giả phải mặc trang phục màu đen hoặc trắng để bày tỏ sự tiếc thương.

Ngu Thư Hân diện trang phục lung linh, sáng màu khi dự sự kiện ở Thái Lan trong thời gian nước này đang để quốc tang. Ngay lập tức, cô trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội

Trong bức hình chụp cùng các nghệ sĩ tham gia hoạt động, Ngu Thư Hân trông nổi bật nhất. Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng "cay mắt", quyết "trộn gỏi" nữ diễn viên trên mọi mặt trận

Các nghệ sĩ dự sự kiện ở Thái trong thời gian này đều diện trang phục màu đen

Trong vài tháng qua, Ngu Thư Hân liên tục mất điểm trầm trọng trước công chúng. Nữ nghệ sĩ bắt đầu rớt đài từ hồi tháng 8. Làn sóng tẩy chay nữ diễn viên này nổ ra sau khi Triệu Lộ Tư úp mở tố Ngu Thư Hân giở chiêu trò hạ bệ, còn Trương Hạo Nguyệt cho biết bị Ngu Thư Hân bắt nạt đến trầm cảm. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình nữ diễn viên đã bị tố tham nhũng 1,5 tỷ NDT (tương đương 5.300 tỷ đồng), trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác.

Sau đó, cô đã bị xếp vào danh sách nghệ sĩ có rủi ro cao ở Cbiz. Các đối tác lớn như thương hiệu mỹ phẩm Chando, sữa chua YouSuanRu, Honor 300, Joocyee và Coach đã lần lượt hủy hợp đồng đại diện, dừng lịch trình với nữ diễn viên sinh năm 1995.

Ngu Thư Thân đang ở trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất của sự nghiệp

Nguồn: Yahoo News