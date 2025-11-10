Ngọc Loan và Kiều Loan có liên quan gì đến bác sĩ Chiêm Quốc Thái?

Những ngày gần đây, bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Chiêm Quốc Thái liên tục có những bài đăng gây xôn xao liên quan đến một cuộc hôn nhân trong quá khứ. Giữa lúc những thông tin đời tư của bác sĩ Chiêm Quốc Thái gây bàn tán thì 2 mỹ nhân Việt cùng tên Lona Kiều Loan và Ngọc Loan cũng bất ngờ bị gọi tên. Nguồn cơn là do Ngọc Loan và Kiều Loan đều từng vướng tin đồn hẹn hò, bị soi hint bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Ngọc Loan

Ngọc Loan được biết đến là thí sinh ở The Face Vietnam 2016. Cô ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái chuẩn người mẫu và sự bứt phá dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Hương. Tuy không giành ngôi vị cao nhất, nhưng cô nàng nhanh chóng được khán giả nhớ tên nhờ hình ảnh chỉn chu và nét cá tính riêng biệt trong làng mẫu. Vài năm gần đây, Ngọc Loan lại chọn "ở ẩn" khỏi showbiz, không tham gia gameshow hay dự sự kiện rình rang. Ngọc Loan thường xuyên du lịch ở những địa điểm sang chảnh, diện toàn đồ hiệu đắt đỏ. Đặc biệt, cô giữ vai trò quản lý tại bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Ngọc Loan có cuộc sống kín tiếng sau tin đồn đã sinh con

Tháng 11/2016, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với nghi vấn hẹn hò của bác sĩ Chiêm Quốc Thái với Ngọc Loan The Face. Sự việc bắt nguồn từ việc Ngọc Loan đăng ảnh nắm tay hẹn hò bên ai đó giấu mặt và hình ảnh bàn tay với những phụ kiện giống hệt với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đến vào đầu tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh Ngọc Loan cùng một bé gái được cho là con của nữ người mẫu, người này còn khẳng định mặt đứa bé giống bác sĩ Chiêm Quốc Thái y đúc.

Cách đây không lâu, Ngọc Loan vướng nghi vấn đã sinh con trai. Tuy nhiên, cho đến nay Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái chưa từng lên tiếng để xác nhận hay bác bỏ mối quan hệ.

Ngọc Loan từng để lộ hình ảnh bên một người đàn ông được cho là bác sĩ Thái

Ngọc Loan có vai trò quản lý thẩm mỹ Việt của bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Kiều Loan

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan liên tục ghi điểm khi thử sức ở nhiều lĩnh vực: MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão với màn freestyle cực cháy tại King of Rap. Tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng. Trước đó, á hậu sinh năm 2000 vướng nghi vấn mang thai vì rút khỏi các hoạt động giải trí, ít cập nhật hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Thậm chí hình ảnh được cho là Kiều Loan diện đầm bầu rộng, xuất hiện cùng mẹ tại sảnh phòng khám thai một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM bị lan truyền rầm rộ.

Kiều Loan có cuộc sống giàu có, xa hoa bất ngờ trong những năm gần đây

Sau khi đăng quang, Lona Kiều Loan gây sốc khi công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Cũng như Ngọc Loan, Kiều Loan cũng vướng tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhưng cả hai chưa từng công khai mối quan hệ.

Cách đây không lâu, Kiều Loan đăng clip bác sĩ Chiêm Quốc Thái và "thả tim" bình luận liên quan chuyện bí mật sinh con

Bác sĩ Thái từng hiếm hoi đến sự kiện showbiz để ủng hộ Kiều Loan

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Lona Kiều Loan nói về chuyện thường hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại. Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".

Lona Kiều Loan nhiều lần úp mở có tình yêu nhưng không tiết lộ về đối phương

Chiêm Quốc Thái sinh năm 1974, là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, anh đã trải qua 1 cuộc hôn nhân và có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt. Chiêm Quốc Thái lớn hơn Lona Kiều Loan 26 tuổi. Trước Lona Kiều Loan, vị bác sĩ này dính nghi vấn hẹn hò Hoa hậu Phương Khánh, Kỳ Duyên, Ngọc Loan The Face và từng công khai yêu Angela Phương Trinh. Trong đó, mối quan hệ với Angela Phương Trinh kết thúc trong ồn ào, thị phi.