Nữ diễn viên ở biệt thự 800m2 TP. HCM: Hủy hôn sát ngày cưới, tai nạn “nát mặt” vẫn được đại gia theo đuổi

Ở tuổi gần 60, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, phong thái sang trọng. Sau ánh hào quang, cô chọn sống kín tiếng trong biệt thự triệu đô ở khu Thảo Điền, Quận 2 cũ (TP.HCM), cùng chồng doanh nhân Việt kiều và con trai.

Vụ tai nạn kinh hoàng, từng hủy hôn ngay trước ngày cưới

Theo báo Dân Trí, trong thập niên 1990, Hiền Mai là gương mặt sáng giá của điện ảnh và truyền hình Việt Nam, đồng thời được yêu mến qua hàng trăm bức ảnh lịch từng “phủ kín tường nhà” khán giả thời bấy giờ. Nữ diễn viên được biết đến với danh xưng ‘nữ hoàng ảnh lịch’ bởi nét đẹp thuần khiết, đôi mắt hiền và mái tóc suôn mượt.

Hiền Mai để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng và đảm nhận vai trò MC, người mẫu. Trong một lần đi quay phim tại Cần Giờ, nữ diễn viên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương vùng cột sống và gương mặt gần như bị nát bởi miếng kính văng vào. Vụ tai nạn này khiến Hiền Mai phải nằm liệt giường 3 tháng trời, tóc từ màu đen chuyển sang màu trắng chỉ sau 1 đêm.

Hiền Mai thời trẻ.

Nữ diễn viên kể trong chương trình Lời Tự Sự: “Lúc đó đau đớn lắm, gãy cột sống mà. Chỉ sau 1 đêm thôi, tóc tôi bạc trắng. Hồi đó tôi coi phim chưởng, thấy sau một sự cố nào đó, tóc họ bạc trắng. Tôi tưởng là phim thôi nhưng không ngờ lại vận vào mình thật".

Nhưng vụ tai nạn cũng lại se duyên cho Hiền Mai tới với ông xã. Theo lời kể của cô thì vừa nghe tin cô bị tai nạn, anh lập tức vào bệnh viện chăm sóc Hiền Mai hết mình.

“Chồng tôi tốt lắm, thấy tôi bị như thế vẫn ở bên, đưa tôi đi hết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia, chụp chiếu các kiểu. Anh ấy gạt hết công việc để dành thời gian chăm sóc tôi. Từ đó tôi mới cảm động và nảy sinh tình cảm với chồng chứ trước đó vẫn rất bình thường, không có gì hết.

Lúc mình tệ nhất, mặt nát bét rồi mà người ta vẫn chăm sóc, vẫn mong lấy mình để đưa qua Mỹ chữa bệnh. Một người như vậy, một tình cảm chân tình như vậy làm sao không động lòng được. Sau biến cố đó, tôi quyết định đến với anh ấy", Hiền Mai tâm sự trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.

Được biết, trước khi kết hôn ở tuổi 36, nữ diễn viên từng có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí còn từng hủy hôn ngay trước ngày cưới chỉ vì không muốn lấy chồng. Theo đó, 2 gia đình đã đặt thiệp cưới, tiệc cưới ở nhà hàng nhưng Hiền Mai vẫn hủy hôn.

Nhan sắc trẻ trung của Hiền Mai ở tuổi U60.

Cuộc sống bình yên trong biệt thự hơn 800m2 khu nhà giàu quận 2

Mặc dù Hiền Mai lấy chồng vì anh quá tốt, nhưng trong cuộc sống hôn nhân, cả hai không tránh được những lúc cơm không lành, canh không ngọt.

Vợ chồng cô từng suýt ly dị vì mâu thuẫn giữa 2 bà mẹ trong nhà: Mẹ của Hiền Mai và mẹ của chồng. Khác biệt trong tư tưởng nên hai bà thường xuyên gây lộn. Mỗi người đều bênh mẹ của mình nên vợ chồng cũng cãi nhau suốt ngày.

“Tôi bị trầm cảm một thời gian dài, chiến tranh trong nhà căng thẳng tới mức vợ chồng tôi suýt ly dị. Đến phút cuối, hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì nhận ra rằng, đây là mâu thuẫn giữa hai bà mẹ chứ không phải từ hai vợ chồng. Bản thân hai người vẫn còn thương nhau”, nữ diễn viên nói trên báo Trí Thức Trẻ.

Hiện tại, sau mấy chục năm vợ chồng đồng hành, Hiền Mai khẳng định mình rất sung sướng khi thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích gặp ai thì gặp, tự do, thoải mái, không hề bị chồng quản lý.

Vợ chồng nữ diễn viên hiện đang sinh sống trong căn biệt thự diện tích khoảng 800 m² tại Thảo Điền – khu nhà giàu ở TPHCM. Ngôi nhà gồm ba tầng, được thiết kế sang trọng theo phong cách châu Âu, có vườn cây và nhiều không gian nghệ thuật.

Cô từng tiết lộ trên tờ Eva, đây là nơi gia đình dành nhiều năm tâm huyết để xây dựng và là tổ ấm cô yêu thích nhất: “Tôi thích ngôi nhà vì có nhiều cây xanh, yên tĩnh và chan hòa ánh sáng”.

Chồng con của nữ diễn viên.

Không gian sống hơn 800 m2 của Hiền Mai và gia đình.

Cuộc sống viên mãn nên ở tuổi gần 60, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, làn da sáng và thần thái rạng rỡ đến mức được khen U60 mà đẹp như ngoài 30. Trên mạng xã hội, khán giả vẫn gọi cô là “mỹ nhân không tuổi” của màn ảnh Việt. Dù ít xuất hiện trong showbiz, mỗi lần dự sự kiện, cô đều gây chú ý bởi vẻ thanh lịch, sang trọng.