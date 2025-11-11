Triệu Lộ Tư quay về với người đã đánh mắng mình?

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 27 rình rang, đánh dấu màn comeback hoành tráng sau thời gian dài ở ẩn vì bệnh tật. Trong ngày đặc biệt này, nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn đã tuyên bố thành lập phòng làm việc mới, “chuyển khẩu” sang công ty mới khiến ai nấy đều mừng thay cô vì đã thoát khỏi hợp đồng với Ngân Hàn Khốc Ngu trong êm đẹp. Điều khiến dân tình băn khoăn là ai sẽ đảm nhiệm vị trí người quản lý mới của Triệu Lộ Tư, kề vai sát cánh với cô trên đoạn đường phía trước.

Triệu Lộ Tư trong concert sinh nhật.

Theo trang 163, người quản lý mới của nữ diễn viên Rèm Ngọc Châu Sa chính là Lý Vỹ (hay còn gọi là Đao Ca) - người đã sáng lập nên công ty Ngân Hà Khốc Ngu. Đồng thời, đây cũng chính là “ông kẹ” được cho là đã mắng Triệu Lộ Tư té tát suốt 2 tiếng đồng hồ khi cô bị trượt vai, thậm chí còn muốn đánh nữ diễn viên, khiến cô sợ hãi mỗi khi nhớ lại. Mặt khác, đây cũng chính là người đã nâng đỡ, giúp Triệu Lộ tư bật lên vị trí top đầu trong dàn mỹ nhân thế hệ sau 1995.

Người hâm mộ tại hiện trường tiết lộ, Lý Vỹ đã ngồi cạnh bố mẹ Triệu Lộ Tư và trò chuyện thân mật khi cùng theo dõi màn trình diễn của nữ diễn viên trong concert sinh nhật. Điều này khiến cư dân mạng vô cùng chấn động. Bởi lẽ, vì lùm xùm đấu tố mấy tháng trước, ai cũng cho rằng Triệu Lộ Tư và Lý Vỹ đã “cạch mặt” nhau.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Lý Vỹ không phải người quản lý đã khắt khe, đánh mắng Triệu Lộ Tư. Vậy nên, nữ diễn viên mới có thể ký hợp đồng với công ty quản lý Hổ Kình – công ty mẹ của Ngân Hà Khốc Ngu, đồng thời cũng là nơi Lý Vỹ đang làm việc. Dường như concert sinh nhật của nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu được đồng tổ chức bởi công ty quản lý mới này.

Có nguồn tin cho rằng Lý Vỹ là người quản lý đã đánh mắng Triệu Lộ Tư trong quá khứ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một chiều, chưa có nguồn chính thống nào xác nhận. Việc Lý Vỹ có phải người từng đánh mắng Triệu Lộ Tư hay không và liệu nữ diễn viên có “gương vỡ lại lành” với Lý Vỹ thì e rằng phải chờ phòng làm việc của cô nàng tuyên bố mới rõ.

Nhìn chung, lần này, Triệu Lộ Tư đã chính thức “lật lại bàn cờ”, thoát khỏi những lùm xùm thị phi, lấy lại được thiện cảm của công chúng. Con đường phát triển phía trước của nữ diễn viên cũng được đánh giá là “sáng cửa”, được khán giả hết sức chờ mong. Đúng như phòng làm việc của Triệu Lộ Tư tuyên bố: “Chặng đường mới đã khởi động. Lần này, chúng ta lại cùng nhau xuất phát”.