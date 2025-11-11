Triệu Vy bị công kích

Ngày 10/11, Sina đưa tin một số tài khoản truyền thông liên tục đăng bài công kích Triệu Vy, với nội dung cho rằng ngôi sao Hoàn Châu cách cách đang tìm cách che giấu tài sản, không muốn bồi thường thiệt hại sau khi bị thua kiện.

"Triệu Vy thật ác, tài sản thì giấu hết ở nước ngoài, nợ nần lại để trong nước, còn định tách biệt trách nhiệm tài chính", tài khoản mạng xã hội Kim Dịch Tư Vấn liên tục đăng bài chửi bới Triệu Vy.

Sau đó, anh trai của nữ diễn viên là Triệu Kiện đã đăng một bài viết dài chỉ trích các tài khoản truyền thông đưa tin thất thiệt, "không có đạo đức nghề nghiệp".

"Nhìn đám người tỏ vẻ chính trực, phẫn nộ bất bình, thỉnh thoảng lại buông lời thô tục, tôi cảm thấy thật đau xót cũng thực căm phẫn. Những kẻ làm truyền thông như vậy chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào. Họ sẵn sàng dựng chuyện vu khống mà không biết xấu hổ. Sự phẫn nộ chính nghĩa mà họ thể hiện, thực chất chỉ là sự tham lam với tiền tài và lưu lượng", anh trai Triệu Vy viết.

Triệu Vy bị chỉ trích nặng nề, cho rằng cô không chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính.

Triệu Kiện khẳng định Triệu Vy không có những thủ đoạn tài chính phức tạp như quỹ tín thác tại nước ngoài. Đồng thời anh cho biết sẽ nhờ tới pháp luật để bảo vệ danh dự, quyền lợi của nữ diễn viên.

Hồi tháng 7, anh trai Triệu Vy cũng lên tiếng giải thích giúp em gái khi nữ diễn viên vướng tin đồn liên quan tới đường dây buôn người sang thực hiện các hoạt động đánh bạc trái phép tại Myanmar.

Theo anh trai Triệu Vy, nhiều tài khoản truyền thông cũng tung các tin tức tiêu cực, dắt dắt công chúng có cảm xúc chống đối khó chịu với Triệu Vy, xây dựng cho cô hình tượng chuyên quyền, nắm trong tay quyền lực lớn trong giới giải trí, nhưng điều này không đúng sự thật.

Triệu Vy bất ngờ bị cấm sóng từ tháng 8/2021, từ đó có nhiều tin tức tiêu cực về cô nổ ra, để nhằm lý giải nguyên nhân nữ diễn viên bị phong sát.

Trước khi bị đóng băng, Triệu Vy cùng chồng cũ Huỳnh Hữu Long sở hữu nhiều công ty, có hoạt động đầu tư trải dài trong nhiều lĩnh vực. Nữ diễn viên được giới đầu tư mệnh danh là "Warren Buffet (tỷ phú Mỹ) phiên bản nữ". Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, ở thời kỳ đỉnh cao, vợ chồng Triệu Vy có khối tài sản khoảng một tỷ USD, trở thành nghệ sĩ hiếm hoi là tỷ phú đô la.

Hiện tại, Triệu Vy đã rời khỏi giới giải trí 4 năm và thường bị đưa tin thua kiện, bị đóng băng tài sản.

Tuy nhiên, năm 2018, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã áp dụng mức phạt đối với Triệu Vy và chồng cũ, doanh nhân Hoàng Hữu Long, vì hành động thao túng thị trường chứng khoán. Theo đó, vợ chồng nữ diễn viên bị phạt mỗi người 300.000 NDT (hơn một tỷ đồng) và bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán trong 5 năm.

Từ đó, sự nghiệp kinh doanh của Triệu Vy lao đao. Nữ diễn viên phải đối mặt với 400 vụ kiện khác nhau từ các đối tác. Nữ diễn viên chấp nhận việc này bởi cô cũng liên quan tới vụ lừa đảo chứng khoán năm 2017. Tuy nhiên, sau đó đầu tháng 1, Triệu Vy công khai thông tin ly hôn vì không muốn phải trả thêm những khoản nợ khác của gia đình Huỳnh Hữu Long.

Hiện tại, sau loạt biến cố, tài khoản tại các ngân hàng, công ty đầu tư của Triệu Vy bị đóng băng. Cô không thể trả số nợ dù chỉ khoảng 14.000 NDT. Song, một số người cho rằng Triệu Vy đã tẩu tán tài sản ra nước ngoài, vì vậy không thể trả nợ trong nước.