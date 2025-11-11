Trương Quỳnh Anh gia nhập làng giải trí từ sớm và tạo được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Thế nhưng phía sau chân dung một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ ấy lại là cuộc tình vô cùng "sóng gió" với Tim. Hậu tan vỡ, Trương Quỳnh Anh nhận trách niệm chăm sóc con trai chung. Suốt nhiều năm qua, Tim nhiều lần bị lộ hint hẹn hò nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn rất kín tiếng trong chuyện đời tư.

Cho đến mới đây, khi xuất hiện trong A.I LÀ AI?, Trương Quỳnh Anh bật khóc nức nở khi nghe những lời nhắn nhủ của "song trùng" dành cho mình. Theo đó, Trương Quỳnh Anh suy luận rằng người đứng sau lớp A.I khá thân với cô, sợ nói nhiều thì lộ chuyện. Nữ nghệ sĩ phán đoán song trùng là Sam nhờ khuôn miệng chúm chím, trong khi Uyển Ân nghi ngờ đây là diễn viên Nguyên Thảo.

Sau đó để gợi ý thêm cho các khách mời, song trùng ảo đã hát ca khúc Nhật Ký Của Mẹ, và khẳng định rằng Trương Quỳnh Anh bình thường không dám nghe hay hát bài này. Song trùng còn biết chuyện Trương Quỳnh Anh muốn tìm một người bạn trai có thể yêu thương con mình.

Trương Quỳnh Anh là nhân vật đặc biệt khi có 2 "song trùng" là Hari Won và Thu Thuỷ

Cuối cùng, chỉ có Thuận Nguyễn đoán đúng người đứng sau lớp A.I "giả mạo" Trương Quỳnh Anh chính là ca sĩ Thu Thuỷ. Khi MC Trấn Thành hỏi về việc có muốn "cướp" một điều gì đó từ bản chính là "song trùng" Thu Thuỷ nói: "Nếu là AI mà được lấy một thứ của Trương Quỳnh Anh thì tôi muốn lấy được sự hồn nhiên, nhí nhảnh của em ấy. Trương Quỳnh Anh là một người sống rất tình cảm, nội tâm, lại phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời.

Tôi cũng nghe được nhiều câu chuyện của Trương Quỳnh Anh. Nhưng khi tôi được gặp gỡ, làm việc chung với Trương Quỳnh Anh thì tôi lại thấy được sự hồn nhiên, trong sáng ở em. Tôi cảm thấy đây là điều rất đáng quý. Có lẽ những điều đó giúp Trương Quỳnh Anh vượt qua những biến cố trong cuộc sống".

Trương Quỳnh Anh xúc động trước những lời nhắn nhủ của Thu Thuỷ

Chứng kiến những biến cố trong cuộc đời Trương Quỳnh Anh, Thu Thuỷ mong người đồng nghiệp thân thiết sẽ tìm được bến đỗ bình yên trong cuộc sống. Cô nói tiếp: "Khi nghe những câu chuyện của Trương Quỳnh Anh, tôi vô cùng cảm động và đồng cảm vì chính tôi cũng là mẹ đơn thân một thời gian".

Đáng nói, khi Thu Thuỷ nói thẳng về việc mong Trương Quỳnh Anh đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, giờ là lúc cô nên có hạnh phúc riềng thì nữ diễn viên khóc nức nở. Trên sóng, Trương Quỳnh Anh liên tục lau nước mắt khi nghe Thu Thuỷ chia sẻ: "Tôi hát bài Nhật Ký Của Mẹ tặng Trương Quỳnh Anh vì biết em đã dành hết tuổi thanh xuân để nuôi con trai khôn lớn, trưởng thành, lo cho con em. Tôi hi vọng Trương Quỳnh Anh sẽ gặp được người đàn ông thương em, đồng hành cùng em. Đã 6 năm trôi qua rồi mà Trương Quỳnh Anh vẫn chưa gặp được ai".

Thu Thuỷ cho biết Trương Quỳnh Anh không dám nghe bài hát Nhật Ký Của Mẹ

Trương Quỳnh Anh bật khóc khi đàn chị nói đến việc làm mẹ đơn thân 6 năm, hy sinh cho con cái

Tim và Trương Quỳnh Anh quen biết nhau sau khi tham gia một bộ phim vào năm 2011. Chuyện tình cảm của cặp đôi gặp sóng gió vì không được gia đình chấp thuận. Năm 2012, Trương Quỳnh Anh sinh con trai đầu lòng, tên thân mật là Sushi. Từ lúc bên nhau đến khi tan vỡ, cặp đôi chỉ chung sống như vợ chồng chứ chưa từng làm đám cưới.

Có thời gian, Tim và Trương Quỳnh Anh gây chú ý vì ở chung nhà dù đã tan vỡ. Sau này, Tim giải thích nguyên nhân: "Ly hôn xong chúng tôi ở cùng với nhau, một phần là vì thương con, con còn quá nhỏ. Một phần là chúng tôi cũng vẫn cố gắng vì còn tình cảm với nhau. Nhưng sau một thời gian dài mọi chuyện cũng không thay đổi. Cả hai đều có cái tôi, nên chúng tôi quyết định tách nhau ra. Mỗi lần có ai hỏi đến chuyện ở chung sau ly hôn, tôi đều không biết có thể gọi là một cuộc hôn nhân hay không. Lúc đó chúng tôi như người thân. Có thể thương, trò chuyện như tri kỉ, chia sẻ mọi thứ. Thời gian đó tôi ích kỷ, tôi không nghĩ mình là một người chồng. Càng ngày, những thứ không nói ra được càng to lớn. Khi không thể giải quyết nữa, chúng tôi ly hôn".

Hậu chia tay với Trương Quỳnh Anh, Tim gặp khủng hoảng và suy sụp tinh thần nên giảm 10kg. Sau một thời gian, anh mới có thể cân bằng được cuộc sống và trở lại công việc. Trương Quỳnh Anh từng tiết lộ cả hai vẫn thoải mái trao đổi những vấn đề liên quan đến đời sống của bé Sushi.