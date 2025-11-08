Diễn viên Hoàng Yến được khán giả biết tới sau khi góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Giấc mơ hạnh phúc, Về nhà đi con... Năm 2021, cô thông báo chia tay với người chồng thứ 4. Tháng 12/2024, nữ diễn viên 7x gây bất ngờ khi chia sẻ chuẩn bị lên xe hoa lần thứ 5. Sau khi công khai thông tin này, Hoàng Yến đối mặt với không ít lời bàn tán tiêu cực từ netizen.

Trên trang cá nhân, diễn viên mới đây đã đăng tải clip lên tiếng phản pháo khi bị phán xét chuyện lấy nhiều chồng. Cụ thể, một netizen đã mỉa mai Hoàng Yến: "2 chồng thì có thể nói là do chồng không ra gì. Nhưng 4 chồng mà vẫn phải bỏ thì cũng nên xem lại mình, chẳng lẽ 4 người đều không ra gì".

Diễn viên 7x lên tiếng cho biết đó là cuộc sống riêng của bản thân, sẵn sàng chịu trách nhiệm và không cần người khác phải ý kiến, phán xét. Cô cho hay: "Nếu bạn thực sự đang sống trong hạnh phúc, bạn sẽ không dành thời gian để đếm số đời chồng của tôi. Vì người đang sống trong an vui thì sẽ không phán xét, người đang có nội tâm tĩnh lặng thì sẽ không công kích người khác để thể hiện mình cao hơn. Còn đối với tôi, tôi không chối bỏ điều gì của đời mình cả, đó là phước là nghiệp, là tiến trình tu tập của cuộc đời tôi. Tôi đến với thế giới này để học, để yêu, để sai, để ngã và để trưởng thành".

Diễn viên Hoàng Yến lên tiếng phản pháo khi bị mỉa mai chuyện lấy nhiều chồng

Trong clip, Hoàng Yến tuyên bố có thể lấy tới 40 chồng nếu như vẫn còn niềm tin vào tình yêu. "Tôi chịu trách nhiệm với đời sống của mình, từng lựa chọn, từng cuộc hôn nhân và từng giọt nước mắt của tôi. Bạn hỏi vì sao tôi 2 chồng hay 4 chồng, xin thưa với bạn, tôi có thể lấy 40 chồng nếu như tôi thích.

Nếu trái tim tôi vẫn còn niềm tin vào tình yêu, tôi vẫn còn muốn sống trọn một kiếp người. Vì sao, vì đó là cuộc đời của tôi, không phải là của bạn. Bạn lấy tư cách gì để phán xét tôi. Tôi không cần bạn thương, chỉ mong bạn tu tập sớm hơn một chút", cô chia sẻ.

Cô khẳng định có thể lấy tới 40 chồng nếu như vẫn còn niềm tin vào tình yêu

Trước khi công khai chuẩn bị kết hôn lần thứ 5, diễn viên Hoàng Yến từng trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Ở tuổi 18, cô kết hôn với người chồng đầu tiên nhưng cuộc hôn nhân sớm tan vỡ vì chồng ngoại tình.

Bốn năm sau, Hoàng Yến tái hôn với người chồng thứ hai qua sự giới thiệu của bạn bè. Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống, mối quan hệ này cũng đi đến hồi kết. Năm 2011, nữ diễn viên lên xe hoa lần thứ ba với bạn trai kém mình 8 tuổi, song cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm. Đến năm 2017, Hoàng Yến tiếp tục kết hôn lần thứ 4, nhưng sau 3 năm, cô lại tuyên bố đường ai nấy đi giữa nhiều ồn ào thu hút sự chú ý của công chúng.

Trải qua 4 lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Hoàng Yến hiện đang hạnh phúc bên bạn trai mới. Được biết, anh là người yêu cũ của Hoàng Yến 20 năm về trước. Bạn đời của nữ diễn viên hiện đang sống ở nước ngoài. Cô dự định sẽ ra nước ngoài định cư sau khi kết hôn.

Tháng 12/2024, nữ diễn viên 7x gây bất ngờ khi chia sẻ chuẩn bị lên xe hoa lần thứ 5

Hoàng Yến từng chia sẻ chồng sắp cưới là người yêu cũ cách đây 20 năm của cô

Nói về những cuộc hôn nhân đã qua, cô cho hay: "Tôi vẫn luôn biết ơn 4 người đàn ông đã đi qua trong cuộc đời mình. Trải nghiệm hôn nhân hạnh phúc và sóng gió những năm được yêu và sống đã cho tôi kiến thức, tri thức để kể cả khi ra đi với hai bàn tay trắng, tôi vẫn đủ tự tin trên chặng đường kiếm sống mới. Tôi có trái tim và khối óc, cơ hội kiếm tiền ở quanh ta, chỉ là chúng ta có hành động hay không mà thôi".

Nữ diễn viên vẫn giữ thái độ thoải mái, tôn trọng khi nói về người cũ: "Tôi háo sắc mà, xấu tôi không yêu. Cả 5 người đàn ông của tôi không ai xấu cả. Những người đấy đáng yêu mà, không đáng yêu thì sao mình lấy".