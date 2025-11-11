Một sao nữ quyết không dự đám cưới Selena Gomez, nói thẳng: "Tốn tiền lắm!"

Việc diễn viên chuyển giới Karla Sofía Gascón (phim Emilia Perez) không tới dự hôn lễ của bạn diễn Selena Gomez hồi tháng 9 năm nay đã dẫn tới nhiều đồn đoán xung quanh mối quan hệ của 2 ngôi sao. Karla giữ im lặng trong suốt gần 2 tháng qua và phải tới nay, nữ nghệ sĩ mới chính thức lên tiếng về nguyên nhân khiến cô vắng mặt tại đám cưới đàn em.

Theo đó, tờ Pagesix đưa tin trong chiều 11/10, Karla đã có những chia sẻ ngắn gọn trong màn xuất hiện tại sự kiện Los40 Music Awards khi được hỏi về lý do không dự hôn lễ Selena: "Tôi còn phải bận rộn làm việc nhé. Tôi thậm chí còn không dự hôn lễ của những thành viên trong gia đình nữa kìa. Vì tiêu tốn nhiều tiền bạc lắm. Thử tưởng tượng nếu tôi mà bỏ tiền ra để tới dự đám cưới của Selena thì chắc là bị cạn ví mất". Tuyên bố của nữ diễn viên Emilia Perez khiến công chúng sốc nặng, tiếp tục đặt ra nghi vấn về tình trạng mối quan hệ giữa cô và đàn em Selena ở thời điểm hiện tại.

Công chúng không khỏi ngơ ngác, ngỡ ngàng khi nghe Karla Sofía Gascón tiết lộ vè lý do khiến cô không thể tham dự đám cưới Selena. Được biết, 2 ngôi sao đã có màn hợp tác trong tác phẩm mang tên Emilia Perez

Ngày 28/9, hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco đã diễn ra tại Vườn ươm bên bờ biển ở Santa Barbara (California, Mỹ). Trong ngày trọng đại của đời mình, cặp đôi trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè.

Trước đó, Karla Sofía Gascón từng dính nghi vấn lục đục, bất hòa với Selena Gomez hồi đầu năm nay sau khi truyền thông khui ra dòng tweet nghi nữ diễn viên người Tây Ban Nha chỉ trích Selena 1 cách thậm tệ. Cụ thể, nhân vật được cho là Karla đã viết: "Cô ta là 1 con chuột giàu có nhưng lại thích sắm vai nạn nhân nghèo khổ mỗi khi có cơ hội. Cô ta sẽ không bao giờ ngừng quấy rầy bạn trai cũ Justin Bieber cùng vợ của anh ta".

Thế nhưng, Karla sau đó đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn cà khịa đàn em trong cuộc phỏng vấn với CNN Tây Ban Nha: "Người đó không phải là tôi đâu. Tất nhiên là như vậy rồi. Tôi không bao giờ nói bất kỳ điều gì tiêu cực về những nghệ sĩ hợp tác cùng mình. Tôi chưa bao giờ nói những lời lẽ như vậy về cô ấy". Dù Karla đã chính thức lên tiếng nhưng những tin đồn liên quan tới mối quan hệ giữa cô và bạn diễn Selena vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống cho đến thời điểm hiện tại.

Nhân vật được cho là Karla Sofía Gascón đã viết trên nền tảng mạng xã hội X: "Cô ta là 1 con chuột giàu có nhưng lại thích sắm vai nạn nhân nghèo khổ mỗi khi có cơ hội. Cô ta sẽ không bao giờ ngừng quấy rầy bạn trai cũ Justin Bieber cùng vợ của anh ta"

Tuy nhiên, nữ diễn viên người Tây Ban Nha đã lên tiếng bác bỏ thông tin cô đá xoáy đàn em Selena

Nguồn: Pagesix