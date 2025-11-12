Mới đây, Hải Tú đăng tải bộ ảnh mới nhân dịp sinh nhật, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Trong loạt khung hình được chia sẻ, "gà cưng" của M-TP Entertainment khoe vẻ ngoài nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút đặc trưng.

Hải Tú chọn outfit đơn giản nhưng cực kỳ ăn điểm: áo khoác denim dáng rộng kết hợp chân váy ngắn đính hạt và giày sneaker năng động. Kiểu tóc ngắn uốn cụp cùng mái bằng càng khiến cô trông trẻ trung, đáng yêu hơn. Biểu cảm của Hải Tú vẫn là điểm nhấn quen thuộc - nụ cười khẽ, ánh mắt hiền và dáng vẻ tự nhiên trong từng khung hình.

Hải Tú đăng bộ ảnh mới để đón tuổi 28

"Nàng thơ" Vbiz diện trang phục vừa năng động vừa "hack dáng"

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại không nằm ở phong cách thời trang hay nhan sắc của Hải Tú, mà là… sự giống nhau bất ngờ giữa cô và Sơn Tùng. Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến để lại: "Hải Tú giống Sơn Tùng thật sự!", "Nhìn góc nghiêng tưởng Tùng", "Tạo dáng, biểu cảm y chang", "Hai người có nét phảng phất nhau ghê!"....

Theo nhiều netizen, lý do khiến Hải Tú bị nhận xét giống Sơn Tùng đến vậy đến từ phong cách chụp ảnh và thời trang của cô - đều mang hơi hướng "cool", phóng khoáng và có phần trung tính. Bên cạnh đó, đường nét gương mặt của Hải Tú với phần cằm thon, đôi mắt nhỏ, sống mũi cao cũng khiến người xem liên tưởng mạnh mẽ đến Sơn Tùng.

Loạt ảnh sinh nhật của Hải Tú khiến Sơn Tùng bị réo tên liên tục

Cư dân mạng nhận xét cả hai ngày cành giống hệt nhau

Loạt kiểu chụp ảnh của Hải Tú khiến người xem khó mà không nghĩ đến Sơn Tùng

Không biết vô tình hay hữu ý mà Hải Tú và Sơn Tùng cứ "tuy 2 mà 1"

Netizen bình luận gương mặt của cả hai cũng na ná nhau đến khó ngờ

Hải Tú sinh năm 1997, được biết đến là người mẫu ảnh nổi tiếng ở TP.HCM từ lúc mới 15 tuổi. Sở hữu khuôn mặt hài hoà, vừa có nét hiện đại pha chút cá tính nên Hải Tú được nhiều khán giả chú ý. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận xét cô có nét tương đồng với diễn viên Han Ga In của làng giải trí Hàn Quốc. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Hải Tú sang Pháp học ngành Sinh học và Sinh thái học.

Đến tháng 3/2020 thì Hải Tú trở về Việt Nam hoạt động. Vượt qua hàng nghìn cô gái trong vòng tuyển chọn, cô xuất sắc giành chiếc vé gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP vào tháng 10/2020. Vào tháng 1/2021, Hải Tú - Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng bị dính vào ồn ào liên quan đến chuyện tình ái.

Trong thời gian qua, Hải Tú và Sơn Tùng nhiều lần bị soi hint diện đồ đôi, ở chung nhà nhưng cả hai không lên tiếng phản hồi về mối quan hệ. Hải Tú cũng từng vướng nghi vấn đã sinh con đầu lòng, lộ nhiều dấu hiệu mẹ bỉm nhưng cô chỉ giữ im lặng chứ không phủ nhận hay xác nhận. Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ cũng giữ thái độ không quan tâm, không phản hồi những tin đồn.