Trước chung kết, Fatima Bosch thuộc nhóm thí sinh được chú ý, một phần vì ồn ào với ông Nawat. Tuy nhiên nhiều diễn đàn sắc đẹp và khán giả đều không dự đoán cô đăng quang ngôi vị cao nhất. So với các ứng viên trong top 5, người đẹp Mexico bị nhận xét lép vế hơn hẳn. Cô còn bị nhận xét trả lời ứng xử nhạt nhòa, như trả bài.
Trong chung kết, khán giả nhận xét cô có gương mặt già nua, kém sắc, phong cách thời trang sến sẩm, lỗi mốt.
Sau đêm chung kết, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - người đã từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng lên tiếng về chiến thắng của Fatima Bosch. Ông viết: "Cô ta là Hoa hậu Hoàn vũ giả mạo và tôi sẽ nói cho các bạn biết vì sao".
Trong chia sẻ tiếp theo trên trang cá nhân, ông Omar Harfouch cho biết: "Trước chung kết 24 tiếng, tôi đã chia sẻ với kênh HBO rằng đại diện Mexico sẽ chiến thắng bởi vì Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ - Raul Rocha đang có phi vụ làm ăn với cha của cô ấy. Tất cả mọi chi tiết sẽ được phát sóng trên đài HBO. Chủ tịch Rocha đã nói ở Dubai một tuần trước rằng họ phải chọn Mexico làm hoa hậu bởi vì điều đó có lợi cho việc kinh doanh của họ".
Những chia sẻ công khai của ông Omar Harfouch càng khiến khán giả phẫn nộ với kết quả Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Trước đó, những thông tin về việc đại diện Mexico được ông Raul Rocha o bế đã râm ran trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ông Raul dọn đường để Fatima đăng quang ở cuộc thi năm nay.
Chiến thắng của Fatima khiến cộng đồng fan sắc đẹp dậy sóng. Trong một bản tin về kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, biên tập viên đài truyền hình CH7 Thái Lan thẳng thắn nhận xét rằng cô không xứng đáng.
"Mexico không phải là người trả lời tốt nhất, trang phục cũng không phải đẹp nhất, walk cũng không phải xuất sắc nhất và cô ấy cũng không làm tốt ở bất kỳ vòng nào, nhưng cô ấy vẫn giành được giải nhất", biên tập viên đài CH7 bình luận.
Trước đó, ông Omar Harfouch cũng tiết lộ rằng kết quả top 30 chung cuộc đã được lựa chọn xong bởi một hội đồng giám khảo không bao gồm những người đã được công bố là giám khảo chính thức. "Một ban giám khảo ngẫu hứng đã được thành lập để chọn ra top 30 thí sinh vào chung kết mà không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào trong số 8 giám khảo chính thức, bao gồm cả tôi. Và kết quả của việc tuyển chọn này hiện được giữ bí mật", ông Omar Harfouch cho biết.
Fátima Bosch đến từ Tabasco, 25 tuổi, cao 1,74 m, đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang. Cô từng theo học ở Ý và Mỹ để mở rộng góc nhìn toàn cầu về ngành thiết kế và thời trang. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.
Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống sắc đẹp. Mẹ và các dì của cô đều tham gia các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh Flor de Oro ở Mexico.
Fatima Bosch bắt đầu gây chú ý sau buổi trao sash hôm 4/11. Tại đây, cô bị ông Nawat gọi đích danh để mắng về việc không chịu đăng bài trả quyền lợi cho nhà tài trợ. Người đẹp Mexico đã bức xúc, bỏ ra ngoài và tố cáo ông Nawat với phóng viên. “Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả. Các bạn là những con người tuyệt vời. Nhưng những gì giám đốc của các bạn vừa làm là không tôn trọng”, cô nói.
Fatima Bosch chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ thế giới cần biết điều này, vì chúng tôi là những người phụ nữ mạnh mẽ. Đây là nền tảng để chúng tôi cất lên tiếng nói của mình. Không ai có quyền bắt chúng tôi im lặng và tôi không để ai làm vậy với mình. Dù bạn có ước mơ lớn hay đang đội chiếc vương miện, nếu điều gì đó lấy đi phẩm giá của bạn, hãy dũng cảm rời đi”.
Sau sự việc, người đẹp Mexico nhận được sự ủng hộ của nhiều hoa hậu quốc tế và cộng đồng fan sắc đẹp. Trang cá nhân Instagram của cô từ vài trăm nghìn người theo dõi đã vọt lên hơn 1,4 triệu người theo dõi.
Bên cạnh niềm đam mê về thời trang, tân Hoa hậu Hoàn vũ có sở thích chơi tennis, cưỡi ngựa, âm nhạc, hội họa và thơ ca. Người đẹp từng chia sẻ có tuổi thơ khó khăn. "Tôi đã bị bắt nạt vì bị chứng khó đọc, rối loạn tăng động giảm chú ý. Tôi từng bị bạn học đối xử tàn nhẫn, nhưng tôi không oán giận, bởi vì tôi biết họ không cố ý làm vậy”, cô chia sẻ.
Cô cũng chia sẻ về những thách thức khi sống chung với chứng ADHD và chứng khó đọc, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của cha mẹ và anh trai là vô cùng quan trọng đối với sự hòa nhập trong cuộc sống cá nhân và công việc của cô.
Hiện Fatima Bosch đang theo đuổi các dự án tập trung vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe. "Hãy để những điều đó trở thành quyền lợi chứ không phải đặc quyền. Hãy giúp phụ nữ ra ngoài mà không sợ hãi và trẻ em không từ bỏ ước mơ của mình", cô nói.