Ngay sau khi Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước loạt động thái gây chú ý từ Hoàng Thuỳ. Trên trang cá nhân, nàng hậu đăng lại kỷ niệm hành trình 6 năm thi quốc tế. Tuy nhiên, đúng thời điểm Hương Giang vừa bị loại, bài đăng của Hoàng Thuỳ nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Dù chỉ là bài viết ôn lại kỷ niệm, nhiều netizen cho rằng thời điểm quá nhạy cảm khiến khán giả liên tưởng đến việc cô đang "cà khịa" thành tích đáng tiếc của Hương Giang. Bình luận phẫn nộ tràn vào trang cá nhân của Hoàng Thuỳ, tạo nên cuộc tranh luận gay gắt.

Cư dân mạng tràn vào thả "phẫn nộ" bài viết kỷ niệm của Hoàng Thuỳ

Không giữ im lặng, Hoàng Thuỳ lập tức phản hồi dưới phần bình luận của antifan. Cô khẳng định bản thân chỉ đăng kỷ niệm Facebook nhắc lại, không nhắc đến ai và cũng không đá xéo ai. Đồng thời, người đẹp còn đáp trả bằng loạt bình luận ẩn ý, được cho là nhắm tới "ai đó".

"Facebook nhà mình đúng ngày kỷ niệm nên mình nhắc lại, mấy bạn fan của ai đó vô chửi mình. Thì mình nhắc lại để nhớ là mình có đăng bài kỷ niệm chứ không đụng ai. Mình không như ai đó: 'Em sẽ giới thiệu người khác tốt hơn cho anh', đạp đổ chén cơm, cơ hội của người mà họ đã năn nỉ giúp đỡ họ làm chương trình 2021", Hoàng Thuỳ viết.

Nàng hậu đáp trả cực gắt trước phản ứng dữ dội của netizen

Những bình luận này càng khiến tranh cãi bùng nổ mạnh hơn. Một bộ phận khán giả cho rằng Hoàng Thuỳ quá thẳng thắn và phản ứng có phần gay gắt. Ngược lại, số khác lại bênh vực, cho rằng cô chỉ đang bảo vệ mình khi bị netizen công kích.

Hiện tại, drama Hoàng Thuỳ và Hương Giang vẫn khiến cư dân mạng rôm rả bàn tán. Bên cạnh đó, netizen còn đào lại loạt ồn ào cũ giữa cả hai. Mối quan hệ giữa cả hai được cho là đã rạn nứt sau lùm xùm "ghế nóng" ở Miss Universe Vietnam 2024. Nguồn cơn xuất phát từ việc Hoàng Thùy đăng tải dòng trạng thái úp mở về việc bị mất cơ hội làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Những dòng trạng thái khơi mào cho drama "chị chị em em" của Hoàng Thuỳ khiến mạng xã hội dậy sóng.

Thời điểm đó, Dược sĩ Tiến đăng đàn tuyên bố những lý do khiến Hoàng Thuỳ không được làm giám khảo: Hoàng Thùy nhận được lời mời chỉ là từ cá nhân mà chưa thông qua hội đồng, chưa có giấy tờ ký kết chính thức; Hoàng Thuỳ đã có nhiều vấn đề với những người tham gia sản xuất và họ không muốn tiếp tục làm việc với cô; Hoàng Thuỳ chưa đủ trình độ để chấm thi bởi Miss Universe Vietnam 2024 có rất nhiều thí sinh mạnh. Còn Hương Giang, trong một buổi livestream, khi có cư dân mạng bình luận hỏi cô về drama của Hoàng Thuỳ thì Hương Giang chia sẻ quan điểm của mình giống như Dược sĩ Tiến.

Giữa Hoàng Thuỳ và Hương Giang từng có drama dậy sóng vì chiếc "ghế nóng" ở Miss Universe Vietnam 2024

Đây không phải lần đầu Hương Giang - Hoàng Thùy được nhắc chung với nhau. Vào đầu tháng 11, Hoàng Thuỳ gây chú ý khi xuất hiện ở chung kết The Next Gentleman - chương trình cho Hương Giang và Dược sĩ Tiến làm NSX.

Sau khi chung kết Miss Universe Vietnam 2024 khép lại, Hoàng Thuỳ có chia sẻ ngắn với truyền thông. Khi được hỏi về việc có quay trở lại làm giám khảo tiếp tục không thì nàng hậu quê Thanh Hóa thẳng thắn: "Chắc là không. Nếu được mời thì cũng không nhé". Câu trả lời của Hoàng Thuỳ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của fan sắc đẹp. Và câu chuyện thêm phần rầm rộ khi Hương Giang có động thái được cho là đáp trả lại Hoàng Thùy.

Cụ thể, trong bài đăng về chương trình, một netizen đã để lại bình luận: "Chị ơi, có người bảo nếu có mời thì cũng không tham gia chương trình của chị nữa đâu". Ngay dưới bình luận, Hương Giang trả lời ẩn ý: "'Nếu' là tên bài hát của Vũ Cát Tường em nha, không mời đâu khỏi Nếu".

Hương Giang đáp trả ẩn ý về chuyện hợp tác với "người cũ"

Đến dịp sinh nhật Hương Giang hồi cuối năm ngoái, dưới một video Hoàng Thuỳ đăng tải, netizen bất ngờ để lại câu hỏi: "Chị tặng quà sinh nhật cho chị Hương Giang chưa?". Không chọn cách im lặng, Hoàng Thùy nhanh chóng trả lời: "Chị có cái *** để chị xem nha. Mà em nói Hương Giang nào?".

Bình luận đáp trả của Hoàng Thuỳ ngay lập tức khiến cư dân mạng dậy sóng. Câu nói không chỉ thể hiện thái độ thờ ơ mà còn được cho là khá phũ phàng. Đặc biệt, việc Hoàng Thùy hỏi ngược lại "Hương Giang nào?" khiến netizen không khỏi bàn luận sôi nổi.