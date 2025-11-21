Song Ji Hyo đang bị đe doạ, tình thế cực nguy hiểm!

Sáng 21/11, tờ Soompi đưa tin, bố Song Ji Hyo đang lâm cảnh vỡ nợ, khiến nữ diễn viên điêu đứng, bị gửi thư đe dọa tới tận công ty chủ quản. Được biết, bố Song Ji Hyo hiện đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Doanh nghiệp này hiện đang vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn. SPOTV News cho biết bố Song Ji Hyo bắt đầu kinh doanh vận tải đường thủy từ năm 2018.
Giữa tâm bão lùm xùm, công ty quản lý của nữ diễn viên đã có động thái bảo vệ "gà cưng". Theo đó, phía công ty lên án gay gắt hành vi gửi thư đe dọa Song Ji Hyo, đồng thời cam kết sẽ nhờ pháp luật giải quyết nếu chủ nợ còn có hành động ác ý tương tự trong tương lai. Công ty chủ quản nhấn mạnh rằng, lá thư chất vấn nên được chuyển trực tiếp tới bố Song Ji Hyo thay vì gửi cho nữ diễn viên.
Công ty quản lý của Song Ji Hyo (NEXUS E&M) đã ủy thác cho 1 công ty luật danh tiếng phát ra văn bản thông báo có nội dung như sau:
Chúng tôi là Công ty Luật Namsan, đại diện pháp lý cho công ty NEXUS E&M.
Gần đây, NEXUS E&M đã nhận được 1 email thông báo về vấn đề có liên quan đến bố Song Ji Hyo. Email cáo buộc công ty do bố nữ diễn viên làm chủ hiện đang trong tình trạng vỡ nợ. Đồng thời, email còn đính kèm 1 văn bản chất vấn và các tài liệu như bản mô phỏng biểu ngữ với dòng chữ: "Phụ huynh của 1 người nổi tiếng, người đàn ông này nổi tiếng trên tivi với hoạt động kinh doanh tàu chở khách".
Hành vi gửi bản mô phỏng biểu ngữ như vậy đã vượt quá phạm vi của 1 câu hỏi đơn thuần và có thể được hiểu là có ai đó đang muốn rêu rao, treo biểu ngữ này trước trụ sở NEXUS E&M, qua đó gây tổn hại đến danh dự và hình ảnh của Song Ji Hyo, đồng thời gây cản trở tới hoạt động kinh doanh bình thường của công ty. Việc này nếu thực sự diễn ra sẽ cấu thành hành vi phạm tội và nên bị xử phạt.
Tòa án cho biết khi 1 bên thông báo trước cho bên kia về khả năng sẽ gây thiệt hại cho đối phương như 1 phần trong kế hoạch đòi hỏi quyền lợi, nếu thông báo đó vượt quá tiêu chuẩn đạo đức của xã hội thì vẫn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.
NEXUS E&M cho rằng việc gửi những tài liệu nói trên đến công ty quản lý của Song Ji Hyo thay vì gửi trực tiếp cho cha của Song Ji Hyo là 1 hành vi phạm pháp, vượt quá giới hạn có thể chấp nhận theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội.
NEXUS E&M sẽ không ngồi yên trước bất kỳ hành vi đe dọa, mang tính ép buộc xâm phạm tới danh dự và quyền lợi hợp pháp của diễn viên trực thuộc công ty, cũng như phản đối tất cả những hành động gây cản trở tới quá trình kinh doanh bình thường của chúng tôi. Nếu những hành vi vi phạm pháp luật tương tự tiếp tục tái diễn, NEXUS E&M sẽ thực hiện hành động pháp lý cần thiết đáp trả bao gồm nộp đơn tố cáo và yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 cách nhanh chóng và nghiêm khắc.
NEXUS E&M sẽ tiếp tục phản ứng cứng rắn và kiên quyết không bỏ qua bất cứ hành động ác ý nào gây tổn hại đến các hoạt động của nghệ sĩ dưới trướng mình.
Song Ji Hyo nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt phim truyền hình và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Running Man... Cô từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.
Nguồn: Soompi