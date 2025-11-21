Song Hye Kyo "bên trọng bên khinh" khi gặp lại 2 tình cũ Hyun Bin - Lee Byung Hun

Từ khi trở nên nổi tiếng tới nay, Song Hye Kyo đã trải qua vài mối tình với các nam ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Vì đặc thù nghề nghiệp, cô từng vài lần đụng độ dàn tình cũ tại các sự kiện lớn ở Kbiz. Trong đó, có 2 lần nữ minh tinh họ Song bày tỏ thái độ rõ ràng với người cũ, khiến công chúng dậy sóng. Đáng nói, cô phản ứng hoàn toàn trái ngược khi đụng độ 2 nam tài tử này.

Cụ thể, Song Hye Kyo và Hyun Bin vừa tham gia lễ trao giải Rồng Xanh 2025, thậm chí họ còn ngồi cùng hàng. Khi tài tử Hạ Cánh Nơi Anh tiến lên khu vực nhận giải, Song Hye Kyo đã hướng về phía anh và trao cho đối phương nụ cười, ánh mắt ngập tràn vẻ tán thưởng. Trong khi đó, ở lần đụng độ tình cũ Lee Byung Hun tại sự kiện công chiếu bộ phim Thirst hồi năm 2009, mỹ nhân họ Song lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng và phớt lờ luôn đàng trai. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Song Hye Kyo và Lee Byung Hun được sắp xếp ngồi hàng trên hàng dưới ngay sát nhau nhưng mỹ nhân họ Song giả vờ như không quen biết tình cũ.

Song Hye Kyo dành cho Hyun Bin nụ cười và ánh mắt tán thưởng tại Rồng Xanh 2025

Trong khi đó, nữ minh tinh họ Song xem Lee Byung Hun như người vô hình trong lần đụng độ tại 1 sự kiện hồi năm 2009

Song Hye Kyo từng hẹn hò Hyun Bin trong giai đoạn năm 2009-2011, còn chuyện tình của nữ diễn viên và Lee Byung Hun kéo dài hơn 1 năm từ 2003-2004

Nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện bắt nguồn từ việc Song Hye Kyo - Hyun Bin chia tay trong hòa bình, còn mỹ nhân họ Song lại đặt dấu chấm hết với Lee Byung Hun trong ồn ào, drama.

Còn nhớ Song Hye Kyo - Lee Byung Hun nên duyên nhờ bộ phim Một Cho Tất Cả hồi năm 2003. Hẹn hò được khoảng 1 năm, cặp đôi tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Theo tờ Sohu cho hay, hàng loạt giả thuyết có liên quan tới việc cặp đôi chia tay đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong đó, sốc nhất chính là tin đồn mỹ nhân họ Song "đá" Lee Byung Hun vì nam tài tử nghiện sex.

Ngoài ra, nguồn tin của ypnews vào năm 2004 lại tiết lộ rằng, Lee Byung Hun đã kể xấu về Song Hye Kyo sau khi cặp đôi tan vỡ. Nam tài tử họ Lee chia sẻ 1 cách hậm hực: "Trong khi mẹ muốn tôi và Song Hye Kyo làm đám cưới ngay trong năm 2004 thì cô ấy lại bày tỏ rằng vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Cô ấy vẫn chỉ muốn tập trung cho công việc".

Truyền thông và khán giả nhận định, chính những nguyên nhân kể trên đã khiến Song Hye Kyo né Lee Byung Hun như "né tà", phớt lờ hoàn toàn nam tài tử khi cả 2 gặp lại nhau tại sự kiện lớn.

Song Hye Kyo - Lee Byung Hun chia tay trong ồn ào

Trong khi đó, cô chia tay Hyun Bin trong êm đẹp, không bị nam tài tử này nói xấu sau khi "đường ai nấy đi"

