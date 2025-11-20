Son Ye Jin - Hyun Bin bị MXH "tổng tấn công" sau khi cùng nhau xuất hiện tại Rồng Xanh 2025

Lễ trao giải Rồng Xanh 2025 đã kết thúc vào tối 19/11 song dư âm của sự kiện vẫn còn nóng hôi hổi. Trong dàn nghệ sĩ xuất hiện ở Rồng Xanh năm nay, Son Ye Jin - Hyun Bin nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khắp châu Á, bởi lâu lắm rồi cặp đôi vàng mới cùng nhau "song kiếm hợp bích" trong 1 sự kiện lớn.

Bên cạnh những lời tung hô "có cánh", cặp đôi quyền lực bậc nhất Kbiz bất ngờ bị nhiều khán giả tấn công dữ dội sau màn lộ diện mới đây. Trong đó, Son Ye Jin bị không ít netizen để lại những nhận xét tiêu cực về phong cách và diện mạo trên thảm đỏ danh giá. Về phần Hyun Bin, nam tài tử lại đón nhận những lời công kích từ nhiều khán giả vì bị cho là không xứng đáng với giải thưởng Ảnh đế cao quý.

Son Ye Jin - Hyun Bin bất ngờ bị cộng đồng mạng tổng tấn công ngay sau Rồng Xanh 2025

Xuất hiện tại Rồng Xanh năm nay, Son Ye Jin diện váy lưới xuyên thấu khoe trọn tấm lưng trần nuột nà và để tóc bob ngắn. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả lại không đánh giá cao bộ trang phục cũng như kiểu tóc mà nữ minh tinh họ Son mang tới sự kiện. Theo những netizen này, kiểu tóc cùng cách trang điểm khiến mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh trở nên xuống sắc, không tôn lên được những đường nét trên gương mặt của cô. Và bộ trang phục Son Ye Jin diện lên thảm đỏ cũng bị chê là kém thu hút, không đáp ứng được kỳ vọng từ công chúng.

Netizen ồ ạt "tấn công" nữ minh tinh Son Ye Jin: "Có hơi thất vọng 1 chút với màn xuất hiện lần này của Son Ye Jin", "Kiểu tóc, cách trang điểm và phong cách của cô ấy khiến tôi cảm thấy thất vọng", "Khuôn mặt thì không thay đổi... Chỉ là bộ váy nhìn không đẹp mà thôi", "Tôi đã hy vọng nữ diễn viên sẽ mặc bộ trang phục nào đó thật cuốn hút lên thảm đỏ, nhưng kiểu tóc và cách trang điểm lần này lại không được như mong đợi", "Kiểu tóc cùng cách trang điểm khiến Son Ye Jin trở nên xuống sắc hơn thường lệ"...

Trang phục, kiểu tóc cho đến cách trang điểm khiến Son Ye Jin nhận về nhiều phản hồi tiêu cực từ công chúng

Trong khi đó, màn trình diễn của Hyun Bin trong Harbin lại bị chê chưa đủ sức thuyết phục để có thể giúp anh mang về giải thưởng Ảnh đế cao quý tại Rồng Xanh. Thậm chí, nhiều netizen không ngần ngại nêu bật gương mặt được cho là xứng đáng giành cúp hơn nhiều so với Hyun Bin: "Không thể nào, nhưng nghiêm túc mà nói thì Park Jung Min với tác phẩm The Ugly xứng đáng hơn chứ", "Tại sao Hyun Bin lại giành chiến thắng?", "Tôi còn tưởng Park Jung Min sẽ giành cúp cơ đấy", "Không thể tin nổi người giành giải lại không phải là Park Jung Min"...

Hyun Bin bị chê không xứng đáng với danh hiệu Ảnh đế vừa giành được

Nhiều khán giả đồng loạt cho rằng chiếc cúp Ảnh đế năm nay nên thuộc về tài tử Park Jung Min

Tại Rồng Xanh năm nay, đôi vợ chồng đình đám đã tạo nên lịch sử khi cùng nhau ôm trọn 2 giải thưởng lớn nhất: Hyun Bin đoạt Ảnh đế cho vai diễn trong Harbin, Son Ye Jin rạng rỡ với Ảnh hậu từ No Other Choice. Không chỉ dừng lại ở vinh quang nghề nghiệp, họ còn "phát cẩu lương" ngay trên sân khấu. Dù danh hiệu Hyun Bin giành được còn đang gây nhiều tranh cãi ở thời điểm hiện tại song công chúng không thể phủ nhận những nỗ lực, cố gắng của anh trong nhiều năm qua nhằm đưa phim ảnh xứ Hàn tiến ra châu Á và thế giới.

Nguồn: Koreaboo