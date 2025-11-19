Không chịu nổi vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin được nữa rồi!

Chiều tối 19/11, Lễ trao giải điện ảnh danh giá bậc nhất xứ Hàn Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Film Awards) đã chính thức diễn ra. Thảm đỏ năm nay tiếp tục khiến công chúng vỡ oà vì như bê cả nửa giới giải trí, hội tụ dàn sao khủng như Yoona (SNSD), Lee Chae Min, Han Ji Min, Lee Je Hoon, Ahn Bo Hyun... Trong đó vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin là tâm điểm của truyền thông và công chúng châu Á. Kể từ Baeksang 2020, đây là lần đầu tiên cặp đôi này cùng đi dự 1 lễ trao giải.

Trên thảm đỏ được mong chờ nhất năm, Son Ye Jin gây bão với màn khoe nhan sắc khác lạ. Không còn theo đuổi phong cách nữ tính, nữ diễn viên diện váy lưới xuyên thấu khoe trọn tấm lưng trần nuột nà gợi cảm, để tóc bob ngắn chưa từng có, đem đến hình ảnh cực kỳ táo bạo và mới mẻ. Trong các bức ảnh cận mặt, Son Ye Jin để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt, song điều này bị lu mờ bởi vẻ đẹp rạng rỡ và tự tin của "quốc bảo nhan sắc" đình đám xứ Hàn. Còn tài tử Hyun Bin mặc suit, để tóc vuốt ngược và đeo kính đầy lịch lãm. Diện mạo bảnh bao, trưởng thành của người đàn ông trung niên Hyun Bin gây ấn tượng mạnh với khán giả. Đáng tiếc, tại Rồng Xanh năm nay, vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin bị "xé lẻ", không sánh đôi và có khung hình chung đắt giá với nhau. Trên MXH, nhiều khán giả hài hước bình luận ban tổ chức Rồng Xanh nhẫn tâm quá khi nỡ lòng nào khiến cặp đôi vàng lẻ bóng trên thảm đỏ sự kiện.

Thế nhưng, các fan không cần thất vọng bởi sau đó ở phần lễ chính Hyun Bin và Son Ye Jin đã lại đoàn tụ khi được xếp ngồi cạnh nhau, và có khung hình chung đầy dễ thương khi cùng lên sân khấu nhận giải Diễn viên được yêu thích nhất. Trên sân khấu, Son Ye Jin bẽn lẽn xích lại gần chồng. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão MXH. Nhiều người cho rằng với trình phát cẩu lương này, cặp sao đi đến đâu cũng sẽ chiếm trọn spotlight đến đó.

Son Ye Jin khoe lưng trần gợi cảm trên thảm đỏ Rồng Xanh

Hyun Bin lên đồ cực kỳ lịch lãm và thu hút

Không còn vẻ dịu dàng nữ tính mọi khi, Son Ye Jin để tóc ngắn khác lạ, mặc chiếc váy lưới xuyên thấu với phần tà voan, tôn lên thân hình gợi cảm

Trên thảm đỏ Rồng Xanh, Son Ye Jin khoe khéo tấm lưng trần nuột nà sexy, quyến rũ

Diện mạo mới mẻ, trẻ trung và đầy táo bạo của Son Ye Jin nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ. Sự tươi mới và tự tin của cô xóa nhòa mọi khuyết điểm tuổi tác

Lúc nào "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn cũng là tâm điểm của mọi sự kiện cô đến

Hyun Bin điển trai ngút ngàn, vẻ đẹp nam tính tuổi trung niên của anh vô cùng cuốn hút

Nhiều báo Hàn ca ngợi anh "đẹp như tượng tạc"

"Ông chú" Hyun Bin bắt trend tạo dáng bắn tim theo giới trẻ

Dân tình tiếc hùi hụi khi ban tổ chức Rồng Xanh nỡ lòng nào xé lẻ vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin

Do cặp sao không cùng nhau sánh đôi trên thảm đỏ, truyền thông Hàn đành ghép tạm ảnh lẻ của cả hai vào chung khung hình để dân tình ngắm đỡ

Son Ye Jin bẽn lẽn xích lại gần "chồng yêu" trên sân khấu Rồng Xanh 2025

Không đi cùng thảm đỏ, nhưng ban tổ chức đã bù đắp bằng việc xếp cho Son Ye Jin - Hyun Bin ngồi cạnh nhau trong hội trường lễ trao giải

Khung hình chung đắt giá của cặp đôi vàng xứ kim chi

Son Ye Jin nhí nhảnh bên ông xã

