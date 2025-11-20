Trên kênh YouTube Salty Brother Shin Dong Yup, huyền thoại nhạc rock Hàn Quốc Jeon In Kwon đã đích thân tiết lộ câu chuyện hậu trường tạo ra bản hit Dolgo, Dolgo, Dolgo. "Dolgo, Dolgo, Dolgo là câu chuyện xảy ra khi tôi mới vào tù. 11 người ngủ chung 1 phòng, tội ác và nghề nghiệp của chúng tôi đều đa dạng" - Jeon In Kwon kể lại thời phải ngồi tù vì hút cần sa.

"Có 1 người trông rất đáng ngờ đến nỗi tôi không thể biết anh ta làm gì. Tôi hỏi anh ta làm nghề gì để kiếm sống và được đáp lại 'Tôi là 1 tên trộm'. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ta nói anh ta có kỹ năng nên không đi cướp, mà chỉ trộm" - huyền thoại làng nhạc xứ Hàn kể.

Huyền thoại nhạc rock xứ Hàn chia sẻ về quãng thời gian ngồi tù

Khi ra tù, Jeon In Kwon đã nửa đùa nửa thật, tiết lộ địa chỉ nhà cho người bạn tù: "Khi anh ra tù, anh hãy đến nhà tôi mà lục soát. Anh phải lấy hết mọi thứ đó, anh không thể chỉ lấy một vài thứ được". Ngờ đâu, người bạn tù đã làm y hệt như những gì Jeon In Kwon nói.

"1 ngày nọ, tôi về nhà và phát hiện cửa nẻo mở toang, đồ đạc biến mất cả. Tên trộm thậm chí còn để lại 1 tờ giấy ghi rằng 'Anh ơi, tôi đã lấy hết mọi thứ'. Thực sự là lấy hết mọi thứ luôn, từ chiếc ampli đến máy chơi đĩa than tốt nhất, không để lại bất cứ thứ gì" - rocker huyền thoại kể lại.

Điều này đã tạo cảm hứng cho ông viết nên ca khúc Dolgo, Dolgo, Dolgo: "Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta sống những cuộc đời khác nhau trong cùng một thời điểm. Con người có thể rất khác nhau...". MC Shin Dong Yup bình luận rằng ca khúc này đã trở thành huyền thoại nằm lòng của khán giả yêu nhạc rock: "Khi bạn đến một lễ hội nhạc rock, khán giả sẽ đồng thanh hát 'Dolgo, Dolgo, Dolgo'. Bạn thậm chí không thể biết họ lặp lại bao nhiêu lần". Jeon In Kwon đồng ý: "Ngay cả khi chúng tôi không làm điều đó, khán giả vẫn sẽ làm".

Tên trộm thực sự đã "khoắng" sạch nhà của Jeon In Kwon

Jeon In Kwon sinh năm 1954, được coi là một trong những huyền thoại và biểu tượng của nhạc rock Hàn Quốc. Jeon In Kwon nổi tiếng nhất với vai trò là ca sĩ chính và linh hồn của ban nhạc rock huyền thoại Deulgukhwa, được thành lập vào những năm 1980. Nhóm được giới phê bình âm nhạc và công chúng ca tụng là "The Beatles của Hàn Quốc" nhờ những đóng góp đột phá và có ảnh hưởng sâu rộng đến nền âm nhạc nước này. Album đầu tay của Deulgukhwa (phát hành năm 1985) thường xuyên được xếp hạng là Album vĩ đại nhất mọi thời đại của Hàn Quốc trong các cuộc bình chọn của giới phê bình và chuyên gia âm nhạc.

Jeon In Kwon nổi tiếng với chất giọng khàn đặc trưng, mạnh mẽ, giàu cảm xúc và đầy nội lực, có khả năng truyền tải tâm tư và sự giằng xé một cách sâu sắc. Sau khi Deulgukhwa tan rã, Jeon In Kwon vẫn tiếp tục hoạt động solo, cho ra đời nhiều ca khúc bất hủ khác và giữ vững vị thế là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất. Ông là một trong những nghệ sĩ tham gia biểu diễn ca khúc Imagine của John Lennon tại Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018, cùng với các ca sĩ Ha Hyun Woo, Lee Eun Mi và Ahn Ji Young. Âm nhạc của ông, đặc biệt là các ca khúc của Deulgukhwa, đã thay đổi cục diện âm nhạc rock và pop tại Hàn Quốc.

Jeon In Kwon không chỉ được biết đến qua âm nhạc mà còn qua hình ảnh cá nhân mang tính biểu tượng: mái tóc dài, kính râm đen và phong thái lãng tử, nghệ sĩ. Dù đời tư có 1 số điều gây tranh cãi, Ông được coi là một huyền thoại sống của K-Rock, người đã dành trọn hơn 40 năm sự nghiệp để cống hiến cho âm nhạc. Ông thường xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế hoặc chương trình âm nhạc với vai trò cố vấn hoặc nghệ sĩ khách mời đặc biệt, nơi ông truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.