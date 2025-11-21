Trấn Thành - Hương Giang cùng dàn sao Việt đồng lòng hướng về người dân vùng lũ

Những ngày vừa qua, mưa bão ở miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Nhiều vùng bị ngập sâu, xảy ra sạt lở, khiến đời sống người dân đảo lộn và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình hình cấp bách, nhiều nghệ sĩ Việt đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Những hành động kịp thời ấy góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và khẳng định truyền thống đoàn kết, sẻ chia của người Việt.

Là nghệ sĩ chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, Hoà Minzy cũng nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Đắk Lắk. Cô viết: "Hoà Minzy xin được chia sẻ cùng nhân dân Đắk Lắk, với tất cả những gì đã đang xảy ra mong bà con toàn tỉnh ngay trước mắt là được bình an, không 1 ai bị bỏ lại, không 1 ai mất tích hay bị thương. Làm ơn hãy an toàn bà con nhé".

Hoà Minzy hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Đắk Lắk

Dù tất bật chuẩn bị cho Chung kết cuộc thi Miss Universe nhưng Hương Giang vẫn không quên hướng về quê nhà, chung tay hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hương Giang chia sẻ: "Vừa kịp xong xuôi hết mọi việc tại khách sạn, thấy tin tức ở Việt Nam tôi lại tiếp tục mưa lũ lịch sử. Thương quá Việt Nam ơi cầu mong mọi thứ sớm đi qua. Hương Giang xin góp một phần nhỏ bé của mình để hỗ trợ mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ!".

Hương Giang chung tay ủng hộ người dân vùng bão lũ 100 triệu đồng

Á hậu Kiều Loan cũng ủng hộ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Bùi Công Nam quyên góp 100 triệu kèm lời nhắn mong người dân sớm vượt qua khó khăn

Phương Mỹ Chi thừa nhận không dám xem hết clip nào của người dân vùng lũ vì quá đau lòng

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh viết bài đăng thừa nhận bị mất ngủ suốt đêm, tim thắt lại vì xem livestream hình ảnh 2 mẹ con cầu cứu ở vùng bị ngập lụt. Người đẹp 8x viết: "Mất ngủ vì tiếng khóc của 2 mẹ con livestream trên nóc nhà trong vô vọng…

Trong tiếng khóc cầu cứu của người mẹ, tiếng thút thít của bé 3 tuổi ở trong tay người mẹ bất lực trước mênh mông biển nước… Nghe mà tim thắt lại. Mẹ con em Diệp Lâm Anh xin ủng hộ tấm lòng nhỏ góp sức cùng các mạnh thường quân hướng về các tỉnh đang chịu thiệt thòi vì ngập lụt. Mong mọi người bình an, kiên cường vượt qua!".

Cô còn chia sẻ hình ảnh chuyển khoản 50 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung Ương với lời nhắn: "Diệp Lâm Anh cầu nguyện gian khó mau qua - bà con sớm được bình an vượt qua bão lũ".

Diệp Lâm Anh mất ngủ, tim thắt lại khi xem livestream người dân ở vùng bão lũ

Cô đã chuyển khoản 50 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung Ương

Nhiều sao Việt khác cũng hướng về miền Trung giữa lúc người dân đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ lịch sử. Trên trang cá nhân, diễn viên Nhã Phương viết: "Miền Trung ơi cố lên. Mong Việt Nam đồng lòng, chung tay hỗ trợ giúp bà con miền lũ sớm vượt qua khó khăn".

MC Trấn Thành còn kêu gọi mọi người chia sẻ những thông tin cần thiết tới cho bà con vùng lũ: "Ai có những thông tin hay thì hãy share để giúp đỡ kịp thời cho bà con nhé! Mong mọi người bình an".

Nhã Phương, Trấn Thành, Hòa Minzy... đều đang hướng về miền Trung giữa bão lũ

Vừa qua, diễn viên Đình Khang khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi liên tiếp đăng tải những dòng cầu cứu. Anh cho biết bố mẹ mình đang mắc kẹt trong vùng lũ tại Quy Nhơn. Trên trang cá nhân hơn 100.000 người theo dõi, Đình Khang đăng bức ảnh căn nhà bị nước lũ bao vây, mực nước dâng cao gần chạm nóc, khiến ai nhìn cũng xót xa.

Nam diễn viên viết: "Ở Quy Nhơn có contact của cứu hộ ngập lụt không ạ. Cho em xin với ạ. Dạ hiện tại ba mẹ em cần cano cứu hộ tại phường Quy Nhơn Bắc Bệnh Viên Lao ạ nước ngập còn 2 mét nữa là đến mái rồi anh chị nào liên hệ cứu hộ ở đấy được hỗ trợ em với ạ". Sau đó, Đình Khang chia sẻ dưới phần bình luận cho biết bố mẹ đã được lực lượng cứu hộ phát áo phao.