Lịch sử 10 năm lặp lại, Hương Giang rơi vào tình cảnh y hệt Phạm Hương!

Sau gần 1 tháng tranh tài, hơn 100 thí sinh đã tranh tài, bước vào đêm Chung kết Miss Universe lần thứ 74. Đại diện Việt Nam là Hương Giang gây tiếc nuối khi trượt Top 30 chung cuộc, khép lại hành trình đáng nhớ tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh. Người đẹp Mexico Fatima Bosch đã đăng quang Miss Universe.

Sau khi kết quả đại diện Việt Nam được công bố, đông đảo fan trong nước và quốc tế đã vô cùng hụt hẫng. Nguyên do vì trong hành trình chinh chiến vừa qua, Hương Giang được đánh giá khá cao khi luôn xuất hiện tràn đầy năng lượng, từng đăng quang Miss International Queen 2018. Trước Hương Giang, Hoa hậu Ngọc Châu và Bùi Quỳnh Hoa đều trắng tay ở Miss Universe 2022 và 2023.

Sau khi bị loại ở chung kết Miss Universe, Hương Giang có ngay bài đăng gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. "Không làm mọi người tự hào được rồi! Cho Giang mời mọi người qua Thái cổ vũ đi ăn 1 bữa nhen", Hương Giang viết.

Đại diện Việt Nam là Hương Giang gây tiếc nuối khi trượt Top 30 chung cuộc

Nhiều bình luận tỏ rõ sự tiếc nuối, cho rằng màn thể hiện của đại diện Việt Nam xứng đáng tiến xa hơn

Màn out top này của Hương Giang lại khiến nhiều người lập tức liên tưởng đến trường hợp tương tự từng xảy ra cách đây đúng 10 năm. Năm 2015, Phạm Hương cũng bước vào đấu trường quốc tế Miss Universe và tạo nên cơn sốt truyền thông. Sở hữu thần thái sang trọng, visual sáng cùng kinh nghiệm thi đấu nhan sắc, người đẹp đã trở thành thí sinh nổi bật lại cuộc thi này.

Tuy nhiên, trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam bất ngờ mất hút khỏi Top 15. Kết quả này không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam hụt hẫng mà còn làm truyền thông quốc tế ngỡ ngàng. Trước đêm Chung kết, hàng loạt chuyên trang sắc đẹp đã xếp Phạm Hương vào nhóm ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện, thậm chí dự đoán cô có thể làm nên kỳ tích.

Đều là 2 người đẹp được khán giả kỳ vọng, sở hữu kinh nghiệm dày dặn nhưng lại đều không đạt được thành tích cao, kết quả của Hương Giang và Phạm Hương khiến netizen tiếc hùi hụi.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương được cử thi Miss Universe

Người đẹp gây tiếc nuối khi không đi sâu tại cuộc thi Miss Universe 2015

Kết quả này khiến cho fan sắc đẹp Việt và truyền thông quốc tế ngỡ ngàng

Dù được ủng hộ, có kinh nghiệm dày dặn nhưng Phạm Hương và Hương Giang đều không đạt thành tích cao ở cuộc thi

Miss Universe là một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và uy tín nhất hành tinh. Trải qua hơn 70 mùa tổ chức, sức nóng của cuộc thi vẫn chưa từng hạ nhiệt. Lý do nằm ở việc mỗi quốc gia đều chọn ra những đại diện xuất sắc nhất, hội tụ đủ vẻ đẹp, trí tuệ và kỹ năng. Do đó, cuộc thi trở nên gay gắt và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Trước đó, các người đẹp đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi đa số đều lọt top ở Chung kết như H'Hen Niê (top 5), Hoàng Thùy (top 20), Nguyễn Trần Khánh Vân (top 21), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (top 16). Ở cuộc thi Miss Universe 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lọt vào top 30.